LIVE Sassuolo-Spal: cronaca e risultato in tempo reale. Ammonito Ragusa dopo aver atterrato Lazzari

16′ Cartellino giallo per Ragusa che atterra appena fuori l’area Lazzari. Piazzato di Grassi che sfiora la porta per poco. Sarà calcio d’angolo

13′ Angolo in favore dei neroverdi. Tiro di Politano per Goldaniga che però la tira fuori alta e sopra la porta! Occasione sprecata

11′ Punizione di Vicari dopo il fallo di Magnanelli, che però calibra male e la manda a lato della porta occupata da Consigli.

6′ Calcio di punizione in favore degli estensi dopo un fallo commesso da Duncan. Palla che viene ribattuta da Missiroli, che la invia a metà campo

1′ Si parte, inizia Sassuolo-Spal. Primo pallone giocato dai neroverdi che attaccheranno da sinistra a destra, estensi con la classica maglia casalinga.



Le squadre stanno facendo il loro ingresso sul terreno di gioco. Inno della Serie A TIM e poi si parte. In tribuna autorità presente anche Luca Toni, per assistere dal vivo al match salvezza.

Sassuolo e Spal sono pronte a sfidarsi al Mapei Stadium di Reggio Emilia – sotto una pioggia rovente – per conquistare tre punti importantissimi in chiave salvezza. Magic moment per la SPAL, che nell’ultima giornata non ha riposato perché ha giocato in anticipo, prima della tragica scomparsa di Davide Astori. Il Sassuolo invece non se la passa benissimo: la compagine emiliana viene da due sconfitte consecutive, una nell’altro derby col Bologna e una in casa con la Lazio anche piuttosto netta.



LA TERNA ARBITRALE

Dirige l’incontro il sign. Daniele Doveri di Roma 1, come assistenti i signori Crispo (Genova) e Tasso (La Spezia). IV ufficiale il sign. Fourneau (Roma 1), alla VAR designati Mariani (Aprilia) e Passeri (Gubbio).

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Lirola, Goldaniga, Acerbi, Peluso; Missiroli, Magnanelli, Duncan; Politano, Babacar, Ragusa. All.: Iachini

Spal (3-5-2): Meret; Cionek, Vicari, Felipe; Lazzari, Grassi, Schiattarella, Kurtic, Costa; Paloschi, Antenucci. All.: Semplici

Gentili lettori di SuperNews buon pomeriggio dal Mapei Stadium di Reggio Emilia da parte di Davide Corradini e benvenuti alla diretta di Sassuolo-Spal, match valido per la 28° giornata di Serie A TIM. Tra pochi minuti le formazioni ufficiali



SASSUOLO – SPAL LIVE A PARTIRE DALLE ORE 15.00

Sarà il Sig. Daniele Doveri a dirigere la partita Sassuolo-Spal. Assistenti sono stati designati il Sig. Crispo e il Sig. Tasso. Quarto Ufficiale il Sig. Fourneau. Alla VAR Mariani e Passeri.

Magic moment per la SPAL, che nell’ultima giornata non ha riposato perché ha giocato in anticipo, prima della tragica scomparsa di Davide Astori. Scavalcato il Crotone e agganciato proprio il Sassuolo, il team di Leonardo Semplici vuole continuare la sua risalita in classifica, con l’obiettivo-salvezza ben stampato davanti.

Il momento in casa Sassuolo è di quelli a dir poco negativi. Il gruppo emiliano viene da due sconfitte consecutive, una nell’altro derby col Bologna e una in casa con la Lazio anche piuttosto netta; come se non bastasse nelle ultime cinque giornate ha conquistato un solo punto. La condizione di classifica adesso è sicuramente rischiosa e la vittoria sui ferraresi darebbe un po di ossigeno in casa neroverde.

Sarà 4-3-3 per il Sassuolo, che non potrà contare su Letschert e Berardi (l’attaccante è fermo per la squalifica). Per il resto formazione confermata quella titolare con la difesa a quattro formata da Lirola, Goldaniga (Lemos ancora verso la panchina), Acerbi e Peluso. A centrocampo Missiroli-Magnanelli e Duncan, mentre in attacco Ragusa dovrebbe partire dall’ inizio, insieme a Politano e Babacar.

Per la Spal dovrebbe essere 3-5-2: confermata la formazione titolare di sempre. Assente Mattiello per squalifica, che sarà rimpiazzato da Schiattarella, con Kurtic che dovrebbe scalare sulla fascia sinistra. In attacco spazio alla coppia Paloschi-Antenucci. Ballottaggi: Viviani-Schiattarella 55-45%.



PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO – SPAL

PROBABILE FORMAZIONE SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola, Goldaniga, Acerbi, Peluso; Missiroli, Magnanelli, Duncan; Ragusa, Babacar, Politano. All.: Iachini

PROBABILE FORMAZIONE SPAL (3-5-2): Meret; Cionek, Vicari, Felipe; Lazzari, Grassi, Viviani, Schiattarella, Kurtic; Paloschi, Antenucci. All.: Semplici