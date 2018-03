Super Pole Position di Zarco che, nell’ultimo giro, batte tutti e conquista la prima posizione davanti a Marquez e Petrucci. Dovizioso, dopo degli ottimi intertempi, ha perso molto nel terzo settore perdendo la possibilità di conquistare la prima posizione. Non benissimo neanche Valentino Rossi che non va oltre l’ottava posizione.

Ecco la griglia di partenza:

Zarco – Marquez – Petrucci / Crutchlow – Dovizioso – Rins /Pedrosa – Rossi – Lorenzo / Miller – Iannone – Vinales/ Espargaro – Morbidelli – Syahrin / Rabat – Redding – Luthi / Abraham – Smith – Bautista/ Espargaro, Nakagami – Simeon.

ZARCO POLE POSITION!! Il Francese batte tutti e si mette davanti con 1′ 53” 680 davanti a Marquez e Petrucci che concludono la prima fila

Bandiera a scacchi: si aspettano i riscontri cronometrici

1′ minuto dal termine- Lorenzo si migliora ma si mette in terza posizione con 3 decimi di ritardo, ma la perde a discapito di Pedrosa che si migliora e si prende la 3 piazza

2′ minuti dal termine- Lorenzo fa il primo miglior tempo, si butta nella mischia per la Pole Position

5′ minuti dal termine- Lorenzo il primo a scendere in pista! Tutti tornano dentro

7′ minuti dal termine- Tutti ai box, si preparano per lo sprint finale! Prima fila provvisoria Dovizioso, Marquez e Crutchlow

8′ minuti dal termine- Dovizioso super tempo con 1′ 54’074, si migliorano Marquez e Zarco ma non basta

10′ minuti dal termine- Marquez si mette davanti a tutti con un 1′ 54” 411 davanti a Zarco e Dovizioso, Rossi al momento ha la 5 posizione

12′ minuti dal termine- Errore di Vinales, giro abortito!

14′ minuti dal termine- tutti in pista! A caccia della Pole sul filo dei millesimi

COMINCIANO LE Q2! Tutti a caccia della Pole

FINISCE LA Q1! Miller con un super tempo si prende la prima posizione con 1′ 54”634 superando Vinales che comunque si qualifica per la Q2. Eliminati Espargaro, Morbidelli, Syahrin, Rabat, Redding, Luthi, Abraham, Smith, Bautista, Espargaro, Nakagami e Simeon.

1′ minuto dal termine- Espargaro si prende la 3 posizione con 1′ 55′ 160 ma non basta per la Q2

1′ minuto dal termine- Vinales si migliora con un 1′ 54” 637. Miller consolida la seconda posizione con 1′ 54” 802

3′ minuti dal termine- si rilancia Vinales! Tutti a caccia della Q2

6′ minuti dal termine- tutti ai box per lo sprint finale. Primo a rientrare Vinales

7′ Minuti dal termine- Si inserisce Morbidelli per la lotta alla seconda posizione mettendosi subito dietro a Miller: al momento qualificati Vinales e Miller

8′ Minuti dal termine- Espargaro e Miller lottano per la seconda posizione con quest’ultimo che la conquista con un 1′ 55” 284

10′ Minuti dal termine- Vinales mette a segno un buon 1′ 54” 710 staccando di quasi un secondo Miller che si mette in seconda posizione con 1′ 55” 541

12′ Minuti dal Termine- Vinales favorito per l’accesso alle Q2 ma i piloti tentano di insidiare la sua posizione

COMINCIANO LE Q1!

I PILOTI CHE SI SFIDERANNO NEL Q1- Vinales, A. Espargaro, Rabat, Miller, Nakagami, Redding, P.Espargaro, Morbidelli, Luthi, Smith, Abraham, Syahrin, Bautista, Simeon.

Ricomincia ufficialmente il Motomondiale con la prima qualifica della stagione che si terrà in Qatar sul circuito di Losail: non sono mancate le sorprese nelle 3 prove libere che hanno decretato chi si affronterà in Q1.

Dovizioso ancora davanti a tutti, problemi per Rossi. Riparte il Motomondiale con la prima gara che si tiene in Qatar sul circuito di Losail: i piloti sono già scesi in pista per le prove libere dove non sono mancate le sorprese. Si conferma davanti a tutti Andrea Dovizioso che in queste prime giornate della nuova stagione si conferma un avversario ostico specialmente per il campione in carica Marc Marquez ( sesto nelle terze prove) e Valentino Rossi (Nono posto nelle prove) che va a caccia del suo decimo titolo iridato. Bene anche Petrucci che sembra aver trovato un ottimo passo e conquistato di diritto l’accesso alle Q2: chiudono il gruppo dei qualificati Rins, Lorenzo, Iannone, Pedrosa, Crutchlow e Zarco che passano alla seconda fase delle qualifiche. La prima vera sorpresa delle prove è Vinales che termina undicesimo le prove e quindi dovrà competere per le Q1.