LIVE Ternana-Frosinone, risultato e cronaca in tempo reale: le probabili formazioni

SERIE B, LIVE TERNANA-FROSINONE, RISULTATO E CRONACA IN TEMPO REALE- La 32esima giornata di Serie B, che si disputa eccezionalmente di domenica per via della sosta della Serie A dovuta alle Nazionali, mette di fronte allo stadio ‘Libero Liberati’ Ternana e Frosinone. E’ una gara senza storia sulla carta: i rossoverdi sono sprofondati all’ultimo posto della classifica dopo la sconfitta di Ascoli, mentre i ciociari sono lanciatissimi verso la promozione. Gigi De Canio, subentrato a Mariani (il quale a sua volta aveva sostituito Pochesci), non è riuscito ad incidere più di tanto fino a questo momento e gli umbri sembrano ormai condannati alla retrocessione. Discorso opposto per la squadra di Moreno Longo, che si sta sta giocando il ritorno in Serie A dopo averla soltanto accarezzata nella scorsa stagione. Non sarà una gara dal finale scontanto però, visto che la Ternana davanti al proprio pubblico si giocherà tutte le sue carte per rimanere aggrappata al treno playout. Seguite allora con SuperNews dalle ore 15.00 il Live di Ternana-Frosinone, con il risultato aggiornato in tempo reale e la cronaca testuale, in diretta dal ‘Liberati’ di Terni.

Live Ternana-Frosinone, le probabili formazioni

TERNANA (4-3-1-2): Sala; Valjent, Rigione, Signorini, Favalli; Defendi, Paolucci, Angiulli; Tremolada; Montalto, Piovaccari. Allenatore: De Canio

FROSINONE (3-4-1-2): Vigorito; Brighenti, Ariaudo, Terranova; M.Ciofani, Cibsah, Maiello, Beghetto; Ciano; Citro, Ciofani. Allenatore: Longo