90’+5′- Con un tiro di Falzerano da centrocampo termina la partita.

90’+4′- Frey salva il risultato con un colpo di testa che getta la palla in corner.

90’+2′- Corner di Schenetti ma il Venezia allontana subito fuori area. Poi la palla arriva ad Alfonso che sbaglia ma Falserano non lo punisce bene con un pallonetto da centrocampo.

90′- Saranno 5 i minuti di recupero.

89′- Cross di Schenetti verso l’area di rigore ma Vicario fa sua la sfera.

88′- Allontanato per proteste Inzaghi dall’arbitro per proteste.

86′- Esce Pelagatti ed entra Benedetti.

84′- Pasa ferma Litteri, ma l’arbitro non dà punizione.

81′- Esce Gejio per Zigoni.

80′- Esce Settembrini per Fasolo.

79′- Garofalo attera Pellagatti e il Cittadella ora si riversa in avanti sfruttando questo calcio di punizione.

74′- Pasa fermato a limite dell’area di rigore.

72′- GOOOLLLL!!!! 2-1 Venezia con Gejio che approfitta di una incursione di Falzerano in area di rigore del Cittadella e getta la palla in rete.

71′- Esce Chiaretti entra Pasi.

70′- Cross di Schenetti arriva in area ma la difesa del Venezia allontana.

69′- Tiro di Scaglia che va di poco a lato.

66′- Cross di Gejio che sorvola l’area di rigore del Cittadella e termina fuori area.

64′- Annullato gol a Scaglia del Cittadella.

62′- GOOOLLLLLL!!! 1-1 Cittadella con Arrighini che porta in parità la sua squadra colpendo di piede la palla da un cross e mandano la palla in rete.

61′- Arrighini intercettato dalla difesa del Venezia.

58′- Atterrato Pelagatti. Il Cittadella riparte con una punizione da centrocampo.

56′- Adorni da colpo di testa da corner non trova un grande stacco a rete con la palla che termina fuori.

55′- Falzerano tira in area ma Alfonso gli nega il gol.

54′- Cross di Iori in area con Arrighini che non riesce nella deviazione a rete.

53′- Schenetti tira inultilmente perchè Settembrini già aveva commesso fallo su portiere e il gioco si era fermato.

51′- Gejio commette fallo in area e il Cittadella riparte con un calcio di punizione.

49′- Gejio anticipato da Scheletti in fallo laterale.

46′- Stessa azione del primo tempo con Gejio e Litteri che stavolta manca il tap-in.

45′-Iniziata la ripresa.

SECONDO TEMPO

45’+1′- Terminata la prima frazione.

45′-Ci sarà solo un minuto di recupero.

45′-Rigore sbagliato da Bentivoglio con Alfonso che para il tiro dagli undici metri.

44′-Pinato atterrato in area da Settembrini che riceve il cartellino giallo.

43′-Strizzolo fermato da Vicario prima del tiro.

41′-Arrighini da solo tira ravvicinato, ma Vicario non si lascia soprendere.

39′-Colpo di testa di Schenetti che termina di poco fuori.

37′-Corner di Settembrini che sorvola tutta l’area e termina in angolo.

35′-Iori crossa in area ma la palla termina tra le braccia di Vicario.

33′-Domizzi dà all’indietro Vicario per far ripartire l’azione. Il Cittadella pressa tantissimo.

32′-Cartellino giallo per Modolo che atterra Strizzolo per irregolarità.

30′- Punizione di Settembrini che non va a buon fine.

28′-GOOOLLLLL!!! 1-0 Venezia con Litteri che riceve un pallone da Gejio e lui da tap-in inserisce in rete.

26′- Arrighini filtrante per Strizzolo che calcia la palla vicino al palo. Pareggiato il conto dei legni.

23′-Falzerano ferma Settembrini in fallo laterale.

22′-Schenetti guadagna il corner con la palla deviata da Frey.

20′-Corner per il Venezia con Gejio che si fa deviare la palla il angolo.

17′- Litteri per scaglia poi la prende Garofalo che fa partire una botta dal limite che colpisce la traversa.

14′-Tiro di Salvi che termina alto sopra la traversa.

13′-Cartellino giallo a Nicola Frey che atterra Settembrini e commette fallo.

12′-Punizione di Bentivoglio che Alfonso fa sua la palla.

10′-Cartellino giallo per Alfonso che atterra Litteri dopo che aveva perso con il rinvio il pallone.

8′-Tiro di Arrighini che si perde sul fondo.

6′-Scaglia ferma Gejio prima di involarsi verso l’area di rigore del Cittadella.

3′-Pinato per Litteri ma al momento del tiro viene fermato dalla difesa del Cittadella.

2′-Chiaretti protegge il pallone dall’attacco di Gejio.

1′-Iniziato il derby.

17:20- FORMAZIONE UFFICIALE VENEZIA (3-5-2): Vicario; Cernuto, Modolo, Domizzi; Frey, Falzerano, Bentivoglio, Pinato, Garofalo; Geijo, Litteri. All. Inzaghi

17:15- FORMAZIONE UFFICIALE CITTADELLA (4-3-1-2):Alfonso; Pelagatti, Adorni, Scaglia, Salvi; Schenetti, Iori, Settembrini; Chiaretti; Arrighini, Strizzolo. All. Venturato

17:10- Amici di Supernews benvenuti alla diretta scritta di Venezia-Cittadella. Tra poco conosceremo le scelte dei due allenatori Inzaghi e Venturato.

16:05- PROBABILE FORMAZIONE VENEZIA (3-5-2): Vicario-Bruscacin-Modulo-Domizzi-Frey-Falzerano-Bentivoglio-Pinato-Garofalo-Gajio-Litteri. All. Inzaghi

16:00- PROBABILE FORMAZIONE CITTADELLA (4-3-1-2): Alfonso-Pelagotti-Scaglia-Adomi-Salvi-Settembrini-Iori-Pasa-Schienetti-Arrighini-Strizzolo. All. Venturato

Il Venezia cerca punti per restare aggrappata alla zona play off contro un avversario quale il Cittadella che fuori casa riesce a guadagnare punti. Derby veneto non certo facile per i lagunari che al Penzo dovranno difendere l’ultima posizione dei play off. Una sfida dal sapore play-off, un derby veneto che si annuncia vibrante, tra due squadre che gioca un buon calcio. Dopo 17 uscite dove i lagunari sono rimasti imbattuti, la scorsa settimana hanno perso contro l’Empoli 3-2 al Castellani. Sarà 3-5-2 per Inzaghi con Vicario in porta (Audero con l’Under 21), Bruscagin, Modolo e Domizzi in difesa, Frey e Garofalo esterni con Falzerano, Bentivoglio e Pinato in mezzo. Geijo e Litteri coppia d’attacco.

Il Cittadella è il re delle trasferte e non perde da 6 turni. Proprio al Penzo cerca il salto di qualità contro il Venezia. Venturato schiererà il 4-3-1-2 con Alfonso in porta, Pelagatti e Salvi in difesa, Scaglia e Adorni centrali. Settembrini, Iori e Pasa in mezzo. Schenetti alle spalle di Arrighini e Strizzolo. Tutte e due le compagni si trovano a corto di giocatori causa nazionali e quindi non si potranno sfidare in modo equo come all’andata che terminò con il risultato di 2-1 per il Cittadella.