Ternana-Frosinone 0-0, risultato finale: rossoverdi e ciociari non si fanno male

SERIE B, TERNANA-FROSINONE 0-0: RISULTATO DI PARITA’ AL LIBERATI- Termina senza reti il match tra Ternana e Frosinone, in un match dove sono arrivate ben poche emozioni. Un risultato che forse scontenta entrambe le squadre, che vedono allontanarsi i rispettivi obiettivi. Ecco la cronaca dettagliata del match.

45’+5- E’ finita! Triplice fischio dell’arbitro! Termina 0-0 la sfida tra Ternana e Frosinone, gara sostanzialmente equilbrata e tutt’altro che spettacolare.

45’+4- Manca un minuto al termine, Frosinone in avanti

45’+3- Trattenuta di Rigione su Ciofani a metà campo

45’+2- Tiro di Beghetto, bravo Vitiello ad immolarsi e respingere il pallone

45′- Assegnati ben 5 minuti di recupero, si giocherà fino al 50′

43′- La squadra di Longo alza il baricentro, ma la difesa rossoverde reggel’urto

42′- Il Frosinone attacca: cross di Gori, anticipo di Valjent, sul corner successivo Gasparetto salva su Ciofani

41′- Lancio lungo per Citro, palla in out

40′- Ultimo cambio per Longo: entra Citro al posto di Ciano

39′- Traversone di Ciano, presa in sicurezza di Sala

37′- OCCASIONE FROSINONE! Bella giocata di Gori che crossa in mezzo, il nuovo entrato Matarese anticipa tutti ma il pallone termina sull’esterno della rete

35′- E’ proprio Soddimo ad uscire, dentro il giovane Matarese

34′- Cross di Gori per Soddimo, il fantasista non riesce ad arrivare sul pallone

33′- Pronto un cambio per il Frosinone

32′- Esce un evanescente Finotto, entra Piovaccari

31′- Fallo di Statella su Ciofani

30′- Finotto in profondità, fermato ancora una volta dalla difesa laziale

28′- Cambio anche per la Ternana: fuori Favalli per un problema fisico, dentro Statella

27′- Cambio per il Frosinone: Paganini rileva Matteo Ciofani

26′- Lancio di Paolucci, Favalli manca il cross

25′- Bell’anticipo di Gasparetto di testa su Daniel Ciofani in area

23′- Ammonito Ariaudo per fallo su Montalto

22′- Sponda di Montalto per Finotto, ma l’attaccante si defila troppo invece che andare all’uno contro uno

21′- Cross tentato da Soddimo, palla deviata e Sala blocca

20′- Nonostante la posta in palio sia molto alta, le squadre sembrano più intenzionate a non perdere piuttosto che attaccare

19′- Rimessa in zona d’attacco per la Ternana, nulla di fatto

17′- Ammonito Vitiello per fallo su Beghetto, è il primo provvedimento disciplinare da parte di Chiffi

15′- Lancio sbagliato di Paolucci, voleva essere un suggerimento a Finotto

14′- Cross di Ciano, sponda di testa di Soddimo per Daniel Ciofani, pallone alto

13′- Duello areo Montalto-Ariaudo, fallo per l’attaccante siciliano

12′- La Ternana alleggerisce la pressione guadagnando un fallo in uscita

11′- Combinazione Soddimo-Maiello, Valjent ferma tutto

10′- Tentativo di Soddimo dal limite, palla intercettata

9‘- De Canio effettua il cambio: Rigione per Signorini

8′- Pronto ad entrare Rigione

7′- Signorini a terra, probabile infortunio muscolare per lui

6′- Gori penetra in area rossoverde, bravo Valjent a chiudere

5′- Molti errori in questa prima fase della ripresa

3′- Lo stesso capocannoniere della Ternana tenta la botta dalla distanza, pallone alto di molto

2′- Fallo di Ariaudo su Montalto, punizione dai 30 metri

1′- Frosinone in possesso di palla

1′- E’ tutto pronto per l’inizio del secondo tempo

45’+2- Il signor Chiffi di Padova decreta la fine del primo tempo. Non perdetevi il secondo tempo del Live di Ternana-Frosinone

45’+1- Contatto in area ciociara tra Gasparetto e Terranova, l’arbitro punisce il difensore rossoverde

45′- Va Tremolada, palla respinta da Daniel Ciofani

44′- Dalla parte opposta Montalto subisce un fallo e guadagna una punizione invitante

43′- OCCASIONE FROSINONE! Lo stesso Ciano va direttamente in porta e sfiora il palo alla destra di Sala

42′- Punizione dal vertice destro dell’area di rigore per Ciano

41′- Palla pericolosa che taglia tutta l’area rossoverde, si salva la Ternana

40′- Ci prova Maeillo dalla distanza, pallone alto

39′- OCCASIONE FROSINONE! Bella combinazione sulla sinistra, Beghetto mette in mezzo per la testa di Ciano, para Sala d’istinto

38′- Defendi anticipa di testa Vigorito ma il pallone si spegna sul fondo

37′- Matteo Ciofani devia in corner il cross di Tremolada

36′- Punizione interessante per la Ternana: fallo di Ciano su Paolucci

35′- Si lotta a centrocampo, match molto combattuto

34′- Finotto parte in pronfondità ma commette fallo su Ariaudo

32′- Colpo di testa alto di Daniel Ciofani, ma il direttore di gara vede un fallo in attacco

31′- OCCASIONE FROSINONE! Splendida esecuzione da parte di Ciano, ottima risposta di Sala in angolo

30′- Fallo di Paolucci su Soddimo, calcio di punizione dal limite per il Frosinone

29′- Cross di Paolucci, colpo di testa di Montalto tra le braccia di Vigorito

28′- OCCASIONE TERNANA! Bellissima iniziativa personale da parte di Defendi, che va via sull’out di sinistra, converge verso la porta e scarica un tiro di poco alto

26′- Gori tenta il tiro al volo, troppo debole e centrale

24′- Lancio dalle retrovie per Finotto, Vigorito esce e blocca il pallone

23′- Defendi vince un contrastoa centrocampo, poi Terranova lo stende

22′- Partita molto tattica fino a questo momento

20′- Conclusione di Ciano dalla distanza, Sala risponde in due tempi

19′- Angolo di Paolucci, colpo di testa di Defendi troppo largo

18′- Lo stesso Favalli abbandona il campo per infortunio

17′- Bel lancio di Tremolada per Favalli, quest’ultimo non arriva sul pallone ma Vigorito devia in angolo

16′- Cross interessante di Matteo Ciofani, esce bene Sala

15′- Tremolada serve in profondità Finotto, cross sbagliato dall’ex Spal

14′- Pallone allontanato dalla retroguardia rossoverde, fallo su Finotto

13′- Iniziativa di Beghetto sulla sinistra, pallone deviato in corner

12′- Angolo battuto da Paolucci, Daniel Ciofani cade in area e l’arbitro fischia un fallo in attacco

11′- Cross di Matteo Ciofani per l’altro Ciofani, Daniel, ma l’attaccante si fa largo in modo falloso

10′- Fallo di Vitiello a metà campo su Soddimo, punizione per il Frosinone

9′- I rossoverdi sono più intraprendenti in questi primi minuti

8′- Tremolada va al cross dalla destra, ma la difesa giallobù allontana

7′- Defendi recupera palla sulla trequarti ma viene spinto, fallo per la Ternana

6′- Soddimo serve Ciano in profondità, bravo Gasparetto a leggere il passaggio e chiudere

5′- Paolucci alla battuta del corner, palla troppo lunga per tutti

4′- Montalto guadagna un calcio d’angolo

2′- Tremolada in posizione di ala destra, cross respinta dalla difesa laziale

1′- Ternana a battere il calcio d’inizio, rossoverdi subito in avanti

ORE 15.00- Le squadre stanno facendo il loro ingresso in campo

Buon pomeriggio amici di SuperNews! Tra pochi minuti assisteremo in diretta dal Liberati di Terni al Live di Ternana-Frosinone, partita molto importante per entrambe le squadre.

SERIE B, LIVE TERNANA-FROSINONE, RISULTATO E CRONACA IN TEMPO REALE- La 32esima giornata di Serie B, che si disputa eccezionalmente di domenica per via della sosta della Serie A dovuta alle Nazionali, mette di fronte allo stadio ‘Libero Liberati’ Ternana e Frosinone. E’ una gara senza storia sulla carta: i rossoverdi sono sprofondati all’ultimo posto della classifica dopo la sconfitta di Ascoli, mentre i ciociari sono lanciatissimi verso la promozione. Gigi De Canio, subentrato a Mariani (il quale a sua volta aveva sostituito Pochesci), non è riuscito ad incidere più di tanto fino a questo momento e gli umbri sembrano ormai condannati alla retrocessione. Discorso opposto per la squadra di Moreno Longo, che si sta sta giocando il ritorno in Serie A dopo averla soltanto accarezzata nella scorsa stagione. Non sarà una gara dal finale scontanto però, visto che la Ternana davanti al proprio pubblico si giocherà tutte le sue carte per rimanere aggrappata al treno playout. Seguite allora con SuperNews dalle ore 15.00 il Live di Ternana-Frosinone, con il risultato aggiornato in tempo reale e la cronaca testuale, in diretta dal ‘Liberati’ di Terni.

Live Ternana-Frosinone, le formazioni ufficiali

TERNANA (3-4-1-2): Sala; Valjent, Gasparetto, Signorini; Vitiello, Defendi, Paolucci, Favalli; Tremolada; Montalto, Finotto. Allenatore: De Canio

FROSINONE (3-4-1-2): Vigorito; Brighenti, Ariaudo, Terranova; M. Ciofani, Gori, Maiello, Beghetto; Ciano; Soddimo, D. Ciofani. Allenatore: Longo

