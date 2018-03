LIVE Viterbese-Livorno: cronaca diretta e risultato in tempo reale Livorno in sofferenza

Viterbese-Livorno 1-3

26 – Dentro Bizzotto fuori Mosti

24 – Giandonato prova a far partire un contropiede Ma Rinaldi lo ferma

23 – Tentativo debole di Baldassin

19 – Nel Livorno dentro Manconi per Mrilo

17 – Ammonito Mosti

58 – Nel Livorno Bresciani per Maiorino. Espulso mister Sottili

57 – Assist di Bismark per Mosti, al volo, palla fuori

55 – Tiro di Baldassin deviato

51 – Ammonito Giandonato

50 – GOOOLLLLLLLLL Bismark di fisico si libera di Pirrello e batte Mazzoni

1 – Viterbese: Mendez per Cenciarelli e Bismark per Vandeputte

RIPRESA

45 – Fine primo tempo

41 – Traversa di Valliani su un tiro cross

36 – Rigore per il Livorno Sané braccio largo su tocco di Murilo GOOOLLLL

31 – Tentativo a giro di Sané senza successo

28 – Cross su cui non arriva Baldassin

23 – GOOOLLLLLLLL Raddoppio del Livorno. Ancora Murilo stavolta di testa in tuffo su cross di Franco.

21 – Pazzesco Vandeputte solo a porta spalancata fallisce dopo un’azione tambureggiante

19 – Destro di Luci centrale

17 – Altri corner per il Livorno

12 – GOOOLLLLL Murilo in diagonale su assist di Luci

11 – Di Paolantonio da fuori, alto.

9 – Punizione di Maiorino alle stelle

5 – Altra punizione sulla barriera, poi recupera Baldassin che impegna Mazzoni e poi è fischiato un fuorigioco

3 – Punizione per i laziali che non viene deviata da nessuno

1 – Viterbese subito in attacco

PARTITI!

Viterbese-Livorno, le formazioni ufficiali

VITERBESE (4-3-3): Iannarilli; Celiento, Sini, Rinaldi, Sané; Baldassin, Di Paolantonio, Cenciarelli; Vandeputte, Mosti, Calderini. All. Sottili

A disp. Micheli, Pini, Mbaye, Atanasov, Peverelli, Zenuni, Pandolfi, Mendez, Bizzotto, Ngissah, Benedetti

LIVORNO (4-3-1-2): Mazzoni; Morelli, Pirrello, Gonnelli, Franco; Valiani, Luci, Giandonato; Maiorino; Murilo, Vantaggiato. All. Foschi

A disp. Pulidori, Sambo, Borghese, Bresciani, Bruno, Gemmi, Kabashi, Perez, Manconi, Montini

Viterbese-Livorno, presentazione del match

Buona serata amici di SuperNews, e benvenuti alla cronaca diretta live ed in tempo reale di Viterbese-Livorno, match valido per la 32^ giornata del Girone A del campionato di Serie C. Si affrontano la prima e la quarta forza del torneo. I laziali sono reduci dal pareggio contro la Lucchese, mentre i labronici hanno potuto gioire dall’arrivo in panchina di mister Foschi, avendo battuto nello scontro diretto la Robur Siena e riconquistato il primo posto in classifica. Servirà continuità dopo l’esonero di Andrea Sottil e la precedente disfatta contro il Pro Piacenza, tenendo anche conto del fatto che la Viterbese ha battuto la capolista con un perentorio 3-0 nella Coppa Italia di Serie C, competizione nella quale – fra l’altro – la formazione allenata da Sottili ha conquistato la finale.

Senza variazioni sul modulo, 4-3-3 – Foschi dovrà fare a meno di Pedrelli, Perico, Gasbarro e Doumbia. Dunque, ci sarà una difesa in emergenza, nella quale agiranno Franco e Bresciani sulle fasce, e Pirrello e Gonnelli in qualità di centrali. A centrocampo si profila il ballottaggio fra Bruno e Giandonato. La Viterbese è fortemente rimaneggiata a sua volta, soprattutto davanti. Sottili deve fare a meno di Jefferson, Sané, De Vito, Mbaye, Pacciardi, Musacci, Checchin, Benedetti e De Sousa. Fischio d’inizio di Viterbese-Livorno alle 20:30.