LIVE Sassuolo-Napoli, cronaca e risultato in tempo reale: probabili formazioni

Impegno molto importante, quasi decisivo per la rincorsa scudetto, per il Napoli che scende in campo alle 18 al “Mapei Stadium” di Reggio Emilia contro il Sassuolo nel match valido per la trentesima giornata del campionato di Serie A.

La squadra di Maurizio Sarri, attualmente seconda in classifica a due lunghezze dalla Juventus, cerca i tre punti per scavalcare momentaneamente i bianconeri in attesa di vedere quanto accadrà all’Allianz Stadium alle 20.45 tra gli uomini di Allegri e il Milan di Gennaro Gattuso.

Il Napoli, che in questa sosta ha dovuto fare i conti con i tanti impegni dei propri giocatori con le rispettive nazionali, va a caccia del terzo risultato utile consecutivo in Serie A. Dopo il pareggio in casa dell’Inter e la vittoria interna sul Genoa, ecco che i partenopei cercano un altro successo che darebbe una grossa iniezione di fiducia in vista del rush finale di campionato che si preannuncia davvero infuocato.

Un testa a testa tra Napoli e Juventus che renderà partecipi i tifosi campani, che giungeranno in massa a Reggio Emilia a seguito della squadra: secondo le ultime previsioni, saranno in 8.000 a riempire i settori del “Mapei Stadium” a loro dedicati.

Il Sassuolo, quindicesimo in classifica a tre punti dalla zona retrocessione, è reduce da un periodo positivo (quattro punti nelle ultime due gare) ma sa di dover continuare a racimolare risultati utili per scacciare in maniera definitiva il pericolo Serie B. Beppe Iachini manderà in campo i neroverdi con il classico 4-3-3: tridente offensivo composto da Babacar, Berardi e Politano, giocatore desiderato proprio dal Napoli nella sessione invernale di calciomercato.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO-NAPOLI

PROBABILE FORMAZIONE SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola, Acerbi, Goldaniga, Peluso; Missiroli, Magnanelli, Duncan; Politano, Babacar, Berardi.

PROBABILE FORMAZIONE NAPOLI (4-3-3): Reina; Hysaj, Koulibaly, Albiol, Mario Rui; Allan, Jorginho, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne.