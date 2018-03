LIVE Venezia-Cittadella, risultato in tempo reale: le formazioni ufficiali

17:20- FORMAZIONE UFFICIALE VENEZIA (3-5-2): Vicario; Cernuto, Modolo, Domizzi; Frey, Falzerano, Bentivoglio, Pinato, Garofalo; Geijo, Litteri. All. Inzaghi

17:15- FORMAZIONE UFFICIALE CITTADELLA (4-3-1-2): Alfonso; Pelagatti, Adorni, Scaglia, Salvi; Schenetti, Iori, Settembrini; Chiaretti; Arrighini, Strizzolo. All. Venturato

17:10- Amici di Supernews benvenuti alla diretta scritta di Venezia-Cittadella. Tra poco conosceremo le scelte dei due allenatori Inzaghi e Venturato.

16:05- PROBABILE FORMAZIONE VENEZIA (3-5-2): Vicario-Bruscacin-Modulo-Domizzi-Frey-Falzerano-Bentivoglio-Pinato-Garofalo-Gajio-Litteri. All. Inzaghi

16:00- PROBABILE FORMAZIONE CITTADELLA (4-3-1-2): Alfonso-Pelagotti-Scaglia-Adomi-Salvi-Settembrini-Iori-Pasa-Schienetti-Arrighini-Strizzolo. All. Venturato

Il Venezia cerca punti per restare aggrappata alla zona play off contro un avversario quale il Cittadella che fuori casa riesce a guadagnare punti. Derby veneto non certo facile per i lagunari che al Penzo dovranno difendere l’ultima posizione dei play off. Una sfida dal sapore play-off, un derby veneto che si annuncia vibrante, tra due squadre che gioca un buon calcio. Dopo 17 uscite dove i lagunari sono rimasti imbattuti, la scorsa settimana hanno perso contro l’Empoli 3-2 al Castellani. Sarà 3-5-2 per Inzaghi con Vicario in porta (Audero con l’Under 21), Bruscagin, Modolo e Domizzi in difesa, Frey e Garofalo esterni con Falzerano, Bentivoglio e Pinato in mezzo. Geijo e Litteri coppia d’attacco.

Il Cittadella è il re delle trasferte e non perde da 6 turni. Proprio al Penzo cerca il salto di qualità contro il Venezia. Venturato schiererà il 4-3-1-2 con Alfonso in porta, Pelagatti e Salvi in difesa, Scaglia e Adorni centrali. Settembrini, Iori e Pasa in mezzo. Schenetti alle spalle di Arrighini e Strizzolo. Tutte e due le compagni si trovano a corto di giocatori causa nazionali e quindi non si potranno sfidare in modo equo come all’andata che terminò con il risultato di 2-1 per il Cittadella.