LIVE Risultati Europa League, cronaca in tempo reale: Sporting ai quarti di finale

Risultati Europa League – Il Milan cercherà l’impresa a Londra contro l’Arsenal. Dopo il ko per 2-0 nel match d’andata, la squadra allenata da Gattuso dovrà compiere un vero e proprio miracolo per passare il turno ed approdare ai quarti di finale della competizione.

In campo anche Lione-CSKA Mosca e Salisburgo-Borussia Dortmund, match che merita tutte le attenzioni del caso visto il risultato della scorsa settimana che ha premiato gli austriaci.

Risultati Europa League, Arsenal-Milan 0-0

11′ – SOSTITUZIONE ARSENAL: entra Chambers al posto dell’infortunato Koscielny.

9′ – Mkhitaryan cerca Wilshere, Montolivo chiude la linea di passaggio e recupera il pallone.

5′ – Cross di Bellerin, Rodriguez mette in calcio d’angolo. Chance da calcio piazzato per i padroni di casa.

4′ – Partita piacevole all’Emirates. L’Arsenal ha preso fiducia dopo un inizio non proprio positivo.

1′ – André Silva vicino al gol dopo 43”. Imbeccato da Fabio Borini, il giovane attaccante portoghese ha calciato da buona posizione trovando l’esterno della rete.

1′ – VIA! Iniziata Arsenal-Milan.

21.02 – Squadre in campo! Grande cornice di pubblico sulle tribune dell’Emirates Stadium di Londra.

20.30 – FORMAZIONE UFFICIALE ARSENAL (4-2-3-1): Ospina; Bellerin, Mustafi, Koscielny, Monreal; Ramsey, Xhaka; Ozil, Wilshere, Mkhitaryan; Welbeck.

20.30 – FORMAZIONE UFFICIALE MILAN (4-4-2): Donnarumma; Borini, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Suso, Montolivo, Kessie, Calhanoglu; Cutrone, André Silva.

Risultati Europa League, Lione-CSKA Mosca 0-0

17′ – Mariano Diaz protesta con l’arbitro per una trattenuta di V. Berezutski: fallo evidente, ma non è stato fischiato il calcio di rigore in favore del Lione.

13′ – Equilibrio tra Lione e CSKA Mosca in questa prima parte di gara.

4′ – Ritmi alti in avvio. A fare la partita è il Lione, che vuole trovare un gol per rendere impossibile la rimonta del CSKA Mosca.

1′ – SI PARTE!

21.03 – Squadre sul terreno di gioco: tutto pronto al Parc OL!

20.40 – La vittoria per 1-0 ottenuta in Russia permette al Lione di scendere in campo con maggiore tranquillità, ma attenzione al CSKA Mosca che ha brillato nell’ultimo turno di Premier League russa vincendo 0-3 in casa dell’Akhmat Grozny.

20.35 – FORMAZIONE UFFICIALE LIONE (4-3-3): Lopes; Tete, Marcelo, Diakhaby, Marçal; Ferri, Tousart, Ndombele; Cornet, Diaz, Depay.

20.35 – FORMAZIONE UFFICIALE CSKA MOSCA (3-5-2): Akinfeev; A. Berezutski, V. Berezutski, Ignashevich; Nababkin, Dzagoev, Natcho, Golovin, Kuchaev; Musa, Wernbloom.

Risultati Europa League, Salisburgo-Borussia Dortmund 0-0

14′ – Gotze perde palla a ridosso del cerchio di centrocampo, prova ad approfittarne il Salisburgo che riparte in contropiede: Hwang controlla male, ringrazia il Dortmund.

7′ – Ha interpretato molto bene la partita il Salisburgo, in evidente difficoltà invece il Borussia Dortmund.

1′ – COMINCIATA LA SFIDA.

21.03 – Squadre in campo! Grande atmosfera a Salisburgo, ben cinque diffidati in campo per la squadra di casa.

20.30 – Il Salisburgo è reduce dalla vittoria per 2-1 a Dortmund. Gli austriaci partono con evidente vantaggio, ma attenzione agli ospiti che proveranno il tutto e per tutto: l’Europa League è una competizione che il Borussia vuole vivere da assoluta protagonista e uscire agli ottavi di finale non sarebbe assolutamente un risultato positivo anche in vista degli impegni futuri.

20.30 – FORMAZIONE UFFICIALE SALISBURGO (4-4-2): Walke; Lainer, Ramalho, Caleta-Car, Ulmer; Haidara, Schlager, Samassekou, Berisha; Hwang, Dabbur.

20.30 – FORMAZIONE UFFICIALE BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Burki; Piszczek, Zagadou, Papastathopoulos, Schmelzer; Dahoud, Castro; Schurrle, Reus, Gotze; Batshuayi.

Risultati Europa League, Viktoria Plzen-Sporting Lisbona 2-1 (6’/65′ Bakos, 105+2′ Battaglia)

108′ – Ammonito Petrzela.

107′ – Occasione per il Viktoria Plzen! Rui Patricio salva lo Sporting Lisbona con un grande intervento su Hejda, che da due passi aveva provato il tap-in vincente di testa.

105+2′ – GOL SPORTING LISBONA! Sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Bruno Fernandes, Rodrigo Battaglia colpisce di testa e non lascia scampo al portiere del Viktoria Plzen.

100′ – Montero va in pressing su Hruska, che sbaglia il rinvio ma può battere un calcio di punizione per il fallo di mano del suo avversario.

97′ – Risultato ancora bloccato sul 2-0. Sono 9.370 gli spettatori presenti alla Doosan Arena.

90′ – Squadre ai supplementari. Il Viktoria Plzen ha chiuso i primi 90′ sul 2-0, ma visto il risultato dell’andata si va ad oltranza.

90′ – La cronaca dei tempi regolamentari.

