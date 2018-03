Sorteggio quarti Europa League: sarà Lazio-Salisburgo

L’urna di Nyon è stata clemente con la Lazio di Simone Inzaghi. Scampato il pericolo Atletico Madrid, i biancocelesti se la vedranno contro il Salisburgo

Sorteggio quarti Europa League: tutti gli accoppiamenti

Lipsia-Marsiglia

Arsenal-CSKA Mosca

Atletico Madrid-Sporting Lisbona

Lazio-Salisburgo

Giorgio Marchetti presenta le società arrivate fino a questo punto e si congratula con loro. Entra Eric Abidal, sarà lui a sorteggiare gli accoppiamenti

Tutto è pronto a Nyon. Dopo il sorteggio dei quarti di Champions League tocca a quelli di Europa League. I rappresentanti delle otto squadre attendono l’esito dell’estrazione per continuare la loro strada verso la finale di Lione



Sorteggio quarti Europa League. Alle 13 l’urna di Nyon decreterà gli accoppiamenti per i quarti di finale di Europa League. Otto squadre rimaste in rappresentanza di ben otto Paesi distinti: Atletico Madrid, Lazio, Marsiglia, Lipsia, CSKA Mosca, Sporting Lisbona, Salisburgo e Arsenal si daranno battaglia per raggiungere la finale di Lione del 16 maggio.

Sarà un sorteggio libero, privo di restrizioni. Tutte le squadre possono affrontarsi. Le date previste per l’andata e il ritorno dei quarti di finale sono già state stabilite per il 5 e il 12 aprile.

Sorteggio quarti Europa League, le favorite

Delle otto squadre rimaste a contendersi l’edizione 2018 dell’Europa League, senza dubbio due portano con sé i favori del pronostico. L’Atletico Madrid di Simeone è sulla carta la squadra più forte e con la maggiore esperienza internazionale. Le diverse stagioni nella fase finale della Champions la inseriscono di diritto al primo posto come grande favorita alla vittoria finale. Da non sottovalutare però anche l’Arsenal di Wenger. Dopo aver eliminato il Milan, gli inglesi possono allontanare le critiche e confermarsi tra le più forti. La squadra di Londra è da sempre una mina vagante in ogni competizione e cerca finalmente la consacrazione che potrebbe arrivare proprio dall’Europa League.

Un gradino sotto queste due compagini troviamo il Marsiglia. Squadra tosta e con elementi importanti. Il tecnico Rudi Garcia sta facendo bene in questa seconda parte di stagione e la doppia vittoria contro l’Atletico Bilbao nel precedente turno dimostra che i francesi possono provare a competere fino alla fine per questo trofeo.

Sorteggio quarti Europa League, la Lazio

Uno sguardo particolare è da dedicare all’unica italiana rimasta a competere in questa manifestazione: la Lazio. Il sorteggio di Nyon potrebbe essere generoso assegnando agli uomini di Simone Inzaghi un avversario abbordabile come il Salisburgo o il CSKA Mosca. Indubbiamente sarebbe un accoppiamento davvero gradito. Dopo aver eliminato la Dinamo Kiev (2-2 all’Olimpico e vittoria per 2 reti a zero in Ucraina), i biancocelesti possono sorprendere e andare avanti sino a Lione con la speranza di non doversi cimentare subito contro le favorite alla vittoria finale. Immobile e compagni hanno dimostrato di avere un ottimo gioco e sistemando qualcosa nelle retrovie hanno le potenzialità per competere fino alla fine. Alle 13 l’urna dirà quale sarà il destino della Lazio.