Risultati serie B 31esima giornata: l’Empoli in fuga dopo la vittoria sul Venezia. Bloccate Palermo e Frosinone

Nella 31esima giornata di serie B l’Empoli vince con un botta e risposta in casa contro il Venezia. A risolvere il match è l’immortale Donnarumma che segna il terzo gol, quello della vittoria. Il Palermo perde l’occasione di vincere a Novara perchè Sciaudone batte il portiere del Palermo sul finale. Non riesce l’aggangio del Bari al Cittadella perchè la partita di Padova termina a reti inviolate e quindi con un pareggio. Il Frosinone viene bloccato dalla Salernitana in casa con un pareggio di 0-0. Avanza il Perugia con la doppietta di Cerri e un gol di Bianco, mentre perde il Parma a Chiavari con una doppietta di La Mantia l’Entella si toglie dalla zona play out. Pareggio tra Brescia e Cremonese 1-1 e poi la vittoria di Ascoli contro la Ternana che ritorna ultima in classifica.

CLASSIFICA: Empoli 57, Frosinone 54, Palermo 51, Cittadella 50, Bari 47, Venezia 46, Perugia 46, Parma 44, Spezia 41, Carpi 41, Cremonese 41, Foggia 40, Salernitana 38, Pescara 36, Novara 35, Avellino 34, Brescia 34, Cesena 33, Entella 32, Pro Vercelli 29, Ascoli 39, Ternana 26.

RISULTATI: Foggia-Cesena 2-1 (giocata ieri alle 20.30), Ascoli-Cesena 2-1, Brescia-Cremonese 1-1, Cittadella-Bari 0-0, Empoli-Venezia 3-2, Entella-Parma 2-0, Frosinone-Salernitana 0-0, Novara-Palermo 2-2, Perugia-Spezia 3-0, Carpi-Pro Vercelli (lunedì alle 20.30)



90’+3′- Terminate tutte le partite.

90’+2′- GOOOLLLL!!!! 2-2 Novara con Sciaudone che segna il pareggio per i lombardi di astuzia in area di rigore.

90′- Destro di Ceravolo che va di poco fuori.

87′- GOOOOLLLLLL!!! Perugia 3-0 al Curi con Bianco che entra in area e riesce a tirare a rete.

84′- GOOOOLLLLL!!! 2-0 Entella con La Mantia che segna una doppietta.

81′- Espulso Pesce che entra in malo modo su Tonali e si becca il secondo giallo e quindi il rosso.

80′- GOOLLLL!!!! 2-1 Ascoli con Monachello che segna il rigore procurato.

79′- GOOOOLLLL!!!!! 1-1 Brescia con Gastaldello che dopo un ribatti in area di rigore mette dentro facilmente.

79′- Falzerano fermato in area di rigore dell’Empoli con la palla che termina in corner.

76′- Baraye viene fermato da Iacobucci in area di rigore e l’Entella si salva anche stavolta.

75′- Minelli salva su Pesce un tiro cross.

74′- Ascoli in dieci per espulsione di Mignarelli.

73′- GOOOLLLLL!!! 3-2 Empoli con Donnarumma che una volta aggangiato il filtrante di Pasqual con forza entra in area e beffa Audero.

72′- Parata di Montipò su Dawidowiz.

71′- Coronado si guadagna un calcio di punizione dopo esser stato atterrato da un difensore del Novara.

67′- Colpo di testa di Ceravolo con la palla che termina di poco fuori.

65′- Ciofani dopo un tacco di Dionisi colpisce con un tiro in pieno il portiere del Frosinone.

63′- GOOOLLLL!!! 2-2 Venezia con Litteri che con Modolo mette in mezzo con un colpo di testa e Litteri di mezza rovesciata mette dentro.

61′- Improta del Bari tira pericolosamente in area ma la palla va fuori.

59′- GOOOLLLLL!!!! Rodriguez porta in vantaggio l’Empoli dopo il pareggio di Falzerano con Caputo che pesca Rodriguez in area e davanti ad Audero non sbaglia.

56′- GOOOLLLL!!!! 1-2 Palermo con La Gumina che dopo il palo di Coronato in area e una serie di batti e ribatti mette la palla in rete.

53′- Colpo di testa di Torregrossa fermato in area.

53′- Sinistro di La Gumina che va di poco a lato.

50′- Conclusione di Dionisi in area di rigore parata dal portiere della Salernitana.

48′- GOOOLLLLL!!! 1-1 Venezia con Falzerano che salta Castagnetti uno-due con Geijo e poi ciusura con tocco morbido 1-1.

47′- GOOOLLLLL!!!! 1-1 Ternana con Gasparetto di testa da cross dalla sinistra.

47′- GOOOLLLLL!!! 1-1 Palermo con Rispoli che approfitta di un cross in area per insaccare in rete.

46′- Chiosa del Novara salva un’azione pericolosa del Palermo con Coronato.

45′- Iniziata la seconda frazione.

SECONDO TEMPO

45’+3′- Terminate tutte le prime frazioni.

45’+2′-Punuzione di Ciano con una strana traiettoria che il portiere della Salernitana allontana.

45′-GOOOOLLLL!!!! 1-0 Entella con La Mantia che nell’unica azione da rete dei liguri riesce a sfondare la difesa del Parma e a segnare.

42′-Schenetti fermato dalla difesa del Bari al limite dell’area di rigore.

40′-GOOOOLLLLL!!!! 2-0 Perugia con Cerri che approfitta di una palla lasciata in area di rigore e segna.

38′-Tiro di Pasqual con Audero che salva di nuovo il risultato.

35′-GOOOLLLLL!!!! 1-0 Perugia con Cerri che in area di rigore mette la palla in rete.

34′-Punizione di Keane della Salernitana con la palla che termina fuori.

32′-Sinistro di Bandinelli che da lontano si stampa sul palo.

30′- Sansone che batte una punizione con la palla che supera la traversa.

28′-De Luca tira alto sopra la traversa una conclusione da fuori area.

25′-Falzerano viene fermato in area di rigore dalla difesa dell’Empoli.

23′-Girata di Calaià del Parma ma Iacobucci para la conclusione.

22′-Tiro di Brighenti a giro ma il portiere del Brescia salva tutto.

19′-GOOOLLLLL!!!! 1-0 Ascoli con un gol di Padella che con un tiro beffa il portiere della Ternana.

18′-GOOOLLLL!!! 0-1 Cremonese. Piccolo da tap-in dopo il cross sulla destra insacca in rete alle spalle di Minelli.

16′-Annullato per fallo di mano un gol a Dionisi.

15′- Colpo di testa di Rodriguez che va tra le mani di Audero.

14′-Colpo di testa di Salvi del Cittadella con il portiere del Bari che salva il risultato.

12′-Tiro di Caracciolo in area di rigore, ma viene ribattuto.

9′-Sprocati vicino al gol con un tiro battuto in area di rigore con il portiere del Frosinone che para la conclusione.

7′-GOOOLLLLL!!!! 1-0 Novara con Puscas che Moscati crossa in area con Rispoli che non fa buona guardia e la palla arriva in mezzo all’area di rigore e l’attaccante del Novara segna.

4′-GOOOLLLLL!!!!! 1-0 Empoli con Luperto che fa partire da fuori area un sinistro che beffa Autero.

3′-Annullato un gol all’Ascoli per fuorigioco.

2′-Furlan del Brescia allontsna una palla pericolosa della Cremonese in area di rigore.

1′- Iniziati i match.

Scappare ancora in fuga. Questo è l’obiettivo dell’Empoli che nella giornata di oggi di serie B incontrerà al Castellani il Venezia. Match di alta quota con i veneti che se dovessero vincere, con una gara in meno, si metterebbero a -5 dai toscani. Dello scontro diretto di Empoli ne potrebbe approfittare il Frosinone che a una sola lunghezza dall’Empoli e gioca in casa contro la Salernitana. Trasferta invece a Novara per il Palermo con uno tra Chocev e Murawski può partite titolare se nel caso Gnahoré non ce la dovesse fare. Trasferte non molto facili per Bari e Parma. I pugliesi sono attesi nel Veneto contro il Cittadella che sta svolgendo un campionato fantasticoe da grandi palcoscenici, mentre il Parma partita fuori casa non facile sul terreno dell’Entella che cerca punti salvezza.

Per quanto riguarda la salvezza l’Aacoli e Ternana ultime due in classifica sono attese in un match da paura dove chi perde non potrebbe avere più speranza di salvarsi. Derby lombardo tra Brescia e Cremonese con obiettivi diversi. Le Rondinelle cercano di vincere per portare a casa punti che servono per la salvezza, mentre i grigiorossi, invece, vogliono entrare nei play off e non perdere l’occasione di portare a casa punti importanti. Perugia-Spezia anche sarà da play off e lunedì invece il Carpi ospita la Pro Vercelli alle 20.30.