LIVE Roger Federer – Thanasi Kokkinakis, Atp Miami 2018: 6-3 3-6 0-0 in tempo reale, secondo set all’australiano

(1) ROGER FEDERER – (Q) THANASI KOKKINAKIS 6-3 3-6 0*-0

Secondo turno Masters 1000 Indian Wells (cemento)

22.00 – Inizia il set decisivo, serve l’elvetico

21.57 – GAME AND SECOND SET KOKKINAKIS! Conto dei set in perfetta parità dopo altri 39′

21.56 – 40-0: tre set point

21.54 – Game a 15 per Roger Federer. 3-5 e possibilità dell’australiano di portare il match al terzo

21.50 – Kokkinakis tiene la battuta. 2-5

21.49 – Dritto inside-in vincente: game ai vantaggi

21.48 – 30-30: lo svizzero prova a reagire

21.45 – Game Federer. 2-4

21.44 – Seconda chance, ma ancora ben annullata. Seconda parità

21.43 – Servizio e smash. 40-40

21.43 – Seconda debole e arriva il passante dell’australiano. Palla del doppio break

21.42 – Volée in rete per Federer. 30-30

21.39 – Break confermato. 1-4

21.38 – Servizio e dritto. 30-30

21.37 – Parte bene in risposta lo svizzero: 0-30

21.35 – BREAK KOKKINAKIS! Largo di poco il dritto di Roger Federer. 1-3

21.35 – Devastante il tennista di Adelaide col dritto: 0-40 e tre palle break

21.34 – Doppio fallo dell’elvetico. 0-30

21.31 – Game a 15 per l’australiano. 1-2

21.29 – Federer tiene la battuta. 1-1

21.28 – Doppio fallo dello svizzero. 30-15

21.26 – Game Kokkinakis. 0-1

21.25 – Gran prima e schiaffo al volo. Parità

21.24 – Doppio fallo: subito una palla break in avvio di parziale

21.24 – Il servizio aiuta l’australiano. 30-30

21.22 – Comincia bene l’elvetico: 0-30

21.22 – Iniziato il secondo set, serve Kokkinakis

21.19 – GAME AND FIRST SET ROGER FEDERER! Ace a chiudere il parziale, dopo 35′

21.19 – Serve and volley, ma arriva il passante di dritto dell’australiano. 40-15

21.18 – 40-0: tre set point

21.18 – Servizio e smash. 30-0

21.16 – Game Kokkinakis. 5-3

21.15 – Si combatte sul servizio dell’australiano: 30-30

21.11 – Game Federer. 5-2

21.11 – Delizioso back di rovescio incrociato di Kokkinakis che sorprende lo svizzero. 40-30

21.09 – Serve and volley. 30-15

21.08 – Game a 0 per l’australiano. 4-2





21.04 – Break confermato. 4-1

21.04 – Rovescio no-look dello svizzero, però Kokkinakis alla fine lo passa





21.01 – BREAK ROGER FEDERER! Un’altra buona risposta a cui segue un dritto in rete dell’australiano. 3-1

21.01 – Seconda chance di break

21.00 – La risposta in back si ferma sul nastro. Seconda parità

20.59 – Lungo il rovescio di Kokkinakis: palla break per l’elvetico

20.57 – Errore con il dritto: 40-40 da 40-15

20.56 – Ancora un doppio fallo per l’australiano. 30-15

20.52 – Game perfetto per Federer. 2-1

20.51 – Un ace e un errore di rovescio dell’elvetico consentono a Kokkinakis di chiudere. 1-1

20.50 – Doppio fallo dell’australiano. 30-30

20.47 – Ottimo inizio per Federer, che tiene la battuta a 15 con ace esterno finale. 1-0

20.45 – Inizia il match, serve lo svizzero

20.36 – Giocatori in campo per il riscaldamento

20.28 – Buonasera appassionati di SuperNews e benvenuti alla diretta scritta. Radwanska ha la meglio su Halep al terzo set, a breve inizierà l’incontro tra Roger Federer e Thanasi Kokkinakis

Dove seguire il match

L’incontro sarà visibile in diretta esclusiva sui canali satellitari di Sky Sport.

Roger Federer inizia la difesa del titolo di Miami e del n°1 Atp

L’elvetico esordisce oggi 24 marzo nell’edizione 2018 del Masters 1000 di Miami, secondo stagionale dopo quello californiano di Indian Wells. Nel secondo turno, dopo aver ricevuto un bye, Roger Federer affronterà per la prima volta in carriera il qualificato australiano Thanasi Kokkinakis, che in passato ha raggiunto la sessantanovesima posizione del ranking Atp. Il nativo di Basilea deve raggiungere almeno i quarti di finale per mantenere la prima posizione alla fine del torneo, dopo che ha incamerato le vittorie dell’Australian Open e di Rotterdam, oltre alla finale raggiunta e persa contro l’argentino Juan Martin Del Potro ad Indian Wells.

Il tennista di Adelaide, invece, è ora accreditato della posizione n°175 e dopo i tanti infortuni sta cercando di risalire la china, per questo ha preso parte, a livello di circuito maggiore, solamente all’Australian Open come wild card (eliminato al primo turno), al torneo di Acapulco (ancora come wild card e sconfitto al secondo turno), nel Masters 1000 californiano (eliminato nelle qualificazioni) e qui a Miami è riuscito prima superare le qualificazioni e poi il primo turno. Ha preso anche parte al Challenger di Morelos (Messico, cemento), ritirandosi prima di scendere in campo per la semifinale.