Olanda-Inghilterra 0-1: decide l’amichevole la rete di Lingard (Video e Gol)

L’Inghilterra continua la sua striscia di vittorie consecutive anche in amichevoli. Questa volta la vittima è l’Olanda che nel secondo tempo deve capitolare al gol di Lingard con una botta da fuori area. Orange che non hanno demeritato perchè stavolta potevano strappare un pareggio, ma gli albioni hanno chiuso tutti i varchi e non è stato facile impensierire Pickford. La partita è stata più vivace nella seconda metà della ripresa con azioni da una parte e dall’altra. Una volta sola si è scoperta di più l’Olanda e proprio in quell’azione ha subito la rete. La squadra di Southgate affronterà gli azzurri martedì.

90’+4′- Terminata la partita con il triplice fischio dell’arbitro.

90’+3′- Young spazza la palla in avanti perchè Whigorst stava entrando in area di rigore.

90′- Ci saranno quattro minuti di recupero.

90′- Deligt fermato in fuorigioco per irregolarità al di là dei difensori.

88′- Esce Strootman per Werghost.

87′- L’Olanda non trova varchi con gli albioni che sono compatti.

84′- Tiro di Hateboer che viene deviato e Pickford fa sua la sfera facilmente.

82′- L’azione di ripartenza per l’Inghilterra con Trippier che tira una sassata che Zoet con una parata salva il risultato.

82′- Punizione battuta da Depay abbastanza centrale che Pickford fa sua la sfera.

80′- Babel viene messo giù e l’Olanda guadagna un calcio di punizione a limite dell’area di rigore.

77′- L’Olanda spinge ma non trova varchi per il pareggio.

75′- Alli fermato dalla retroguardia olandese.

73′- Alli steso da Deligt e l’Inghilterra con Henderson riparte con un calcio di punizione.

70′- Esce Daniel Rose ed entra Young.

69′- Babel non si capisce con De Ligt e la palla termina fuori.

67′- Triplo cambio inglese con Dele Alli al posto di Lingard, poi Wellbeck al posto di Rashford e Vardy subentra a Sterling.

65′- Lascia il campoDost ed entra Babel.

64′- Sponda di Dost con Wajinaldum che tira ma viene murato.

62′- Dost con tacco dopo cross di Wajinaldum ma Pickford fa sua la sfera tra le braccia.

61′- Tiro di Depay da fuori con la difesa inglese che fa muro.

60′- Lingard fermato ancora dalle maglie orange.

58′- GOOOOLLLLL!!!! 0-1 Inghilterra con Lingard che da fuori area riceva un pallone invitante per un suo tiro potente che si infila nell’angolino.

57′- Strootman ferma Lingard e fa ripartire l’azione.

54′- Tiro, cross di Rashford che cerca Trippier in area ma la palla termina veloce sul fondo.

52′- Tiro di Rashford prima murato poi di nuovo da fuori area che termina alta sopra la traversa.

50′- Rashford salva De Ligt e Zoet e va a terra ma l’arbitro non dà nulla e fa continuare l’azione.

48′- Cross di Depay fermato dalla retroguardia inglese che fa partire l’azione per gli inglesi.

47′- Trippier ferma Van Arnolt in fallo laterale.

46′- Tiro di Lingard che termina di poco fuori.

45′- Si riparte.

SECONDO TEMPO

45’+3′- Tiro di Depay da fuori area con Pickford che fa sua la sfera tra le braccia e termina la prima frazione.

45’+2′-Cross di Rose per Lingard che non prende bene di testa e la palla termina fuori area di rigore e poi spazzata da Wajinaldum.

44′-Calcio di punzione di Walker con l’arbitro poi che fa giocare e dà tre minuti di recupero.

43′-Chiusura di De Ligt su Rashford a limite dell’area.

41′-Depay su Van Anholt ma il terzino olandese viene fermato dalla retroguardia inglese.

39′-Dost da calcio d’angolo prende di testa, ma la palla termina fuori con Pickford battuto.

38′-Cross di Depay che arriva in area e nessuno la prende.

36′-Scivolata di Zoet che ferma Rashford involato in porta dopo il filtrante di Lingard.

34′-Trippier crossa ma nessuno la prende in area di rigore.

31′-Fallo di Hateboer poi punizione per gli inglesi con Henderson che tocca di testa e manda la palla di poco fuori.

29′-Strootman atterra Rashford e quindi l’Inghilterra si alza e batte un calcio di punizione.

27′-Haateboer ferma il cross di Trippier.

24′-Coner di Denny Rose che viene spazzato via dalla difesa olandese.

22′-Grande parata di Pickford sul tiro da fuori area di De Ligt.

19′-Tiro di Walker con Zoet che para benissimamente.

17′-Lingard si ritrova smarcato in posizione invitante dopo aver ricevuto un traversone sul limite dell’area. Il suo tentativo termina a lato.

14′-Il guardalinee ferma in fuorigioco Sterling prima dell’ingresso in area.

12′-Cross di Mcguire con Sterling per poco non prendeva la palla andando in scivolata.

9′-Esce Gomez per McGuire causa infortunio.

7′-Oxlade-Chamberlain aggancia un pallone vicino al limite e tira da fuori. Il tiro diretto al centro trova la ribattuta di Zoet.

5′-Tiro da fuori di Denny Rose che lambisce il palo e finisce fuori.

3′-TIro di De Ligt che va di poco fuori.

1′-Iniziato il match.

20:10- FORMAZIONE UFFICIALE OLANDA (4-2-3-1): Zeet-Hateboer-Van Dijk-De Ligt-Van Aahlot-Strootman-Wijnandum-Depat-Dost-Promes. All. Koeman

20:20: FORMAZIONE UFFICIALE INGHILTERRA (4-2-3-1):Pickford-Trippier-Rose-Walker-Stones-Gomes-Oxlade-Chamberlain-Henderson-Rashford-Sterling-Lingard. All. Southgate

19:30-Amici di Supernews benvenuti alla diretta scritta di Olanda-Inghilterra, gara amichevole. Tra poco conosceremo le scelte dei due allenatori di Koeman e Southgate.

19:15: PROBABILE FORMAZIONE OLANDA (4-2-3-1): Cilessen-Hateboer-Van Dijk-Akè-De Roon-Strootman-Depay-Vilhena-Babel-Dost. All. Koeman

19:00-PROBABILE FORMAZIONE INGHILTERRA (4-2-3-1): Hart-Walker-Cahil-Stones-Young-Dier-Henderson-Rashford-Sterling-Alli-Vardy. All. Southgate

Olanda-Inghilterra non è neanche cominciata e già ci sono 15000 holigaans arrivati nella capitale ad Amsterdam. Caos subito in città con monumenti distrutti, negozi sporcati dalle birre e buttate sui vetri. Birre anche sulle teste dei passeggeri di una barca e addirittura bici lanciate nel canale. Per quanto riguarda la parttita l’Inghilterra testerà l’Olanda per Russia 2018 e sembra favorita per la vittoria in amichevole stasera. In attacco Southgate dovrà provare a far meno dell’infortunato Harry Kane: ecco perché non dovrebbe riuscire a dare grandissimo spettacolo contro l’Olanda, che peraltro contribuirà presumibilmente a rendere poco divertente il match, puntando su un coperto 5-3-2 e tentando di limitare i danni in una fase storica molto delicata.

Una squadra giovane, invece, quella olandese con Koeman che abbandonerà il 4-3-3 e sarà più coperta e prudente. Gli Orange vorrebbe una vittoria per scacciare tute le partite negative e la mancata qualificazione di qualche mese fa. Koeman, intanto, ha firmato un contratto di quattro anni e si è insiedato sulla panchina dell’Olanda per portare gli Orange verso la fase finale prima dell’Europeo del 2020 e poi in Qatar ai Mondiali del 2022. Nell’Inghilterra Vardy rimpiazzerà Kane che all’inizio era il favorito, ma Southgate vuole dare una mano all’attaccante del Leicester per farlo sbloccare in nazionale.