90’+3′- GOOOLLLL!!!! 1-2 Fiorentina con Therau che sigla il rigore. Dedica la rete ad Astori.

90’+1′- L’arbitro si avvicina al VAR che viene assegnato il rigore per la Fiorentina con il cross di Biraghi che viene deviato con la mano da Ansaldi.

89′- Saranno 4 i minuti di recupero.

88′- Tiro di Badelj che termina di poco a lato.

87′- GOOOLLLLL!!! 1-1 Torino con Belotti che Lajic batte una punizione e Belotti ci mette la zampata.

84′- Tiro di Belotti che va di poco fuori.

81′- Biraghi rientra dopo un piccolo infortunio al piede dopo un contrasto.

79′- Tiro di Chiesa non troppo preciso che termina fuori.

78′- Entra Therau al posto di Saponara.

77′- Lajic fermato dalla retroguardia viola che riparte con l’azione.

74′- Entra Lajic al posto di Rincon.

71′- Benassi controlla un pallone vagante fuori area e senza esitare calcia verso la porta. Il tiro non è molto preciso.

69′- Punizione battuta da Iago Falque che viene ribattuta dalla barriera poi batti e ribatti in area e la Viola si salva.

68′- Punizione guadagnata da Belotti.

65′- Chiesa fermato dalla retroguardia granata.

64′- Esce Simeone ed entra Falcinelli.

63′- Punizione di Biraghi su Pezzella con Sirigu che para ma tutto è fermato in fuorigioco.

61′- Controllo del Toro che però non affonda. La Fiorentina fa buona guardia.

58′- GOOOLLLLL!!! 0-1 Fiorentina con Veretout che approfitta dello sbaglio di Obi a centrocampo ruba palla e si invola solo verso Sirigu e lo trafigge.

56′- Entra Niang al posto di Berenguer.

53′- Entra Barreca al posto di De Silvestri.

51′- Corner di Biraghi con Pezzella che sfiora di testa, ma la palla termina fuori.

48′- Simeone cicca la palla al momento del tiro.

47′- Corner della Fiorentina che non va a buon fine con la difesa granata che spazza.

45′-Iniziata la ripresa.

SECONDO TEMPO

45’+5′- Termina la prima frazione.

45’+2′-Tiro di Simeone che non impensierisce più di tanto Sirigu.

45′-Saranno cinque i minuti di recupero.

43′-N’Kolou salva il risultato rifugiandosi in corner.

41′-Si rialza Belotti che sembra di poter continuare.

40′-Cade a terra dolorante Belotti. Sembra infortunato.

37′-De Silvestri calcia il pallone dal limite dell’area. La palla era indirizzata al centro della porta, ma Sportiello respinge con una fantastica parata.

35′-Corner del Torino con la palla che arriva a Belotti che però non la riesce a toccare.

33′-Spinta di Milenkovic su Belotti e l’arbitro fischia fallo di punizione.

31′- Cross di Chiesa che termina alto sopra la traversa.

28′-Belotti e Vitor Hugo vanno a terra ma l’arbitro lascia continuare.

26′- Pezzella ferma Iago Falque e fa ripartire l’azione.

22′-Cartellino giallo per Iago Falque per un brutto intervento su un avversario.

20′-Rincon perde palla e la Viola imposta di nuovo l’azione.

17′-Ancora Biraghi con un tiro da fuori area che termina alto sopra la traversa.

15′-Punizione di Biraghi che termina alta sopra la traversa.

13′- Sirigu para il rigore a Veretout.

12′- Fallo di mano di De Silvestri e rigore per la Fiorentina.

11′-Tiro di Biraghi che termina di poco alto sopra la traversa.

9′- L’arbitro annuncia la decisione del VAR che non concede rigore.

7′- L’arbitro si avvicina al VAR e aspetta la decisione.

5′-Simeone va giù in area di rigore da Moretti, ma l’arbitro lascia continuare, ma aspetta l’annuncio del VAR.

3′- La palla rimane a centrocampo con i Viola che mantengono il possesso.

1′-Parte subito forte la Fiorentina che in area con Benassi che viene fermato da Berenguer.

1′-Iniziato il match.

14:34- FORMAZIONE UFFICIALE TORINO (4-3-3): Sirigu; De Silvestri, N’Koulou, Moretti, Ansaldi; Acquah, Valdifiori, Rincon; Iago Falque, Belotti, Berenguer. All. Mazzarri

14:32- FORMAZIONE UFFICIALE FIORENTINA (4-3-1-2):Sportiello; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Badelj, Veretout; Saponara; Chiesa, Simeone. All. Pioli

14:30- Amici di Supernews benvenuti alla diretta scritta di Torino-Fiorentina. Tra poco conosceremo le scelte dei due allenatori Mazzarri e Pioli.

12:35- PROBABILE FORMAZIONE TORINO (4-3-3): Sirigu-De Silvestri-N’Koulou-Burdisso-Ansaldi-Obi-Rincon-Baselli-Iago Falque-Belotti-Niang. All. Mazzarri

12:30- PROBABILE FORMAZIONE FIORENTINA (4-3-1-2): Sportiello-Milenkovic-Pezzella-Vitor Hugo-Biraghi-Benassi-Badelj-Veretout-Saponara-Chiesa-Simeone. All. Poli

Torino-Fiorentina è un match da crocevia per l’Europa. Chi vince potrà meglio proseguire verso il settimo posto ultimo utile per entrare in Europa League. La Fiorentina riparte dopo l’Astori day di appena domenica scorsa alle 12:30 gara vinta 1-0 contro il Benevento. Pioli ripropone ancora il tridente Saponara-Chiesa-Simeone in attacco per cercare di scardinare la difesa granata e portare a casa una seconda vittoria consecutiva. In porta ancora Sportiello, davanti a lui Pezzella e Hugo centrali. Qualche dubbio per Milenkovic che però dovrebbe essere titolare a destra, con Biraghi sull’altro lato. Il nuovo capitano Badelj in regia a centrocampo, Veretout e Benassi le due mezzali.

Il Toro, invece, riparte dopo la batosta contro la Roma 3-0 all’Olimpico. Mazzarri riparte da un 4-3-3 davanti a Sirigu i due centrali sono i rodati N’Koulou e Burdisso, mentre sulle fasce difensive corrono De Silvestri a destra e Ansaldi a sinistra. A centrocampo si dovrebbe rivedere Obi, in ballottaggio con Acquah dal 1′ assieme a Rincon e Baselli. Non ci sono dubbi per l’attacco perchè c’è il solito Belotti supportato da Iago Falque e Niang. Ancora panchina per Lajic che sembra aver perso il ruolo da titolare da quando è giunto sulla panchina granata Mazzarri.