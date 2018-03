LIVE Olbia-Alessandria: cronaca diretta e risultato in tempo reale

Olbia-Alessandria, la presentazione del matc

Buon pomeriggio amici di SuperNews. Siamo qui per seguire Olbia-Alessandria, gara valida per la 32^ giornata del Girone A di Serie C. Ci troviamo di fronte ad un interessante conronto fra due squadre che viaggiano in zona play-off. I Grigi occupano il quinto posto con 43 punti, mentre i sardi – una delle rivelazioni di questo campionato – occupano la decima posizione con 39 punti. La compagine di Bernardo Mereu negli ultimi 2 turni si è imposta nel derby con l’Arzachena, ed è uscita sconfitta dalla sfida contro la Giana Erminio. Come saprete, per quanto concerne l’Alessandria è stato netto il cambio di passo da quando sulla panchina siede Michele Marcolini. La squadra – che giocherà la finale di Coppa Italia di Serie C contro la Viterbese ad aprile – arriva dal beffardo pareggio con la Giana, mentre nell’infrasettimanale ha letteralmente annichilito la Carrarese di Silvio Baldini on un netto 5-0. Per quanto riguarda le assenze, i sardi non potranno contare sugli infortunati Piredda ed Ogunseye, mentre torna – dopo aver risposto alla convocazione dell’Under 18 – Biancu. Più nutriti l’elenco degli indisponibili fra i piemontesi, che dovranno fare a meno del “solito” Cazzola, di Blanchard e di Russini, fattosi ammonire nel finale di gara contro gli apuani. Non convocato Fissore, mentre è disponibile Gonzalez. Figurano nuovamente gli elementi della Berretti Gjura e Usel