LIVE Triestina-Pordenone: cronaca diretta e risultato in tempo reale

Triestina-Pordenone, la presentazione del match

Buona serata anici di SuperNews. Siamo qui per seguire live la cronaca diretta in tempo reale di un sentito derby come Triestina-Pordenone, match valido per la 31^ giornata del Girone B del campionato di Serie C. Nell’ultimo turno, i ramarri hanno piuttosto agevolmente superato la Fermana per 2-0, mentre gli alabardati hanno pareggiato per 2-2 col Sanrarcangelo. Entrambe le squadre condividono col Mestre i 37 punti in classifica, e si trovano all’interno della zona play-off con 3 lunghezze di vantaggio sul Renate decimo e 4 sull’AlbinoLeffe undicesimo. Entrambe le società – però – probabilmente si attendevano di occupare posizioni di classifica più prestigiose; la Triestina per blasone ed ambizione, pur essendo – fra l’altro unica a parte il Rende – stata ripescata in estate, mentre il Pordenone da anni cerca di centrare l’approdo in Serie B, e quest’anno ha sicuramente illuso l’exploit di San Siro, dove i ramarri hanno costretto – in Coppa Italia – l’Inter sino ai rigori. Entrambe le squadre hanno un allenatore diverso da quello che ha iniziato la stagione. Princivalli ha preso il posto del dimissionario Beppe Sannino, mentre Rossitto è subentrato all’esonerato Colucci. Fra gli ex più attesi ci sono proprio Fabio Rossitto da una parte, e l’attaccante Rachid Arma. Calcio d’inizio alle ore 20:30.