LIVE Roma-Shakhtar Donetsk, cronaca e risultato in tempo reale: probabili formazioni

Confermare l’ottimo stato di forma e dar seguito agli ultimi risultati assai soddisfacenti: è questo l’obiettivo della Roma, impegnata in campo europeo contro lo Shakhtar Donetsk (calcio d’inizio ore 20.45) nel match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League.

Recuperare l’1-2 dell’andata non è cosa facile, ma la gara di stasera è assolutamente alla portata dei giallorossi. La prima delle due sfide tra la compagine ucraina e quella italiana ha visto prevalere gli uomini di Paulo Fonseca, all’ottava presenza da allenatore in Champions League, in rimonta: dopo il vantaggio iniziale firmato da Cengiz Under, Ferreyra e Fred hanno ribaltato il risultato consentendo allo Shakhtar di arrivare alla partita di ritorno con maggiore, ma non totale, tranquillità.

Reduce dal 3-0 rifilato al Torino nell’ultimo turno di Serie A, la Roma cerca la terza vittoria consecutiva: Eusebio Di Francesco non ha particolari dubbi di formazione, dunque vedremo il “solito” 4-3-3 con il tridente offensivo composto dal turco Cengiz Under, il bosniaco Edin Dzeko e l’argentino Diego Perotti, unico diffidato tra i giallorossi ed a rischio squalifica nel caso in cui dovesse rimediare un’ammonizione.

Lo Shakhtar Donetsk, ancora imbattuto nel 2018 per quanto riguarda le gare ufficiali (è escluso, quindi, ogni tipo di amichevole), non raggiunge i quarti di finale dalla stagione 2010-11: nell’occasione, a farne le spese fu proprio la Roma che tra andata e ritorno subì sei reti, segnandone due.

Prevista una grande cornice di pubblico allo Stadio Olimpico per Roma-Shakhtar Donetsk. Secondo le ultime previsioni, dovrebbero essere addirittura 800 (forse qualcosa in più) i sostenitori della squadra ospite in arrivo dall’Ucraina.

Proprio per questo motivo, il questore Guido Marino ha predisposto misure di sicurezza straordinarie per evitare fatti spiacevoli prima e dopo la partita: i tifosi ucraini arriveranno nella zona del campo da gioco scortati dalle forze dell’ordine e saranno tenuti a debita distanza dai sostenitori giallorossi.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA-SHAKHTAR DONETSK

PROBABILE FORMAZIONE ROMA (4-3-3): Alisson; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Nainggolan, De Rossi, Strootman; Under, Dzeko, Perotti.

PROBABILE FORMAZIONE SHAKHTAR DONETSK (4-2-3-1): Pyatov; Butko, Ordets, Rakitsky, Ismaily; Fred, Stepanenko; Marlos, Taison, Bernard; Ferreyra.