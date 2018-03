Super gara di Dovizioso che, dopo aver avuto una brutta partenza, rimonta piano piano fino a prendersi la prima posizione a 5 giri dal termine e difenderla fino alla fine. Grande gara anche per Marc Marquez che guadagna una seconda posizione e Rossi completa il podio. Ai piedi del podio un ottimo Crutchlow e Petrucci che fanno una gara ottima e tenendo un buon passo dall’inizio alla fine. Male Zarco che precipita nel finale dopo aver spinto dal primo giro. Out dalla gara Rins e Jorge Lorenzo in seguito ad una caduta.



BANDIERA A SCACCHI!! Marquez si mette davanti ma Dovizioso incrocia la traiettoria e si mette davanti vincendo la gara. Rossi finisce sul podio seguito da Crutchlow e Petrucci nei primi 5

ULTIMO GIRO!! Posizioni invariate ma i primi 3 sono tutti vicini

2 giri al termine: Dovizioso davanti seguito da Marquez che prova a prendere il primo posto, Rossi tiene il passo dei primi due

3 giri al termine: Dovizioso giro super in 1′ 55”242 ma sia Marquez che Rossi resistono a pochi decimi

4 giri al termine: Crutchlow prende la 4 posizione e Zarco ne perde un’altra

5 giri al termine: Anche Rossi passa Zarco e si prende il podio a discapito di Zarco che ha avuto qualche difficoltà

5 giri al termine: Dovizioso super che si prende la testa della gara, super sorpasso anche di Marquez che passa Zarco che perde due posizioni in una volta sola

6 giri al termine: Esparagaro si ritira. Posizione invariate con Rossi che ha provato il sorpasso su Marquez

7 giri al termine: Prime posizioni invariate. Zarco primo, Dovizioso, Marquez, Rossi, Crutchlow e Pedrosa che risale la classifica dopo le difficoltà iniziali

8 giri al termine: Ancora Dovizioso che passa Marquez e si riprende il secondo posto

9 giri al termine: Dovizioso passa ancora Marquez e si rimette in seconda posizione. Che lotta tra i due con Marquez che si rimette ancora avanti.

10 giri al termine: Rins cade in curva 2 e Marquez passa Dovizioso riprendendosi la seconda posizione. Cade anche Jorge Lorenzo

11 giri al termine: Super Dovizioso che, dopo aver passato Rossi, supera anche Marquez e si prende la seconda posizione

12 giri al termine: Rossi sbaglia e Marquez ne approfitta subito riprendendosi la seconda posizione, anche Dovizioso sopravanza Rossi

13 giri al termine: Posizioni invariate dopo un altro passaggio. Jorge Lorenzo in difficoltà in 11esima posizione seguito da Vinales che tenta la rimonta

14 giri al termine: Zarco tiene il primo posto seguito da Rossi, Marquez, Dovizioso e Crutchlow nelle prime 5 posizioni

15 giri al termine: Dovizioso passa 2 piloti e si prende il 4 posto dietro Marquez.

16 giri al termine: Anche Petrucci passa Marquez che in pochi giri perde 2 posizioni a favore dei due Italiani, ma lo spagnolo si rimette davanti

17 giri al termine: Rossi passa anche Marquez e si prende il secondo posto e mette nel mirino anche Zarco.

18 giri al termine: Ancora Dovizioso giro veloce. Zarco sempre davanti seguito da Marquez e Rossi. Petrucci al 4 posto seguito da Crutchlow e Dovizioso che risale piano piano

19 giri al termine: Petrucci prende il 4 posto davanti a Pedrosa. Rins toglie il giro veloce a Dovizioso

20 giri al termine: Rossi passa Pedrosa e si guadagna il terzo posto. Dovizioso giro veloce anche se si trova al 7 posto

22 giri al termine: Rossi guadagna un’altra posizione e si ritrova al 4 posto. Zarco, Marquez, Pedrosa, Rossi e Petrucci i primi 5

PARTITI!!! Parte bene Pedrosa che si prene la 3 posizione. Bene anche Rossi che si trova in 5 posizione recuperandone 3. Brutta partenza di Dovizioso che si ritrova 9

GIRO DI FORMAZIONE! Sta per cominciare la prima gara del Motomondiale

GRIGLIA DI PARTENZA – Zarco – Marquez – Petrucci / Crutchlow – Dovizioso – Rins /Pedrosa – Rossi – Lorenzo / Miller – Iannone – Vinales/ Espargaro – Morbidelli – Syahrin / Rabat – Redding – Luthi / Abraham – Smith – Bautista/ Espargaro, Nakagami – Simeon.

Dopo le grandi emozioni della qualifica di ieri oggi si corre la prima gara della nuova stagione del MotoMondiale in Qatar sul circuito di Losail: dalla pole position scatterà Zarco.

Zarco batte tutti, Dovizioso e Rossi più indietro. Dopo aver dominato per ben 2 sessioni di prove libere è Zarco a mettere la sua moto davanti a tutti battendo l’attuale campione in carica Marc Marquez. Ritorna il Motomondiale con la prima gara in stagione che si corre in Qatar sul circuito di Losail. C’è grande attesa per la gara di oggi specialmente dopo le qualifiche di ieri: Zarco, all’ultimo giro, ha segnato dei grandi settori record prendendosi la Pole Position e frantumando il record di Jorge Lorenzo che resisteva dal 2008. Grande rimpianto per Andrea Dovizioso: davanti per tutto il tempo di prove e qualifiche ma un errore durante l’ultimo giro gli è costata la Pole e partirà dalla quinta piazza. Male invece Valentino Rossi che era partito bene durante il week-end ma durante le qualifiche di ieri non è mai riuscito ad avvicinarsi alla zona alta della classifica e scatterà dall’ottava posizione in terza fila. I presupposti per una grande gara ci sono: Dovizioso vuole vendicare la stagione passata con il titolo mancato all’ultima gara e tenterà di vincere la prima della stagione, Marquez vuole difendere la corona da campione in carica ma attenti a Rossi alla ricerca del suo decimo titolo iridato.