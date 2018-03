LIVE Triestina-Pordenone: cronaca diretta e risultato in tempo reale Arriva il gol

Triestina-Pordenone 0-1

17 – Fuori anche Meuri dentro Mensah

15 – Cambio Triestina: subito Troiani per Libutti

14 – GOOOLLLLLLLL Triangolazione Gerardi-Zammarini che permette a quest’ultimo di battere Boccanera dopo aver lasciato sul posto Codromaz

11 – Ammonito Bracaletti

9 – Gerardi gira alto un cross di Nociolini

7 – Ammonito Codromaz per fallo su Burrai

6 – Pozzebon raddoppiato e fermato: avrebbe potuto caliare di prima su un lancio proveniente dalle retrovie

3 – Parapiglia e Petrella a terra. Colpi proibiti, e si rialza zoppicante

Rossitto ha tolto Cicerelli per Gerardi e Ciurria per Zammarini

PARTITI

FINE PRIMO TEMPO, 0-0

45+1 Incredibile la sfortuna della Triestina, palo di Pozzeon su cross di Liutti e poi Mazzini si trova la sfera fra le braccia.

44 – Arma colpisce debolmente su punizione di Porcari

43 – Arma per impegno i migliore del tridente alabardato

39 – Porcari dal limite, palla che tocca la parte alta della rete

36 – Occasionissima triestina: traversa di Pozzebon. Successivamente tiro da 20 metri di Petrella parato di Mazzini

32 – Ammonito Meduri per fallo su Burrai

30 – Pessima punizione dai 25 metri rasoterra di Pozzebon fuori.

29 – Giallo a Burrai per fallo su Petrella

28 – Tiro dai 20 metri di Arma parato da Mazzini

27 – Anche stasera terreno difficile

23 – E la Triestina alza il baricentro

21 – Mazzini smanaccia sul corner

20 – Staffilata di Pozzebon deviata

19 – Cross di Pizzul dietro la linea difensiva ospite Arma colpisce di testa debolmente

18 – Mazzini anticipa tutti su traversone di Lambrughi

13 – Errore di Libutti che mette in movimento Nocciolini. poi o stesso Libutti rimedia

8 – Il portiere ospite blocca un tiro del grande ex Rachid Arma

6 – Pordenone che parte con un buon avvio

3 – Nel Pordenone da notare Mazzini fra uu pali al posto di Perilli

PARTITI

Triestina-Pordenone, le formazioni ufficiali

TRIESTINA 22 Boccanera 2 Libutti 6 Pizzul 7 Pozzebon 8 Lambrughi 9 Arma 10 Bracaletti 14 Codromaz 17 Porcari 19 Meduri 23 Petrella All. Princivalli

PORDENONE 12 Mazzini 2 Formiconi 4 Stefani (C) 6 Parodi 3 De Agostini 21 Misuraca 8 Burrai 31 Caccetta 17 Ciurria 7 Nocciolini 11 Cicerelli All. Rossitto

Triestina-Pordenone, la presentazione del match

Buona serata anici di SuperNews. Siamo qui per seguire live la cronaca diretta in tempo reale di un sentito derby come Triestina-Pordenone, match valido per la 31^ giornata del Girone B del campionato di Serie C. Nell’ultimo turno, i ramarri hanno piuttosto agevolmente superato la Fermana per 2-0, mentre gli alabardati hanno pareggiato per 2-2 col Sanrarcangelo. Entrambe le squadre condividono col Mestre i 37 punti in classifica, e si trovano all’interno della zona play-off con 3 lunghezze di vantaggio sul Renate decimo e 4 sull’AlbinoLeffe undicesimo. Entrambe le società – però – probabilmente si attendevano di occupare posizioni di classifica più prestigiose; la Triestina per blasone ed ambizione, pur essendo – fra l’altro unica a parte il Rende – stata ripescata in estate, mentre il Pordenone da anni cerca di centrare l’approdo in Serie B, e quest’anno ha sicuramente illuso l’exploit di San Siro, dove i ramarri hanno costretto – in Coppa Italia – l’Inter sino ai rigori. Entrambe le squadre hanno un allenatore diverso da quello che ha iniziato la stagione. Princivalli ha preso il posto del dimissionario Beppe Sannino, mentre Rossitto è subentrato all’esonerato Colucci. Fra gli ex più attesi ci sono proprio Fabio Rossitto da una parte, e l’attaccante Rachid Arma. Calcio d’inizio alle ore 20:30.