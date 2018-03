Sorteggio quarti Champions League: Juventus-Real Madrid e Barcellona-Roma

Sorteggio quarti Champions League. Non fortunate Juventus e Roma che pescano Real Madrid e Barcellona. Sarà dura per la Juventus contro Cristiano Ronaldo, forse ancor più difficile per i giallorossi contro Messi. Derby inglese tra Liverpool e City. Siviglia che trova i tedeschi del Bayern Monaco



Sorteggio quarti Champions: gli accoppiamenti

Barcellona-Roma

Siviglia-Bayern Monaco

Juventus-Real Madrid

Liverpool-Manchester City

Sorteggio quarti Champions League, le 8 squadre coinvolte

Sorteggio quarti Champions League, appuntamento alle ore 12 a Nyon. Le otto regine d’Europa scopriranno il loro destino nel cammino che porta alla finalissima di Kiev. Real Madrid, Barcellona, Siviglia, Juventus, Roma, Manchester City, Liverpool e Bayern Monaco, sono queste le squadre che andranno a contendersi l’edizione 2018 della Champions League. Sarà un sorteggio senza restrizioni. Nessuna regola, nessuna testa di serie e derby consentiti. Le squadre sorteggiate per prime andranno ad affrontare la sfida d’andata in casa, le date sono già fissate per il 3/4 aprile la gara di andata e il 10/11 aprile quella di ritorno. Il sorteggio per le semifinali è fissato per il 13 aprile.

Sorteggio quarti Champions League: i pericoli

Juventus e Roma devono stare attente. Arrivate a questo punto della competizione qualsiasi avversario è temibile ma da evitare ci sono soprattutto le due grandi spagnole: Real Madrid, campione in carica, e il Barcellona. Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri ha già esposto il proprio pensiero e spera di non dover affrontare i blaugrana come ogni anno. Di Francesco invece, almeno pubblicamente, non teme nessuno e vuole provare a stupire con la sua Roma. L’altra corazzata che mette assai paura è il Manchester City di Guardiola. Gli inglesi sono al comando della Premier League e grazie al margine in campionato possono concentrarsi al massimo nella coppa. Aguero e gli altri hanno già eliminato il Napoli nel girone, Juve e Roma preferirebbero evitare questo scontro. Anche un derby tra le due italiane sarebbe davvero un brutto colpo per il calcio nostrano. Pjanic, centrocampista della Juventus, non avrebbe problemi ad affrontare la sua ex squadra, ma per il bene del calcio d’Italia tutti si augurano di vedere più tardi possibile questo eventuale doppio confronto.

Sorteggio quarti Champions League: sorprese e squadre gradite

Difficile da dire chi possa essere considerato un avversario gradito. Il Siviglia di Montella ha eliminato il Manchester United di Mourinho. Il tecnico campano conosce molto bene le italiane e anche se sulla carta potrebbe rappresentare l’avversario più abbordabile, anche gli spagnoli riservano delle insidie. Il Liverpool di Klopp gioca tutte le partite ad un ritmo indiavolato. Salah potrebbe ritrovare la Roma e “vendicarsi” per la cessione. I Reds giocano bene ma in difesa concedono parecchio. Insieme al Siviglia, il Liverpool può essere considerato un avversario accettabile da sfidare.

Il Bayern Monaco del bomber Lewandowski sembra in fase calante ma si è disfatto in maniera piuttosto agevole del Besiktas agli ottavi. Da quando è tornato il tecnico Heynckes, i bavaresi hanno ripreso a vincere di continuo come dimostrano le 26 vittorie nelle ultime 29 partite.