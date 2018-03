LIVE Roger Federer – Filip Krajinovic, Atp Indian Wells: risultato in tempo reale

(1) ROGER FEDERER – (25) FILIP KRAJINOVIC, non prima delle 21.00 italiane

Terzo turno Masters 1000 Indian Wells (cemento)

Dove seguire il match

L’incontro sarà visibile in diretta esclusiva sui canali satellitari di Sky Sport.

Roger Federer prosegue la difesa del titolo, per lui ora una sfida inedita

L’elvetico ha passato con qualche rischio l’esordio nel torneo, ossia il secondo turno del Masters 1000 di Indian Wells in cui ha sconfitto, in due giorni diversi a causa della pioggia, l’argentino Federico Delbonis per 6-3 7-6(6). Ora nel terzo atto del torneo (secondo incontro, dopo il bye del primo turno) Roger Federer affronterà il serbo Filip Krajinovic, testa di serie n°25, in un confronto inedito.

Il nativo di Sombor sta confermando che il finale del 2017 (dove raggiunse la finale nel Masters 1000 di Parigi-Bercy) non è stato un caso; dopo aver perso al primo turno di Doha, ha poi saltato l’Australian Open per infortunio. Nel mese di febbraio si è ripresentato bene, perdendo dal futuro finalista, il bulgaro Grigor Dimitrov, nel secondo turno di Rotterdam e raggiungendo i quarti a Marsiglia e la semifinale a Dubai (in entrambi i casi sconfitto dal francese Lucas Pouille). Krajinovic ebbe una grande carriera a livello junior, anche frequentando l’accademia di Nick Bollettieri, poi numerosi infortuni ne hanno fermato l’ascesa; aveva anche perso gli sponsor a causa di essi, ma il connazionale Novak Djokovic gli ha dato una mano a tal proposito.