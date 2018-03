Palermo-Frosinone 1-0: decide un gol di Gnahorè. Siciliani a -3 dai ciociari (Video e Gol)

Il Palermo batte 1-0 il Frosinone e si mette a -3 dai ciociari ancora primi in classifica. Una partita equilibrata nella prima frazione per poi spezzarsi nel secondo tempo soprattutto all’inizio con il gol di Gnahoré. I siciliani per tutti i restanti quaranta minuti riescono a resistere e a portare a casa il risultato. Importantissimo successo del Palermo che respira di nuovo aria di alta classifica dopo il febbraio nero contornato da sconfitte e pareggi e poche vittorie.

90’+5′- Trajikosvky fermato prima di crossare da Brighenti. Calcio di punizione per i rosanero.

90’+2′- Traikosvky fermato da Ariaudo e il Palermo riparte con un calcio di punizione.

90′- Saranno cinque i minuti di recupero.

88′- Esce Coronado ed entra Trajikosvky.

86′- La Gumina fermato in area di rigore con la palla poi che arriva tra le braccia di Pomini.

83′- La Gumina guadagna un pallone a centrocampo e passa a Gnahorè che per un po’ non faceva doppietta. Vigorito gli nega il gol in corner.

80′- Entra Gori ed esce Chibsah.

78′- Cross di Nestorovski che arriva in area e la palla termina in corner.

76′- Gran numero di Coronado che crossa poi con la palla che arriva a Gnaoré e poi il suo tiro arriva la palla tra le braccia di Vigorito.

75′- Esce Rolando ed entra Szyminski.

73′- Tiro di Beghetto che termina alto sopra la traversa.

72′- Cross di Paganini che termina di poco fuori.

69′- Entra Matarese ed esce Ciano.

66′- Gnahorè fermato a limite dell’area e il Frosinone riparte.

63′- Maiello atterrato da Nestorovski e riparte con un calcio di punizione il Frosinone.

59′- Tiro di Jajalo alto sopra la traversa.

58′- Ariaudo ferma La Gumina che stava per entrare in area dopo un filtrante di Jajalo.

56′- Ciofani crossa ma non trova nessuno in area di rigore.

53′- La Gumina gira una palla che termina di poco a rete.

52′- Cross di Ariaudo ma Bellusci commette fallo e il Frosinone riparte con una punizione.

49′- Ciofani di testa da corner manda la palla alta sopra la traversa.

47′- GOOOLLLLL!!! 1-0 Palermo con Gnahoré che getta la palla in rete dopo aver messo la zampata su un cross.

45′- Si riparte.

SECONDO TEMPO

44′-Tiro di Ciofani con la deviazione di Dionisi che termina fuori e con questa azione termina la prima frazione.

41′-La Gumina tira e la palla va alta sopra la traversa.

39′-Tiro di Ciano parato da Pomini sulla ribattuta poi Rispoli para e il tiro di Jajalo termina alla fine alto sulla traversa.

35′-Sinistro di Ciano che termina di poco fuori.

32′-Cross di Rispoli con Nestorovskvi che prende il palo.

31′-Gnaohre commette fallo su Ariaudo. Il Frosinone riparte con un calcio di punizione.

27′-Fallo di Chibsah su Dawidowicz.

24′-Cross di Rispoli con Ariaudo che allontana fuori area la palla.

21′-Gnaorè di testa dopo il cross di Bellusci ma la palla termina di poco fuori.

19′-Coronado batte il corner ma non va a buon fine.

17′- Ciano per Dionisi che avanza con la palla ma se la fa soffiare e il Frosinone con Brighenti riparte.

15′-Punizione di Ciano con la difesa del Palermo che spazza.

12′- Jajalo per Nestorovski ma Brighenti lo ferma prima dell’arrivo a tiro.

9′-Jajalo fermato prima dell’ingresso nell’area rigore.

7′- Tiro di Dawidowicz che termina alto sopra la traversa.

5′-Fallo di Maiello su Jajalo. Il Palermo riparte con un calcio di punizione.

3′-Tiro di Nestorovski che termina tra le braccia di Pomini.

1′- Match iniziato.

Anche a Palermo allo stadio Barbera si ricorda con un minuto di silenzio il giocatore Davide Astori.

17:36- PROBABILE FORMAZIONE PALERMO (3-4-1-2): Pomini; Dawidowicz, Struna, Bellusci; Rispoli, Jajalo, Gnahoré, Rolando; Coronado; Nestorovski, La Gumina. All. Tedino

17:35- PROBABILE FORMAZIONE FROSINONE (3-4-1-2): Vigorito; Brighenti, Ariaudo, Terranova; M. Ciofani, Maiello, Chibsah, Beghetto; Ciano; D. Ciofani, Dionisi. All. Longo

17.30- Amici di Supernews benvenuti alla diretta scritta di Palermo-Frosinone. Tra poco conosceremo le scelte dei due allenatori Tedino e Longo.

Sfida di alta quota tra Palermo e Frosinone oggi al Barbera. Occasione per i siciliani per avvicinarsi a soli tre lunghezze dai ciociari e vincere anche negli scontri diretti per una eventuale classifica avulsa. Per il Frosinone uscire indenni dal Barbera vorrebbe dire avere già una bella fetta di promozione in serie A in tasca. Pochi dubbi, in avanti si va verso la conferma del tandem formato da Nestorovski e La Gumina. Avere a disposizione calciatori di grande talento come Coronado e Nestorovski sarà di grande aiuto visto che la difesa del Frosinone non è nuova a errori di distrazione.

Allo stesso tempo però dall’altra parte Longo ha a disposizione un attacco di altissimo livello formato da Daniel Ciofani e Dionisi, già protagonisti della promozione in Serie A del Frosinone tre anni fa, e Camillo Ciano, alla sua migliore stagione di sempre in Serie B. Il Frosinone dovrebbe schierarsi a specchio. I ciociari hanno nel 3-4-1-2 il loro modello migliore, viste le tante vittorie. Rientrerà Terranova in difesa, mentre Vigorito è confermato tra i pali. Sono due i ballottaggi, con ogni dubbio che verrà sciolto, solo nelle ore prima del match. A centrocampo si giocano un posto Chisbah e Gori, mentre in avanti Dionisi è favorito su Citro per affiancare Daniel Ciofani.