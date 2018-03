LIVE Roger Federer – Borna Coric, semifinale Atp Indian Wells 2018: risultato in tempo reale

(1) ROGER FEDERER – BORNA CORIC, ore 19.00 italiane

Semifinale Masters 1000 Indian Wells (cemento)

Dove seguire il match

L’incontro sarà visibile in diretta esclusiva sui canali satellitari di Sky Sport.

Roger Federer – Borna Coric, i precedenti

Dubai 2015 – Cemento – SF – FEDERER b. Coric 6-2 6-1

Roger Federer alla ricerca dell’ottava finale in California

L’elvetico, dopo aver sconfitto (dopo un bye) l’argentino Federico Delbonis nel secondo turno, il serbo Filip Krajinovic nel terzo, il francese Jeremy Chardy nel quarto e il coreano Hyeon Chung nei quarti di finale, va ora a caccia della finale n°8 ad Indian Wells e affronterà nel penultimo atto una delle sorprese di questo torneo, il croato Borna Coric (l’unico precedente risale al 2015, semifinale di Dubai, in cui Roger Federer ne uscì vincitore). Il nativo di Zagabria, ora allenato anche dall’italiano Riccardo Piatti, ha avuto un buon inizio di stagione (pur giocando poco), con la conquista dei quarti di finale a Doha e Dubai, uscendo però al primo turno dell’Australian Open. In California è arrivato il grande exploit e ha raggiunto la prima semifinale in carriera in un Masters 1000 avendo avuto la meglio sullo statunitense Donald Young, sullo spagnolo Albert Ramos-Vinolas, sul connazionale di quest’ultimo Roberto Bautista Agut, sull’altro statunitense Taylor Fritz ed infine sul sudafricano Kevin Anderson; con questo ruolino di marcia è virtualmente n°36 Atp, ad un passo dal best ranking al n°33.