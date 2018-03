45’+2′- Terminati tutti i primi tempi di tutti i match.

45′- Tutte terminate si gioca solo a Cremona con due minuti da recuperare.

44′- Tiro di Ciofani ma viene murato dalla retroguardia umbra.

42′- Punizione di Ciano che termina di poco a lato.

40′- Rigore parato da Gabriel su Pettinari

40′- Rigore per il Pescara per atterramento di Gabriel su Mancuso.

39′- Conclusione di Verna dopo una galoppata finita in area del Palermo. Il giocatore tira ma il portiere del Palermo para e i rosanero si salvano.

38′- Punizione di Tua con Montipò che salva con i pugni.

36′- Tiro di Rolando ravvicinato ma la palla termina tra le braccia di Moscacin.

35′- Croce fermato in fuorigioco in Cremonese-Entella.

34′- Crescenzi cambia settore dalla destra alla sinistra con la palla che termina fuori.

33′- Conclusione di Ricci con Montipò che salva il risultato.

31′- Tiro di Ciano con il portiere della Ternana che devia in corner.

30′- Palo di Coulibaly dopo la respinta di Gabriel.

29′- Pro Vercelli vicinissima al gol con Mammarella che mette in mezzo un pallone invitante per Morra che non riesce a deviare in rete la palla.

28′- Cross di Ardizzone ma La Mantia manca la zampata con il portiere della Cremonese che fa sua la palla.

26′- Calcio di punizione per la Salernitana con Keane che manda la palla in area di rigore ma nessuno riesce ad agganciarla.

23′- Traorè per Caputo che tira a volo ma la palla termina fuori di poco.

22′- Lezzerini salva il risultato su Reginaldo in Pro Vercelli-Avellino.

20′- Fuorigioco di Brighenti che prende di testa e manca di poco la porta.

18′- GOOOLLLLLL!!! 0-1 Empoli a Pescara con la rete di Donnarumma che approfitta del filtrante del compagno d’attacco Caputo che di tap-in getta a rete.

17′- GOOOLLLLLL!!!! 1-0 Palermo con il gol di Coronado su rigore.

16′- Calcio di rigore per il Palermo con Verna che va a gamba tesa su Jajalo.

15′- Tiro di Brighenti da fuori area con la palla che termina alta in Cremonese-Entella.

13′- Beghetti fa fallo su Tremolada che conquista un calcio di punizione per la Ternana.

11′- Girata di Traorè che viene parata dal portiere del Pescara.

8′- GOOOLLLLL!!! 0-1 Entella con Gatto che scambia con De Luca arriva in area e beffa il portiere della Cremonese.

7′- Tremolada batte una punizione ma la difesa ciociara allontana.

5′- Krunjic esce subito per infortunio al suo posto entra Brighi.

3′- Punizione di Coronado che termina di poco fuori.

2′- Finato mette dentro con un cross una palla insidiosa che la difesa ciociara spazza da fuori area.

1′- Iniziati i match.

32esima GIORNATA: Spezia-Ascoli 1-1 (ieri alle 18), Bari-Brescia 3-0 (ieri alle 20.30), Parma-Foggia 0-1 (in tempo reale), Cremonese-Entella, Palermo-Carpi, Pescara-Empoli, Pro Vercelli-Avellino, Salernitana-Novara, Ternana-Frosinone (oggi alle 15), Venezia-Cittadella (ore 18), Cesena-Perugia (ore 20:30).

CLASSIFICA: Empoli 57, Frosinone 54, Palermo 51, Cittadella 50, Bari 50, Perugia e Venezia 46, Parma e Carpi 44, Cremonese e Spezia 41, Foggia 40, Salernitana 38, Pescara 37, Avellino e Novara 35, Brescia 34, Cesena 33, Entella 32, Pro Vercelli e Ascoli 29, Ternana 26.



La trentaduesima giornata di serie B è iniziata ieri con gli anticpi di La Spezia con un pareggio tra i locali e l’Ascoli e in serata il Bari ha regolato il Brescia 3-0. Oggi invece si inizia con la sfida tra Parma e Foggia delle 12:30. Poi alle 15 sei incontri dove ci sono le tre dei primi posti che incontreranno formazioni non certo abbordabili. Il Palermo in casa cerca la vittoria contro i temibili romagnoli del Carpi che cercano un posto nei play off. Un Palermo ridimensionato dalle assenze, a causa dei nazionali chiamati dalle rispettive federazioni e nazionali. Todisco dovrà fare a meno di Nestoroskvi, ma non di Coronado e La Gumina. L’Empoli prima in classifica è attesa a Pescara che la scorsa settimana ha giocato molto bene ad Avellino agguantando un pareggio, ma che si poteva trasformare anche in vittoria. Anche Andreazzoli in questo match è carico di assenze. Tra squalifiche ed infortuni. In difesa ancora out Veseli, sarà confermato Luperto autore di un gran gol nell’ultimo turno. In mediana invece torna un po’ a sorpresa Bennacer, secondo le ultime prove in allenamento.

L’impegno più facile ce l’ha il Frosinone che è atteso nella trasferta di Terni. In attacco ai ciociari mancherà Dionisi sostituito da uno tra Ciano e Soddimo. Si gioca un posto nei play off la Cremonese che ospita l’Entella che la settimana scorsa ha fermato il Parma sul suo stadio. Sempre alle 15 si giocheranno Salernitana-Novara e Pro Vercelli-Avellino per la salvezza. Alle 18 derby veneto tra Venezia e Cittadella, mentre il posticipo serale si giocherà al Manuzzi tra Cesena e Perugia con gli umbri proiettati sempre più in alto.