LIVE Risultati Europa League, cronaca in tempo reale: alle 19 c’è Dinamo Kiev-Lazio

Risultati Europa League, si comincia alle 17. E’ il giorno del ritorno degli ottavi di finale dell’Europa League 2017/2018. 16 squadre in lotta per staccare il biglietto per i quarti di finale e per il sorteggio di domani a Nyon. Due le squadre italiane protagoniste. La Lazio gioca in Ucraina contro la Dinamo Kiev, mentre il Milan sarà di scena a Londra contro l’Arsenal. Come di consueto le partite sono divise in due parti, quattro match alle 19 e tre alle 21.05. L’ottava, Lokomotiv Mosca-Atletico Madrid, si giocherà alle 17. I Colchoneros partono dal rassicurante 3-0 dell’andata. Simeone vorrà mantenere alta la tensione dei suoi giocatoti, ma l’Atletico ha un piede e mezzo tra le migliori otto di Europa League.

Risultati Europa League, alla Lazio servono i gol. Alle 19, come detto, scendono in campo i biancocelesti di Simone Inzaghi. Immobile e compagni hanno bisogno di vincere o di pareggiare segnando almeno tre gol. Missione possibile per i biancocelesti, che nel match di andata hanno sprecato davvero troppo.

Risultati Europa League, Roberto Mancini cerca la rimonta contro il Lipsia. Altro match che verrà disputato alle 19 è quello tra lo Zenit San Pietroburgo e il Lipsia. Si parte dal 2-1 a favore dei tedeschi maturato in Germania una settimana fa. Il gol di Criscito nel finale della partita di andata ha tenuto accesa la speranza per i russi. Vedremo se i due italiani riusciranno a vendicare il Napoli, eliminato nel turno precedente da Werner e compagni.

Risultati Europa League ore 19, Sporting Lisbona e Marsiglia a difesa del vantaggio

Risultati Europa League, l’Athletic Bilbao cerca l’impresa con il Marsigli. In una cattedrale i miracoli sono possibili. E’ quello di cui ha bisogno l’Athletic Bilbao a San Mames. I baschi devono cercare di rimontare l’1-3 subito al Velodrome dal Marsiglia di Rudi Garcia. L’ex allenatore della Roma cerca un traguardo di prestigio alla seconda stagione sulla panchina dei francesi.

Risultati Europa League, lo Sporting Lisbona vuole evitare sbandate. Andare a Plzen, Repubblica Ceca, senza visitare la fabbrica della Pilsener è un po’ come andare a Roma e non vedere il Papa. Lo Sporting Lisbona però non deve prendersi ubriacate e difender il 2-0 dell’andata contro il Viktoria Plzen. Tra i portoghesi in campo anche Bruno Fernandes, ex Udinese e Sampdoria.