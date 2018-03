LIVE Torino-Fiorentina, risultato in tempo reale: le probabili formazioni

12:35- PROBABILE FORMAZIONE TORINO (4-3-3): Sirigu-De Silvestri-N’Koulou-Burdisso-Ansaldi-Obi-Rincon-Baselli-Iago Falque-Belotti-Niang. All. Mazzarri

12:30- PROBABILE FORMAZIONE FIORENTINA (4-3-1-2): Sportiello-Milenkovic-Pezzella-Vitor Hugo-Biraghi-Benassi-Badelj-Veretout-Saponara-Chiesa-Simeone. All. Poli

Torino-Fiorentina è un match da crocevia per l’Europa. Chi vince potrà meglio proseguire verso il settimo posto ultimo utile per entrare in Europa League. La Fiorentina riparte dopo l’Astori day di appena domenica scorsa alle 12:30 gara vinta 1-0 contro il Benevento. Pioli ripropone ancora il tridente Saponara-Chiesa-Simeone in attacco per cercare di scardinare la difesa granata e portare a casa una seconda vittoria consecutiva. In porta ancora Sportiello, davanti a lui Pezzella e Hugo centrali. Qualche dubbio per Milenkovic che però dovrebbe essere titolare a destra, con Biraghi sull’altro lato. Il nuovo capitano Badelj in regia a centrocampo, Veretout e Benassi le due mezzali.

Il Toro, invece, riparte dopo la batosta contro la Roma 3-0 all’Olimpico. Mazzarri riparte da un 4-3-3 davanti a Sirigu i due centrali sono i rodati N’Koulou e Burdisso, mentre sulle fasce difensive corrono De Silvestri a destra e Ansaldi a sinistra. A centrocampo si dovrebbe rivedere Obi, in ballottaggio con Acquah dal 1′ assieme a Rincon e Baselli. Non ci sono dubbi per l’attacco perchè c’è il solito Belotti supportato da Iago Falque e Niang. Ancora panchina per Lajic che sembra aver perso il ruolo da titolare da quando è giunto sulla panchina granata Mazzarri.