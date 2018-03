LIVE Sassuolo-Napoli 1-0 (22′ Politano)

SECONDO TEMPO

46′ – COMINCIATA LA RIPRESA DI SASSUOLO-NAPOLI!

PRIMO TEMPO

45+2′ – FINE PRIMO TEMPO. Squadre negli spogliatoi: Sassuolo in vantaggio per 1-0, decide Matteo Politano.

45+1′ – Occasione Sassuolo! Cross di Berardi, Politano manca l’aggancio col pallone a due passi dalla porta di Reina.

45′ – Due minuti di recupero.

44′ – Domenico Berardi protesta con l’arbitro e viene ammonito.

42′ – Ammonito Jorginho. Anche lui, come Albiol, salterà Napoli-Chievo.

41′ – Punizione per il Napoli da posizione interessante. Mertens e Allan sul punto di battuta.

39′ – CLAMOROSO CONSIGLI! Lorenzo Insigne colpisce da due passi, il portiere del Sassuolo gli nega la gioia del gol con un intervento pazzesco.

39′ – Bel traversone di Mario Rui, Callejon prova ad intervenire in scivolata ma liscia il pallone.

35′ – Cartellino giallo per Federico Peluso.

34′ – Verticalizzazione di Jorginho per Mertens, bravo Goldaniga ad anticipare il fuoriclasse belga e a servire il proprio portiere.

31′ – Ammonito Albiol. Lo spagnolo, diffidato, salterà la prossima gara contro il Chievo.

29′ – Fermata per posizione di fuorigioco una grande azione offensiva del Napoli. Continua a far discutere il metodo arbitrale del direttore di gara, il sig. Fabbri di Ravenna.

26′ – Che chance per il Napoli! Lorenzo Insigne riceve palla da un compagno, salta Acerbi e col destro a giro trova solo l’esterno della rete.

25′ – Sassuolo vicino al raddoppio! Contropiede neroverde con Domenico Berardi che entra in area di rigore ma poi deve cedere alla maggior fisicità dei centrali di difesa del Napoli.

22′ – GOOOOOOOOOOOOOOL!!! IL SASSUOLO È AVANTI!!!!! Matteo Politano realizza la rete che permette ai neroverdi di passare in vantaggio sul Napoli!!

22′ – Fallo di Koulibaly ai danni di Politano. Calcio di punizione in favore del Sassuolo nei pressi del settore ospiti.

21′ – Velocità supersonica di Dries Mertens: il belga riparte per vie centrali ma, al momento del tiro, incespica sul pallone e lo regala alla difesa neroverde.

19′ – Koulibaly e Albiol lasciano andare Domenico Berardi, che col sinistro, dopo aver commesso un evidente fallo non fischiato da Fabbri, calcia debolmente in porta: Reina senza problemi!

17′ – Piotr Zielinski atterrato all’interno dell’area di rigore. Tutti in piedi al Mapei Stadium: azione dubbia!

15′ – Calcio di punizione per il Napoli da posizione assai interessante. A subire fallo è stato Allan.

14′ – Continua, senza alcuna sosta, il sostegno degli oltre 8.000 tifosi del Napoli presenti sulle tribune del Mapei Stadium. Atmosfera da brividi a Reggio Emilia.

10′ – Allan cerca Mertens con un passaggio in verticale, Consigli anticipa l’attaccante belga e fa suo il pallone.

8′ – Traversone di Rogerio, colpo di testa di Acerbi: palla alle stelle, Reina è pronto al rinvio.

7′ – Napoli vicinissimo al gol! Scambio spettacolare tra Jorginho e Insigne: il numero 24 azzurro calcia al volo, Consigli respinge.

6′ – Silent check di Fabbri col VAR Banti: decisione confermata, gol annullato.

5′ – Gol annullato al Napoli! Dries Mertens serve in maniera perfetta José Callejon, il cui colpo di testa da distanza ravvicinata termina alle spalle di Consigli: in leggero ritardo, l’assistente Alassio alza la bandierina.

2′ – Politano cerca il passaggio filtrante per Berardi ma trova l’ottimo intervento difensivo di Mario Rui.

1′ – È INIZIATA SASSUOLO-NAPOLI!

18.00 – Viene ora osservato un minuto di silenzio in memoria di Emiliano Mondonico.

17.58 – Squadre in campo!

17.40 – Dirigerà la sfida il sig. Michael Fabbri della sezione AIA di Ravenna, coadiuvato dagli assistenti Alassio e Del Giovane. Il quarto uomo sarà Gavillucci, al VAR Banti e Tegoni.

17.25 – FORMAZIONE UFFICIALE SASSUOLO (3-5-2): Consigli; Goldaniga, Acerbi, Peluso; Lirola, Mazzitelli, Sensi, Missiroli, Rogerio; Politano, Berardi.

17.25 – FORMAZIONE UFFICIALE NAPOLI (4-3-3): Reina; Hysaj, Koulibaly, Albiol, Mario Rui; Allan, Jorginho, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne.

17.05 – Amici di SuperNews, buon pomeriggio da Reggio Emilia e benvenuti alla diretta scritta di Sassuolo-Napoli! Siamo in attesa delle formazioni ufficiali.

Impegno molto importante, quasi decisivo per la rincorsa scudetto, per il Napoli che scende in campo alle 18 al “Mapei Stadium” di Reggio Emilia contro il Sassuolo nel match valido per la trentesima giornata del campionato di Serie A.

La squadra di Maurizio Sarri, attualmente seconda in classifica a due lunghezze dalla Juventus, cerca i tre punti per scavalcare momentaneamente i bianconeri in attesa di vedere quanto accadrà all’Allianz Stadium alle 20.45 tra gli uomini di Allegri e il Milan di Gennaro Gattuso.

Il Napoli, che in questa sosta ha dovuto fare i conti con i tanti impegni dei propri giocatori con le rispettive nazionali, va a caccia del terzo risultato utile consecutivo in Serie A. Dopo il pareggio in casa dell’Inter e la vittoria interna sul Genoa, ecco che i partenopei cercano un altro successo che darebbe una grossa iniezione di fiducia in vista del rush finale di campionato che si preannuncia davvero infuocato.

Un testa a testa tra Napoli e Juventus che renderà partecipi i tifosi campani, che giungeranno in massa a Reggio Emilia a seguito della squadra: secondo le ultime previsioni, saranno in 8.000 a riempire i settori del “Mapei Stadium” a loro dedicati.

Il Sassuolo, quindicesimo in classifica a tre punti dalla zona retrocessione, è reduce da un periodo positivo (quattro punti nelle ultime due gare) ma sa di dover continuare a racimolare risultati utili per scacciare in maniera definitiva il pericolo Serie B. Beppe Iachini manderà in campo i neroverdi con il classico 4-3-3: tridente offensivo composto da Babacar, Berardi e Politano, giocatore desiderato proprio dal Napoli nella sessione invernale di calciomercato.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO-NAPOLI

PROBABILE FORMAZIONE SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola, Acerbi, Goldaniga, Peluso; Missiroli, Magnanelli, Duncan; Politano, Babacar, Berardi.

PROBABILE FORMAZIONE NAPOLI (4-3-3): Reina; Hysaj, Koulibaly, Albiol, Mario Rui; Allan, Jorginho, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne.