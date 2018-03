Serie B, Perugia-Cremonese 1-0. Cerri decisivo (Video Highlights)

Perugia-Cremonese 1-0

FINITA! 1-0 E il Perugia sale a 50 punti!!!

45+3 Crampi per Volta

45 – 4′ di recupero

44 – Girata di Scappini, Leali blocca

43 – Fallo di Scappini su Germoni

42 – Ci prova Scamacca, Leali blocca

39 – Gol annullato alla Cremonese, ad Arini per fuorigioco. Bandierina alzata in ritardo

37 – Ci ha provato Cavion alla istanza

35 – Ammonito Mustacchio

31 – Del Prete sfiora il raddoppio

29 – Nella Cremonese via Cinelli per Scappini

26 – Diamanti esce per Bandinelli

24 – GOOOLLLLLLL Cerri si avvita e segna il suo 13° gol su palla dosata di Diamanti

23 – Numero di Germoni steso da Pesce con un fallo tattico

22 – Ammonito Gustafson

21 – Qualche problema fisico per l’appena uscito Castrovilli

19 – Nella Cremonese dentro Cavion fuori Castrovilli

17 – Pasticcio di Cerri in area su passaggio di Di Carmine

15 – Ancora in difficoltà la Cremonese

12 – Entra Cerri per Buonaiuto

11 – La Cremonese fa entrare Scamacca per Perrulli e Tesser torna a 2 punte

7 – Corner per il Perugia, allo in attacco. Ammonito Ujkani per oppia perdita di tempo

5 – E’ assedio Perugia

4 – Corner opo una eviaione. Poi gran palla di Diamanti per Del Prete esterno della rete tutto solo

2 – Gran palla di iamanti per Germoni poi in orizzontale per Gustafson che spreca

RIPRESA

FINE PRIMO TEMPO 0-0

45+1 Ammonito Diamanti

45 – 2 di recupero

43 – Ammonito Marconi e punizione non sfruttata dal Perugia

42 – Esce male il portiere ospite che spinge Buonaiuto poi Mustacchio tenta un iro impossibile

40 – Ujkani deve istenersi sulla punizione rasoterra Diamanti

39 – Fallo di Canini su Di Carmine

35 – Garcia Tena ammonito per fallo su Diamanti

31 – Del Prete si è ripreso, ma Dellafiore continua a scaldarsi

30 – Punizione di Diamanti, facile per Ujkani. Intanto a terra Del Prete

28 – Corner Cremonese in bocca a Leali

26 – Continua a piovere su un terreno già viscido

24 – Lancio di Del Prete, tocco di Mustacchio e tiro a giro sbagliato di Diamanti

23 – Ottimo l’impatto sul match di Gernoni

20 – Misura del cross di Diamanti su punizione sbagliata

17 – Qualche lampo in un match spezzettato sin qui

13 – Diamanti passa in mezzo a 3 poi palla a Mustacchio che sbaglia il cross

10 – Pajac non ce la fa, entra Germoni

8 – Perrulli da lontano, alto. Pajac rientra e ci prova

7 – Castrovilli per Pesce, conclusione alta. Intanto Pajac potrebbe non rientrare

6 – Gran cross di Diamanti per Pajac che non ci arriva, e poi si fa male

5 – Cremonese in piena emergenza per quanto riguarda le assenze

2 – Perugia subito all’attacco e subito magia di Dimanti

PARTITI!

Minuto di Raccoglimento per Emiliano Mondonico…

Perugia-Cremonese, formazioni

Perugia: Leali, Volta, Del Prete, Magnani, Mustacchio, Gustafson, Bianco, Buonaiuto, Pajac, Diamanti, Di Carmine

Cremonese: Ujkani, Cinaglia, Canini, Marconi, Garcia Tena, Arini, Pesce, Cinelli, Castrovilli, Perrulli, Brighenti.

Perugia-Cremonese, presentazione del match

Buona serata amici i SuperNews. Siamo qui per seguire Perugia-Cremonese, secondo posticipo della 13^ giornata di ritorno del campionato di Serie B. Sarà una gara particolare al “Renato Curi” per i lombarddi, data la scomparsa di Emiliano Mondonico, mister che ha riportato in Serie A la Cremonese dopo 54 anni. La squadra allenata da Roberto Breda – dopo un mese e mezzo ad altissimi livelli – ha riagguantato un punto nella partita di Cesena grazie alla rete, nonostante una prova opaca, di Buonauto. Gli umbri comunque si trovano a 47 punti, in corsa per i play-off e – considerando che ormai le prime 3 fanno un campionato a parte – per le prime posizioni della graduatoria. Deve fare attenzione – invece – la compagine guidata da Attilio Tesser. E’ vero che i play-off distano soltanto sei punti; ma dopo una prima parte nella parte alta della graduatoria, i cremonesi devono iniziare a guardarsi le spalle dato che stasera si sfidano Novara e Cesena, squadre distanti soltanto 6 e 7 punti e che alo stato attuale giocano un delicato anticipo di play-out. Ciò che balza agli occhi è il dato che vede la Cremonese non vincere addirittura dalla prima di ritorno col Parma. Calcio d’inizio di Perugia-Cremonese, alle ore 21:00