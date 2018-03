65′- Gagliolo messo giù da Gerbo e il Parma può usufruire di un calcio di punizione.

63′- Esce Vacca per dare spazio a Baraye.

62′- Lucarelli chiude su Mazzeo poi Vacca commette un errore e il Foggia conquista palla, ma senza affondare.

61′- Ceravolo fuorigioco ancora una volta.

59′- Fuorigioco di Dezi. Il Foggia respira e parte con un calcio di punizione.

56′- Punizione di Siligardi che percorre la palla tutta l’area senza trovare però nessuno per la ribattuta.

55′- Gagliolo crossa ma Gerbo prende di mano e regala la punizione per il Parma.

53′- Esce Nicastro ed entra Martinelli.

52′- Tiro di Ceravolo dal limite dell’area con la palla che termina alta sopra la traversa.

50′- Greco pesca Mazzeo in area ma l’attaccante non riesce a prendere la palla e a scartare Frattalli per depositare in rete.

47′- Tiro di Ceravolo che termina di poco a lato.

45′- Si riparte.

Calaio ha preso il posto di Di Gaudio.

SECONDO TEMPO

45’+1′- Terminata la prima frazione.

44′-Ci sarà solo un minuto di recupero.

43′-Punizione battuta da Siligardi che termina di poco a lato.

42′- Giallo per Tonucci che ferma Ceravolo a limite dell’area di rigore. Punizione per il Parma.

40′-Punizione battuta da Kragl con la palla che si stampa sulla traversa.

39′-Calcio di punizione per il Foggia dove va Kragl alla battuta.

37′-Giallo per Gazzola per irregolarità.

36′-Lucarelli crossa in area, ci poteva arrivare Dezi ma non riesce perchè la palla velocemente termina sul fondo.

34′-Tiro di Agnelli da fuori area ma termina alto sopra la traversa.

32′-Cross di Gagliolo con Dezi che riesce a colpire di testa con la palla che termina alta sopra la traversa.

30′-Fallo di Kragl su Di Cesare e il Parma ricomincia con una punizione da centrocampo.

28′-Corner del Foggia con Camporese che tira ma la sua conclusione viene murata. Greco poi chiude il contropiede del Parma.

25′-Cross di Di Gaudio che non trova nessuno in area per ribadire la palla in rete.

23′-GOOOLLLLLL!!!!! 0-1 Foggia. Punizione battuta da Kragl, poi tiro di Greco che si sbatte verso il palo e Mazzeo in posizione regolare sulla linea getta la palla in rete.

22′-Scavone commette fallo a limite dell’area e ha rischiato il giallo. Punizione per il Foggia.

20′-Fuorigioco di Siligardi.

17′- Di Gaudio tocca con il braccio il pallone e il Foggia riparte con un calcio di punizione.

15′-Corner del Parma con Ceravolo che di rovesciata deviata getta la palla in corner.

13′- Espulso Loiacono che atterra Ceravolo da ultimo uomo.

11′- Cross di Angnelli che va diretto sul portiere Frattali.

9′-Tiro di Mazzeo alto sopra la traversa.

7′-Fuorigioco di Ceravolo al di là dei difensori.

6′-Camporese ferma Ceravolo in angolo.

4′-Tiro di Gagliolo da terra e da fuori area con Guarna che para tutto.

2′-Tiro di Mazzeo con Frattali che fa sua la sfera.

1′-Occasione di Di Gaudio che viene deviata da Guarna in angolo.

1′-Iniziato il match.

11:47- FORMAZIONE UFFICIALE PARMA (4-3-3): Frattali; Gazzola, Di Cesare, Lucarelli, Gagliolo; Dezi, Vacca, Scavone; Siligardi, Ceravolo, Di Gaudio. All. D’Aversa

11:45- FORMAZIONE UFFICIALE FOGGIA (3-5-2):Guarna; Tonucci, Camporese, Loiacono; Gerbo, Agnelli, Greco, Deli, Kragl; Mazzeo, Nicastro. All. Stroppa

11:30- Amici di Supernews benvenuti alla diretta scritta di Parma-Foggia. Tra poco conosceremo le scelte dei due allenatori D’Aversa e Stroppa.

10:35- PROBABILE FORMAZIONE PARMA (4-3-3): Frattali-Gazzola-Lucarelli-Di Cesare-Gagliolo-Dezi-Vacca-Scavone-Di Gaudio-Calaiò-Da Cruz. All. D’Aversa

10:30- PROBABILE FORMAZIONE FOGGIA (3-5-2): Guarna-Tonucci-Camporese-Loiacono-Fedato-Agnelli-Greco-Deli-Kragl-Mazzeo-Nicastro. All. Stroppa



Anticipo delle 12:30 tra Parma e Foggia con le entrambe le squadre che hanno umori diversi. Gli emiliani sono in netto calo dopo la sconfitta di Entella della scorsa settimana, mentre i pugliesi sono carichi e vogliono scalare posti per arrivare in zona play off. Infatti dopo assaggiato la parte bassa dei play out, la squadra di Stroppa ci prova a vincere al Tardini per avvicinarsi proprio ai ducali. Nel Parma ci sono le assenze di Munari, Scozzarella e Ciciretti. Non stanno molto bene fisicamente Ciciretti e Insigne junior. Stroppa, invece, recupera Gerbo a centrocampo squalificato nel turno scorso, ma non rischierà l’acciaccato Zambelli. Ci sarà forse anche spazio per Fedato in attacco, ma per ora Nicastro sta in avanti a far coppia con Mazzeo.

D’Aversa dovrebbe riproporre lo stesso undici sceso in campo a Chiavari, con l’unico dubbio che riguarda il centrocampo, visto che Munari nell’ultima gara è uscito acciaccato, in caso di forfait, pronto al suo posto Vacca. In attacco il solito Calaiò con Insigne junior e Scavone che è l’unico che sembra essere in forma ultimamente con le grandi giocate e verticalizzazioni proposte. Intanto Stroppa non si nasconde e crede che il Foggia possa arrivare ai play off e anche in ottima posizione. “Siamo a -4 dai play off- afferma Stroppa- riuscire ad accorciare il distacco sarebbe un salto di qualità. A Parma- ha aggiunto- tireremo le somme di questo percorso così importante intrapreso quest’anno”.