LIVE Serbia Under 21-Italia Under 21, risultato in tempo reale: le probabili formazioni

15:15- PROBABILE FORMAZIONE SERBIA UNDER 21 (4-3-3): Radunovic-Gajic-Milenkovic-Jovanovic-Bogosavac-Pantic-Racic-Lukic-Radonjic-Jovic-Lutovac. All. Tomislav Sivic

15:00- PROBABILE FORMAZIONE ITALIA UNDER 21 (4-3-3): Scuffett-Adjapong-Romagna-Mancini-Dimarco-Barella-Mandragora-Murgia-Edera-Cerri-Parigini. All. Evani



A Novi Sad riparte l‘Under 21 dopo il pareggio contro la Norvegia di 1-1 con gol di Vido. Il ct Evani sostituto di Di Biagio attualmente impegnato con la nazionale maggiore che scenderà in campo questa sera contro l’Inghilterra a Wembley. Se la nazionale maggiore ha problemi in attacco, l’Under 21, invece, non ha di queste rogne e riesce almeno con un gol a segnare. Nonostante questo Evani comunque in conferenza stampa ha esclamato di voler più cattiveria in zona gol. Continuano ad esserci le sorprese di questa due giorni di convocazione per l’Under 21. La novità è rappresentata da Simone Edera: l’attaccante del Torino può sorridere per la prima chiamata. Ci saranno in campo e in panchina anche i vari Meret, Scuffet, Pezzella, Barella, Mandragora e Murgia. Un potenziale che Evani può avere a disposizione.

Il ct quasi probabilmente farà scendere in campo l’Under 21 con il 4-3-3 già visto a Perugia caratterizzato dal tridente offensivo composto da Edera, Cerri e Parigini mentre a centrocampo dovrebbero agire Barella, Mandragora e Murgia. Avvicendamento in porta con Scuffett tra i pali protetto dalla difesa a composta da Adjapong, Romagna, Mancini, Pezzella. Anche la Serbia di Tomislav Sivic giocherà con il 4-3-3 con alcuni delle conoscenze italiane quali Milenkovic che gioca in difesa nella Fiorentina. L’attacco bisogna stare attenti perchè Jovic e Lutovac sono giovani, forti e dotati di grande tecnica.