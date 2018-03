I PILOTI CHE SI SFIDERANNO NEL Q1- Vinales, A. Espargaro, Rabat, Miller, Nakagami, Redding, P.Espargaro, Morbidelli, Luthi, Smith, Abraham, Syahrin, Bautista, Simeon.

Ricomincia ufficialmente il Motomondiale con la prima qualifica della stagione che si terrà in Qatar sul circuito di Losail: non sono mancate le sorprese nelle 3 prove libere che hanno decretato chi si affronterà in Q1.

Dovizioso ancora davanti a tutti, problemi per Rossi. Riparte il Motomondiale con la prima gara che si tiene in Qatar sul circuito di Losail: i piloti sono già scesi in pista per le prove libere dove non sono mancate le sorprese. Si conferma davanti a tutti Andrea Dovizioso che in queste prime giornate della nuova stagione si conferma un avversario ostico specialmente per il campione in carica Marc Marquez ( sesto nelle terze prove) e Valentino Rossi (Nono posto nelle prove) che va a caccia del suo decimo titolo iridato. Bene anche Petrucci che sembra aver trovato un ottimo passo e conquistato di diritto l’accesso alle Q2: chiudono il gruppo dei qualificati Rins, Lorenzo, Iannone, Pedrosa, Crutchlow e Zarco che passano alla seconda fase delle qualifiche. La prima vera sorpresa delle prove è Vinales che termina undicesimo le prove e quindi dovrà competere per le Q1.