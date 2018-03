08:30 – Amici di SuperNews, benvenuti alla diretta scritta di gara 1 del GP di Thailandia, secondo round del Mondiale Superbike. In attesa della partenza, prevista alle 10 ora italiana, vediamo insieme le prime quattro file della griglia in base ai risultati della Q2, fase decisiva della Superpole che si è conclusa poco fa.

Fila 1: 1. Rea (Kawasaki) 1’32”814-2. Sykes (Kawasaki) +0”003-3- Camier (Honda) +0”108

Fila 2: 4. Torres (MV Agusta) +0”’158-5. Fores (Ducati) +0”208-6. Lowes (Yamaha) +0”222

Fila 3: 7. Melandri (Ducati) +0”289-8. Laverty (Aprilia) +0”305-9. Davies (Ducati) +0”334

Fila 4: 10. Van der Mark (Yamaha) +0”559-11. Savadori (Aprilia) +0”636-12. Razgatlioglu (Kawasaki) +1”756

Dopo il fantastico doppio successo ottenuto da Marco Melandri e la Ducati nel round inaugurale disputato a Phillip Island, in Australia, un mese fa, il Mondiale Superbike torna in pista per il secondo appuntamento della stagione, il GP di Thailandia. Sede delle due gare in programma, il circuito di Buriram, tracciato di 4,554 km con 7 curve a destra e 5 a sinistra, dove la Superbike fa tappa dal 2015, e che da quest’anno ospiterà anche il Motomondiale. Tra oggi e domani sono in programma due gare di 20 giri ciascuna. Melandri si presenta a questo appuntamento in testa al campionato con 50 punti, seguito dai due piloti Kawasaki Tom Sykes e Jonathan Rea, che contano nel proprio carniere rispettivamente 33 e 31 punti, e che vorranno sicuramente riscattarsi dopo essere stati battuti dal ravennate in Australia.

Gara 1 non si preannuncia però delle più semplici per il leader del campionato. A causa di una scivolata durante il suo ultimo tentativo nella Q2 della Superpole, Melandri partirà solamente in terza fila, con il 7° tempo. I suoi rivali diretti in campionato sono davanti: pole position per Jonathan Rea, autore del tempo di 1’32”814. Alle sue spalle in prima fila l’altra Kawasaki di Tom Sykes e la Honda di Leon Camier, che conferma i progressi della moto giapponese dopo un 2017 molto difficile.