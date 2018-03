LIVE Spal-Juventus, cronaca e risultato in tempo reale: probabili formazioni

Obiettivo “allungo” per la Juventus, chiamata a vincere al “Paolo Mazza” di Ferrara contro la Spal nel secondo anticipo della ventinovesima giornata di Serie A per portarsi a +7 sul Napoli, che sarà di scena domani con il Genoa.

Gli uomini di Massimiliano Allegri sono ancora imbattuti nel 2018 e, in particolare, non perdono in Campionato dal 19 novembre scorso. Sono ventiquattro i risultati utili consecutivi dei bianconeri, che hanno vinto le ultime sei partite ufficiali giocate tra Serie A, Coppa Italia e Champions League.

Momento positivo anche per la Spal, che è comunque ancora in piena lotta per non retrocedere. I ragazzi di Leonardo Semplici sono reduci dal pareggio per 1-1 ottenuto nel derby emiliano con il Sassuolo e, prima ancora, hanno sconfitto di misura Crotone e Bologna in due gare preziosissime per la corsa alla permanenza nella massima serie.

Il rendimento in trasferta della Juventus è secondo solo a quello del Napoli. Dodici vittorie, un pareggio ed una sconfitta per i bianconeri fuori dall’Allianz Stadium, mentre la Spal ha ottenuto 14 dei 24 punti complessivi davanti al proprio pubblico che, inutile dirlo, giocherà anche questa sera un ruolo fondamentale.

Per quanto riguarda le formazioni, dovrebbero essere certi i due moduli: 3-5-2 per la Spal, 4-2-3-1 per la Juventus. Ballottaggio nell’undici spallino tra Dramè e Costa, con l’ex Atalanta tuttora favorito per una maglia da titolare. Da decidere, infine, il compagno d’attacco di Mirco Antenucci: Sergio Floccari o Alberto Paloschi?

Nella Juventus non ci saranno Benatia e Khedira, mentre è in dubbio la presenza dal 1′ di Mario Mandzukic. Tanti ballottaggi nell’undici bianconero: ci potrebbero essere diverse sorprese già a partire dal portiere con Buffon in vantaggio su Szczesny.

PROBABILI FORMAZIONI SPAL-JUVENTUS

PROBABILE FORMAZIONE SPAL (3-5-2): Meret; Cionek, Vicari, Felipe; Lazzari, Kurtic, Viviani, Grassi, Dramè; Floccari, Antenucci.

PROBABILE FORMAZIONE JUVENTUS (4-2-3-1): Buffon; De Sciglio, Chiellini, Rugani, Alex Sandro; Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Dybala, Mandzukic; Higuain.