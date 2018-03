LIVE Qualifiche F1 Gp Australia classifica in tempo reale: tutti a caccia della Pole

Cominciano le prime qualifiche stagionali della stagione 2018 della Formula 1: sarà subito sfida tra Hamilton e Vettel ma occhio alle Red Bull che hanno dimostrato un miglioramento notevole rispetto allo scorso anno.

Il via alle qualifiche con il testa a testa Hamilton-Vettel. Il mondiale 2018 della Formula 1 riparte dal circuito di Albert Park in Australia e ricomincia subito con il testa a testa tra Hamilton e Vettel che vanno a caccia del loro 5 titolo iridato in Formula 1. Il pilota della Mercedes Lewis Hamilton ha subito dimostrato di essere molto veloce e di avere un ottimo passo gara dopo le prime sessioni di prove libere mentre Vettel è rimasto più indietro accontentandosi della quinta posizione addirittura dietro al compagno di squadra Kimi Raikkonen ma il pilota tedesco non è preoccupato ed ha lavorato molto sul bilanciamento della sua monoposto. La vera sorpresa di questo mondiale potrebbe essere la Red Bull che si è piazzata seconda con Max Verstappen subito dietro all’attuale campione del mondo Lewis Hamilton. La lotta alla pole è più aperta che mai e tutti vogliono partire davanti per confermare quanto di buono hanno fatto negli ultimi mesi: Hamilton vuole confermare di essere campione del mondo mentre Vettel vuole dimostrare che non gli renderà la vita facile con un occhio ai due piloti della Red Bull che vogliono andare a caccia del loro primo titolo iridato.