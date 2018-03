LIVE Sampdoria-Inter, cronaca e risultato in tempo reale: le probabili formazioni

Tutto pronto al Ferraris per il lunch match Sampdoria-Inter. Ad affrontarsi saranno due squadre che nell’ultimo turno di campionato hanno raccolto risultati non entusiasmanti ma dal sapore diverso: se l’ambiante doriano è fortemente deluso dopo l’inaspettata sconfitta subita dai loro beniamini sul campo del Crotone, non si può dire altrettanto dei sostenitori dell’Inter che contro il Napoli hanno potuto apprezzare una squadra con un piglio decisamente diverso rispetto a quello osservato nelle precedenti partite. Dunque la sfida contro il Doria potrebbe essere l’occasione giusta per la squadra di Spalletti per tornare alla vittoria fuori casa, dove il successo manca da ben tre mesi e mezzo -l’ultima volta che i nerazzurri hanno ottenuto i tre punti lontano da San Siro è stato a Cagliari, dove si imposero per 1-3-. Al contrario la Sampdoria ha in Marassi il suo fortino inespugnabile, o quasi: infatti in questa stagione, finora, ha perso soltanto due volte contro Lazio e Sassuolo, ottenendo nelle restanti dodici partite, 10 vittorie (tra cui quella sulla Juventus per 3-2) e 2 pareggi.



Probabili Formazioni Sampdoria-Inter

SAMPDORIA (4-3-1-2): Viviano; Bereszynski, Silvestre, Ferrari, Murru; Barreto, Torreira, Praet; Ramirez; Quagliarella, Zapata. Allenatore: Giampaolo.

Panchina: Belec, Tozzo, Andersen, Regini, Strinic, Capezzi, Tessiore, Verre, Alvarez, Caprari, Kownacki.

Squalificati: Linetty

Indisponibili: Sala.

INTER (4-2-3-1): Handanovic; Cancelo, Skriniar, Miranda, D’Ambrosio; Brozovic, Gagliardini; Candreva, Borja Valero, Perisic; Icardi. Allenatore: Spalletti.

Panchina: Padelli, Berni, Lisandro Lopez, Santon, Dalbert, Vecino, Rafinha, Karamoh, Eder.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Pinamonti, Emmers, Ranocchia.

Arbitro: Tagliavento di Terni. Assistenti: Ranchetti e Mondin. Quarto uomo: Pinzani. Al Var agirà Mazzoleni coadiuvato da Paganessi

A tra poco con il LIVE Sampdoria-Inter