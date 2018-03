–40 km: l’azione di Cataford ha breve durata, gruppo di nuovo compatto all’inseguimento degli 8 al comando.

–41 km: dal gruppo è scattato da solo all’inseguimento del gruppo di testa, un uomo della United Healthcare, il canadese Alexander Cataford.

–44 km: nessuno dei corridori coinvolti nella caduta ha riportato gravi conseguenze fisiche.

–47 km: il gruppo si va ricompattando. Ritardo dalla fuga di 3’03”.

–49 km: la caduta ha provocato un frazionamento del plotone in vari gruppetti.

–50 km: caduta in gruppo, coinvolti diversi corridori, tra cui Chris Lawless del Team Sky.

–51 km: in testa al plotone, sono sempre Willems-Crelan e CCC a condurre l’inseguimento.

–55 km: inizia il circuito finale anche il gruppo, staccato di 3’47”.

–58 km: gli 8 uomini al comando transitano nuovamente sotto lo striscione del traguardo. Ultimati i 4 giri più corti da 14 km, restano da percorrere le due tornate del tracciato più lungo da 29.

–59 km: salto di catena per Pieter Serry della Quick-Step Floors, che deve aspettare l’intervento dell’ammiraglia. Perde una ventina di secondi dal resto del gruppo.

–60 km: i fuggitivi hanno un vantaggio di 4’20” sul gruppo.

–63 km: problema meccanico per Andrew Fenn dell’Aqua Blue Sport, che perde tuttavia solo pochi secondi dal resto del gruppo lanciato all’inseguimento degli uomini in fuga.

–64 km: il gruppo procede a forte andatura e in formazione decisamente allungata, potrebbero crearsi dei ventagli in caso di folate di vento laterale.

–68 km: transita nuovamente all’arrivo il gruppo, staccato di 4’41” dai fuggitivi.

–69 km: nell’inseguimento, le squadre più attive in testa al gruppo sono Willems e CCC.

–72 km: lo svantaggio scende sotto i 5′, i fuggitivi hanno ultimato un altro tornata del circuito più corto e stanno transitando nuovamente in cima al Nokereberg.

–77 km: nuovo aggiornamento sul distacco tra la testa della corsa e il gruppo, 5’15”.

–82 km: il gruppo transita sul traguardo, ritardo di 5’55”.

–86 km: i fuggitivi transitano nuovamente sulla linea del traguardo. A breve conosceremo il distacco del gruppo.

–87 km: il gruppo ha notevolmente ridotto il suo ritardo dagli uomini in fuga, ora il distacco è di 6’40”. In coda al gruppo, Wout Van Aert, terzo alla Strade Bianche, accusa una foratura.

14:55 – Condizioni meteorologiche favorevoli per i corridori. Non piove e splende il sole.



14:50 – Amici di SuperNews, benvenuti alla diretta scritta delle fasi conclusive della Danilith Nokere Koerse 2018. Al momento sono 8 gli uomini in fuga: Martijn Budding, Conor Dunne, Yannick Martinez, Ivo Oliveira, Rob Ruijgh, Simon Seller, Timothy Stevens e Daniel Turek. Gruppo in forte ritardo, ben 10′ il distacco dalla testa della corsa.

PRESENTAZIONE – Archiviate Parigi-Nizza e Tirreno-Adriatico, prosegue la marcia di avvicinamento della stagione ciclistica al primo grande appuntamento della stagione, la Milano-Sanremo in programma sabato 17 marzo. Si corre oggi in Belgio, nella zona delle Fiandre Occidentali, la Danilith Nokere Koerse. Pur non facendo parte del calendario World Tour, la semiclassica belga può comunque fregiarsi del titolo di di competizione HC.1, il più prestigioso dopo le competizioni della “Serie A” del ciclismo.

Il percorso presenta tratti in salita e in pavè che metteranno a dura prova i corridori. La distanza di gara è di 191,1 km, con partenza a Deinze e arrivo a Nokere. Il tracciato di gara è composto da una parte in linea di 76 km e da due circuiti. Dopo il primo tratto in linea, dove si affronterà la salita del Tiegemberg, i corridori passeranno per la prima volta sulla linea del traguardo, posta in cima allo strappo in pavè del Nokereberg, e andranno ad affrontare il circuito più lungo di 29 km, caratterizzato dai settori in pavè di Wannegem e Kouterstraat. Dopo un nuovo passaggio sotto lo striscione d’arrivo, andrà affrontato per 4 volte un secondo circuito, lungo 14 km, e poi si tornerà a percorrere il altri due giri del primo circuito, per ultimare la gara. Complessivamente, gli appassionati all’arrivo, avranno la possibilità di vedere transitare il gruppo in ben 7 momenti differenti.

Saranno 154 i corridori alla partenza in rappresentanza di 23 formazioni: tra di esse 7 squadre World Tour (BMC, Quick-Step Floors, Lotto-Soudal, Bora-Hansgrohe, Katusha-Alpecin, Team Sky e Team Sunweb), 14 Professional e 2 Continental. Assente il vincitore della passata edizione, il francese Nacer Bouhanni, reduce da una bronchite che lo ha costretto a rinunciare anche alla Milano-Sanremo, vedremo chi sarà in grado di prenderne l’eredità: sarà un velocista o uno specialista del pavè, magari con una fuga da lontano?