Napoli-Roma 2-4: poker giallorosso al San Paolo, la Juventus ringrazia (Video Gol)

La Roma si impone in maniera clamorosa al San Paolo contro il Napoli nel terzo anticipo della ventisettesima giornata del campionato di Serie A.

I giallorossi hanno vinto per 4-2, portandosi al terzo posto in classifica in attesa di vedere cosa accadrà nel derby tra Milan e Inter in programma domani sera, con i nerazzurri che potrebbero a loro volta tornare davanti alla compagine guidata da Eusebio Di Francesco.

Ad aprire la serata è stato Lorenzo Insigne, ma dopo nemmeno un minuto è arrivato il pareggio firmato da Cengiz Under. La Roma, da qui in avanti, ha preso il largo e trovato altri tre gol con Edin Dzeko (doppietta) e Diego Perotti. A tempo scaduto la rete “inutile” di Dries Mertens per il 2-4 finale.

Disfatta per gli uomini di Maurizio Sarri: quello di stasera è il secondo ko stagionale in campionato per la squadra partenopea, che aveva trovato una battuta d’arresto a dicembre nello scontro diretto per lo scudetto contro la Juventus.

Proprio i bianconeri, vittoriosi nel match delle 18 contro la Lazio, “ringraziano” la Roma e guadagnano tre punti preziosi sui diretti rivali: solo una lunghezza separa le due squadre, con la Juventus che il 14 marzo recupererà la sfida contro l’Atalanta rinviata per maltempo la scorsa settimana.

Napoli-Roma 2-4 (6′ Insigne, 7′ Under, 26’/73′ Dzeko, 79′ Perotti, 90+2′ Mertens)

Ventisettesima giornata Serie A TIM 2017/18, Stadio San Paolo (Napoli)

SECONDO TEMPO

90+3′ – FISCHIO FINALE! La Roma sbanca il San Paolo: finisce 4-2 per gli uomini di Eusebio Di Francesco.

90+2′ – GOL NAPOLI! Dries Mertens colpisce col destro da fuori area: Pellegrini è in ritardo sul belga che spiazza Alisson per una rete dal valore praticamente nullo.

90′ – Tre minuti di recupero.

88′ – SOSTITUZIONE ROMA: entra El Shaarawy al posto di De Rossi.

86′ – Ammonito Dzeko.

84′ – Napoli ad un centimetro dal gol! Bolide di Dries Mertens, provvidenziale intervento di Florenzi che salva sulla linea di porta.

82′ – Retropassaggio di Pellegrini verso Alisson: il portiere brasiliano si vede costretto a toccare il pallone con la mano, punizione a due per il Napoli.

80′ – SOSTITUZIONE ROMA: proprio Diego Perotti lascia il rettangolo di gioco. In campo Lorenzo Pellegrini.

79′ – GOLEADA ROMA! Cross di Kolarov, grave ingenuità di Mario Rui che rinvia col tacco direttamente sui piedi di Diego Perotti, che non ha alcun problema a battere in rete da due passi: 1-4, risultato tanto severo quanto bugiardo in favore dei giallorossi.

78′ – Dries Mertens si lamenta per una trattenuta in area di rigore: lascia correre l’arbitro!

76′ – Doppia chance per il Napoli! Lorenzo Insigne calcia in porta per ben due volte ma Alisson gli nega la gioia del gol: super prestazione del portiere brasiliano, che si conferma essere uno dei migliori giocatori del nostro campionato.

75′ – SOSTITUZIONE NAPOLI: esce Jorginho, in campo Arkadiusz Milik. Boato del San Paolo per il giocatore polacco che rientra da un grave infortunio.

73′ – TRIS ROMA!!! Doppietta di Edin Dzeko e 3-1 per i giallorossi, partita chiusa! Gran mancino da fuori area per l’attaccante bosniaco che ha superato con un dribbling Mario Rui e trafitto Reina.

72′ – SOSTITUZIONE ROMA: fuori Cengiz Under, dentro Gerson.

68′ – Sta maturando la seconda sconfitta in Serie A per il Napoli, che in precedenza aveva perso solo contro la Juventus il 1° dicembre scorso (0-1, gol di Higuain). Gli azzurri, già fuori da Coppa Italia ed Europa League, non possono fallire questa sera: necessario un gol per agganciare la Roma nel punteggio e lanciare un segnale ai bianconeri.

66′ – Lorenzo Insigne infiamma il San Paolo! Gran giocata del numero 24 azzurro che sfiora il palo alla sinistra di Alisson!

65′ – SOSTITUZIONE NAPOLI: esce Piotr Zielinski, dentro Marek Hamsik.

64′ – È pronto un cambio per il Napoli. Tra poco sapremo chi dovrà abbandonare il terreno di gioco; ad entrare sarà Hamsik.

61′ – Poco meno di trenta minuti al fischio finale di Napoli-Roma. Resiste il vantaggio dei giallorossi, bravi a recuperare dopo l’1-0 iniziale partenopeo con Insigne.

59′ – José Callejon colpisce il palo direttamente dalla bandierina!

58′ – Chance per il Napoli! Zielinski offre un grande spunto a Lorenzo Insigne, che da due passi calcia in porta ma trova la respinta di Alisson: sarà calcio d’angolo!

57′ – Aumenta d’intensità il pressing del Napoli. Maurizio Sarri, nel frattempo, ha fatto alzare dalla panchina Marek Hamsik.

55′ – Ammoniti Fazio e Mertens, protagonisti di un parapiglia che ha visto coinvolti anche altri giocatori delle due squadre in seguito ad un fallo commesso dal belga.

54′ – Alisson perde qualche secondo di troppo, l’arbitro lo avverte che alla prossima occasione estrarrà il cartellino giallo ai suoi danni.

53′ – Traversone di Jorginho, colpo di testa di Insigne col pallone che termina sul fondo.

50′ – Occasione Napoli! Mertens calcia col mancino, il tiro viene ribattuto da un difensore e il pallone finisce dalle parti di Callejon: lo spagnolo si coordina per calciare al volo ma non inquadra lo specchio della porta.

47′ – Contatto tra Hysaj e Perotti all’interno dell’area di rigore: per l’arbitro non ci sono gli estremi per il penalty, si gioca fra le proteste dei calciatori della Roma!

46′ – È COMINCIATA LA RIPRESA DI NAPOLI-ROMA!

PRIMO TEMPO

45′ – FINE PRIMO TEMPO. Su una conclusione mancina da parte di Cengiz Under, termina la prima frazione di gioco: Napoli-Roma 1-2, 45′ di altissimo livello al San Paolo.

43′ – Lorenzo Insigne ci prova dai trenta metri, tiro troppo centrale che non impensierisce il portiere della Roma. È Napoli-Roma o Insigne-Alisson?!? Che sfida tra l’attaccante e l’estremo difensore!

41′ – Traversone rasoterra di Callejon per Insigne: ennesima conclusione da parte dell’attaccante azzurro, bella parata di Alisson.

40′ – Albiol si ritrova il pallone tra i piedi, non ci pensa due volte e calcia in porta: conclusione debole, tutto facile per Alisson.

39′ – Fallo di Nainggolan su Allan, punizione per il Napoli.

37′ – Partita molto equilibrata in questa frazione: entrambe le squadre si affrontano a viso aperto, non mancano le occasioni da gol! Risultato ancora fermo sull’1-2.

35′ – Cross di Kolarov verso Dzeko: il bosniaco non riesce ad arrivare sul pallone, il Napoli torna quindi in possesso con Mario Rui.

33′ – Rischioso retropassaggio di Fazio per Alisson, che si salva per miracolo sul pressing di Mertens.

31′ – Iniziativa personale da parte di Mertens: gran giocata del belga, che controlla un pallone non semplice e calcia col destro. Tiro deviato da Manolas, sarà corner per il Napoli.

29′ – È cambiato il risultato al San Paolo: Napoli-Roma 1-2, la squadra di Eusebio Di Francesco ha ribaltato il match grazie ai gol di Cengiz Under ed Edin Dzeko.

26′ – GOL ROMA!!! I giallorossi passano in vantaggio: traversone dalla destra da parte di Alessandro Florenzi per il colpo di testa vincente di Edin Dzeko che, approfittando di una svista della difesa partenopea, si è imbucato in maniera perfetta e non ha lasciato scampo a Reina.

24′ – Che chance per il Napoli! Insigne calcia col destro a giro ma non trova, per un soffio, lo specchio della porta.

22′ – Sta facendo davvero tantissima fatica la Roma, chiusa nella propria metà campo da un grande Napoli.

19′ – Sfida a distanza Insigne-Alisson: ci prova ancora il numero 24, ma il suo tiro da fuori area viene respinto senza problemi dall’estremo difensore brasiliano.

17′ – Occasione Napoli! Traversone di Jorginho, sponda di Callejon per Lorenzo Insigne che da due passi si fa respingere la conclusione da Alisson! Il pallone resta pericolosamente in area di rigore e viene spazzato via da Manolas, bravo a dar fastidio a Zielinski e a negargli il tiro in porta.

16′ – Insigne cerca la verticalizzazione per Callejon, Fazio chiude la linea di passaggio e recupera il pallone.

14′ – Più Napoli che Roma in questi ultimi minuti di gara. Gara molto combattuta.

11′ – Napoli-Roma ha già regalato tantissime emozioni, a cominciare dai due gol segnati nel giro di un minuto. Partita tutta da vivere.

9′ – Dries Mertens prova a sorprendere Alisson con un destro a giro: palla sul fondo.

7′ – PAREGGIO DELLA ROMA! Ripartenza giallorossa: Nainggolan gioca verticalmente verso Cengiz Under, il turco calcia col destro e si vede deviare la conclusione da Mario Rui, che per sua sfortuna spiazza il proprio portiere. Che partita al San Paolo: 1-1!

6′ – GOL NAPOLI!!! Partenopei in vantaggio dopo sei minuti: Mario Rui vede l’inserimento di Lorenzo Insigne e lo serve, il numero 24 azzurro si sbarazza facilmente della difesa giallorossa e col destro da distanza ravvicinata spiazza Alisson per la rete dell’1-0.

5′ – Ha preso coraggio il Napoli, spinto in questa fase dai 40.000 spettatori presenti sulle tribune del San Paolo.

3′ – Dopo qualche sbandamento di troppo, il Napoli prova a farsi vedere in zona offensiva: Lorenzo Insigne calcia in porta ma, grazie al pressing di Florenzi, il suo tiro diventa facile preda per Alisson.

2′ – Subito una chance per la Roma! Il Napoli perde palla sulla trequarti, ne approfitta Nainggolan: il belga crossa al centro dell’area di rigore per Diego Perotti, il cui colpo di testa termina però sul fondo.

1′ – È INIZIATA NAPOLI-ROMA! Buon divertimento in compagnia di SuperNews.

20.44 – Squadre in campo!

20.30 – Sarà Davide Massa (sezione AIA di Imperia) a dirigere Napoli-Roma. In qualità di assistenti sono stati designati Meli e Tegoni, quarto uomo Pairetto. Al VAR Fabbri e Ranghetti.

20.00 – FORMAZIONE UFFICIALE NAPOLI (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Jorginho, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne.

20.00 – FORMAZIONE UFFICIALE ROMA (4-3-3): Alisson; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Nainggolan, De Rossi, Strootman; Under, Dzeko, Perotti.

19.40 – Amici di SuperNews, buonasera da Lorenzo Carini e benvenuti alla diretta scritta di Napoli-Roma!

È una ventisettesima giornata da brividi. Napoli-Roma è solo uno dei tantissimi match interessanti in programma in questo weekend di Serie A: oltre a Lazio-Juventus, Milan-Inter e Atalanta-Sampdoria, c’è grandissima attesa per la sfida del San Paolo, che avrà inizio alle 20.45 e vedrà gli uomini di Maurizio Sarri opposti ai giallorossi di Eusebio Di Francesco.

Il Napoli vuole mantenere la debita distanza sulla Juventus: gli azzurri, imbattuti in campionato dal 1° dicembre scorso (ko interno proprio contro i bianconeri), cercano il quarto risultato utile consecutivo. Dopo aver perso all’andata dei sedicesimi di Europa League contro il Lipsia, Dries Mertens e compagni hanno sconfitto la Spal, i tedeschi nel match di ritorno ed il Cagliari senza subire alcuna rete.

Dall’altra parte c’è una Roma che non vince dal 17 febbraio ed è reduce da due sconfitte contro Shakhtar Donetsk (ottavi di Champions League) e Milan. I giallorossi tentano l’assalto momentaneo al secondo posto, che potrebbe concretizzarsi in caso di vittoria e pareggio/sconfitta della Lazio nel match delle 18 contro la Juventus.

Sono diciannove i punti che separano le due squadre in classifica: il Napoli, primo a quota 69, ha vinto all’andata col punteggio di 1-0 grazie al gol realizzato da Lorenzo Insigne al 20′. La Roma, quinta con 50 punti, cerca il riscatto dopo le ultime deludenti prestazioni ma non sarà affatto facile per Edin Dzeko e soci far bene al San Paolo, che sarà di certo gremito di tifosi partenopei per questo incontro che potrebbe valere un’intera stagione.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-ROMA

PROBABILE FORMAZIONE NAPOLI (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne.

PROBABILE FORMAZIONE ROMA (4-3-3): Alisson; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Nainggolan, De Rossi, Strootman; Ünder, Dzeko, Perotti.