LIVE Roger Federer – Hyeon Chung, Atp Indian Wells 2018: risultato in tempo reale

(1) ROGER FEDERER – (23) HYEON CHUNG, non prima delle 03.00 italiane (al termine di Venus Williams-Carla Suarez Navarro)

Quarti di finale Masters 1000 Indian Wells (cemento)

Dove seguire il match

L’incontro sarà visibile in diretta esclusiva sui canali satellitari di Sky Sport.

Roger Federer – Hyeon Chung, i precedenti

Australian Open 2018 – Cemento – SF – FEDERER b. Chung 6-1 5-2 rit.

Roger Federer ad un passo dalla conferma della prima posizione del ranking

L’elvetico, dopo aver sconfitto nei primi tre turni del Masters 1000 di Indian Wells l’argentino Federico Delbonis, il serbo Filip Krajinovic e il francese Jeremy Chardy, è ad un passo dal terminare il torneo al n°1 Atp: per riuscirci dovrà raggiungere la semifinale, affrontando nei quarti il coreano Hyeon Chung, già affrontato nella semifinale dell’Australian Open quando il ventunenne fu costretto al ritiro sul 6-1 5-2 in favore del nativo di Basilea. Il tennista di Suwon ha ben impressionato in questo inizio di 2018, dopo il titolo ottenuto nel novembre 2017 alle Next Gen Atp Finals di Milano: secondo turno a Brisbane, quarti ad Auckland, semifinale (come detto prima) nel primo Slam stagionale, quarti di finale a Delray Beach (sconfitto dal futuro vincitore, lo statunitense Frances Tiafoe) e ad Acapulco (sconfitto dal finalista, il sudafricano Kevin Anderson). In California, infine, ha sconfitto nell’ordine il serbo Dusan Lajovic, il ceco Tomas Berdych e l’uruguaiano Pablo Cuevas.