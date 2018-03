Verona Chievo 1-0, decide Caracciolo al 52′. Chievo in zona retrocessione

L’Hellas Verona si aggiudica il 10° derby in serie A contro il Chievo grazie al goal decisivo di Caracciolo, che al 52′ con una bella girata ha infilato da perfetto attaccante Sorrentino, sfruttando al massimo un bel cross dalla sinistra di Verde. Davvero poca la reazione del Chievo, che non ha saputo replicare nella ripresa il buon palleggio del primo tempo ed alla fine ha dunque meritato la sconfitta. Grazie a questa vittoria, il Verona risale dunque a 22 punti, a soli 3 punti dai rivali del Chievo. Di conseguenza, la situazione in classifica ora si mette male per i ragazzi di Maran, che si vedono sconfitti nella stracittadina e devono ora guardarsi seriamente e con preoccupazione alle proprie spalle.

FINE PARTITA

Finisce così! Vince il Verona 1-0!

50′ s.t. Ultima occasione del match! Il Chievo usifruisce di una punizione dal limite: Birsa calcia, Zuculini allontana e Gobbi sparacchia in curva

49′ s.t. Buchel prova a calciare in porta dal limite, ma scivola e manda a lato

49′ s.t. Praticamente non si gioca più il Verona cerca di perdere tempo.

47′ s.t. Doppio giallo in un derby incandescente: tocca a Dainelli (Chievo) e Zuculini (Verona). Ammonito anche Boldor, che siede in panchina. Questo la dice lunga sul clima…

Dunque restano poco meno di 240 secondi si speranza al Chievo, mentre Pecchia in panchina è letteralmente indiavolato

45′ s.t. Saranno 4 i minuti di recupero decisi da Damato

44′ s.t. Matos se ne va sulla sinistra e Cacciatore lo stende senza pensarci troppo, ennesimo giallo per il Chievo

43′ s.t. Ultimo cambio anche per il Verona: esce un applauditissimo Calvano, dentro Fossati

42′ s.t. Ultimo cambio per Maran: fuori Birsa, dentro Stepinski

42′ s.t. Occasione gettata al vento dal Chievo: Birda lavora bene sulla destra, ma poi Castro ”sbuccia” il pallone e svirgola malamente alto

40′ s.t. Secondo cambio per l’Hellas, esce Felicioli ed entra Aarons

39′ s.t. Secondo ammonito anche nel Verona, è Matos

38′ s.t. L’Hellas Verona sembra ora padrone della situazione: il Chievo non riesce ad incidere in fase offensiva

36′ s.t. L’Hellas prova a ribaltare l’azione, ma Zuculini parte in posizione di offside e Damato ferma il gioco

35′ s.t. Bani lancia in profondità per Cacciatore, ma il pallone è troppo lungo e finisce sul fondo. Il Verona si sta chiudendo bene ed il Chievo di conseguenza non riesce a sfondare

33′.s.t. Siamo nell’ultimo quarto d’ora di gara, con l’Hellas ancora avanti 1-0 grazie al goal, finora decisivo, di Caracciolo al 52′. Il Chievo prova a spingere, ma lo fa in modo poco lucido

30′ s.t. Ancora un ammonito per il Chievo, che però così rischia di rimanere seriamente in 10 uomini: stavolta è Radovanovic a prendersi l’ammonizione, è il 4° giallo per il Chievo

29′ s.t. Il Chievo spinge alla ricerca del pari: Bani lancia, Inglese di spalla fa sponda, ma Pellissier non aggancia

28′ s.t. Terzo ammonito per il Chievo: stavolta tocca a Pellissier, che commette fallo su Petkovic, bravo a difendere il pallone

26′ s.t. Lo stesso Buchel svirgola in un ripiegamento difensivo e regala l’angolo al Chievo, che però dalla bandierina non ne approfitta

25′ s.t. Buchel tenta un tiraccio dalla distanza col sinistro, pallone alto

24′ s.t. Ora le parti del copione sembrano essersi invertite, col Verona a ragionare a centrocampo e col Chievo che attacca a testa bassa, senza troppa lucidità

22′ s.t. Anche Bani (Chievo) finisce sul taccuino dell’arbitro, per lui cartellino giallo per un fallo su Petkovic

21′ s.t. Radovanovic tenta la conclusione dalla distanza, ma calcia malissimo col sinistro, pallone abbondantemente alto

19′ s.t. Risponde sull’altra panchina Pecchia ed arriva il primo cambio anche per l’Hellas: fuori Verde, dentro Zuculini. E’ chiaro che ora l’Hellas prova a gestire il risultato, ed infatti passa al 4-5-1, con Matos largo a destra…

18′ s.t. Dopo il secondo cambio, arriva anche il 2° cartellino giallo: Gobbi (Chievo) stende Verde e finisce anche lui nella lista degli ammoniti

17′ s.t. Arriva dunque il cambio annunciato: fuori Hetemaj, dentro Pellissier, uno specialista dei derby…

16′ s.t. Traversone profondo di Gobbi dalla sinistra, Nicolas legge bene la situazione ed esce, facendo suo il pallone

14′ s.t. Maran si prepara intanto ad un nuovo cambio: uscirà Hetemaj ed entrerà Pellissier, la bandiera clivense

12′ s.t Cross completamente sbagliato di Birsa, col pallone che si perde ampiamente sul fondo. E’ il sintomo del nervosismo del Chievo…

10’s.t. Si riscalda anche il Bentegodi, con la Curva Sud dei tifosi dell’Hellas che intonano cori a supporto dei loro beniamini

L’Hellas Verona ha sbloccato il derby di Verona con un bel goal di Caracciolo, che di sinistro ha raccolto un bel cross di Verde ed ha battuto Sorrentino per l’1-o!

7′ s.t. GOAL VERONA! Caracciolo! Verona Chievo 1-0

5′ s.t. Ancora Chievo all’attacco, Birsa per Inglese, che prova la volèe, ma la palla finisce larga, a lato

4′ s.t. Occasione Chievo!Nicolas sbaglia il rinvio con i piedi, ma Birsa non tira subito e l’occasione sfuma!

3′ s.t. La gara si mantiene equilibrata anche in questo inizio di ripresa

1′ s.t. E’ ricominciato dunque il 2° tempo, con il punteggio ancora fermo sullo 0-0 tra Verona e Chievo

INIZIO SECONDO TEMPO

21:50 Tornano in campo le due squadre. C’è dunque il primo cambio della gara: fuori Meggiorini, dentro Giaccherini per il Chievo

21:47 Si sta riscaldando Giaccherini per il Chievo: gli lascerà il posto Meggiorini. Il Chievo giocherà dunque col doppio fantasista (Birsa e Giaccherini) alle spalle di Inglese, per un 4-3-2-1

In questi primi 45′ il Verona ha fatto vedere di non essere da meno del Chievo. La squadra di Pecchia ha avuto un’ottimo inizio, ma poi col trascorrere dei minuti a centrocampo ha subìto un pò il palleggio del Chievo, con la squadra di Maran che è stata poi brava a verticalizzare e che si è resa pericolosa anche su azioni da calcio d’angolo. L’occasione più grande del match è capitata al Chievo sui piedi di Castro al 40′, ma Nicolas è stato bravissimo col piede a salvare il risultato. Fino a questo momento pareggio giusto

FINE PRIMO TEMPO

45′ Non c’è recupero, Damato fischia la fine del primo tempo. Verona Chievo 0-0 all’intervallo

43′ Ora prova a rialzare la testa il Verona, Matos prova a sfondare sulla fascia sinistra, Cacciatore lo chiude

40′ La gara si infiamma! Castro supera Vukovic e si presenta a tu per tu con Nicolas, ma il portiere dell’Hellas è bravissimo a respingere l’esterno destro del centrocampista del Chievo ed a salvare così la porta!

39′ Capovolgimento di campo e corner ita per l’Hellas: Verde crossa, ma nulla di fatto

37′ Ancora Birsa dall’angolo, Bani salta di testa ed il pallone finisce a lato, occasione per il Chievo!

36′ Dalla bandierina Birsa per Cacciatore, che svetta di testa, Fares si rifugia nuovamente in angolo

36′ Guizzo di Inglese, che si libera di Vukovic e calcia, ma il difensore si salva e gli ”mura” il tiro in angolo

34′ Meggiorini tenta la sponda per Inglese, ma è ancora fuorigioco. Davvero molto attenti i difensori dell’Hellas in questa fase

33′ Il Chievo prova a costruire con ordine a centrocampo, Meggiorini prova a chiudere l’azione di testa su un cross di Gobbi, ma il pallone esce abbondantemente

31′ Matos tenta l’imbucata, Sorrentino esce e fa suo il pallone

30′ Mezz’ora di gioco: non è un derby esaltante sul piano delle occasioni, ma non si può certo dire che non sia una gara sentita sul piano dell’agonismo e dell’impegno…

29′ Arriva il primo giallo della gara: è Buchel (Verona) il primo ammonito, per proteste

28′ Bella ripartenza del Verona, Verde va al cross per Matos, che viene chiuso dai difensori clivensi

26′ Il Chievo prova ad abbassare un pò il ritmo della gara, nell’intento di arginare e frenare l’irruenza dell’Hellas

25′ Nell’Hellas Verona sulla fascia sinistra si sta disimpegnando molto bene intanto Felicioli, all’esordio

23′ Inglese riceve palla in area ed al volo colpisce alto, ma il tutto è vanificato da un fallo in attacco dello stesso attaccante su Ferrari

21′ Bel colpo di tacco di Birsa per Castro, particolarmente attivo sulla destra, la difesa del Verona si chiude ed allontana il pallone

20′ Buon movimento di Castro, che trova lo spazio e crossa dalla fascia destra, Vukovic lo chiude

19′ Matos va sul fondo e crossa, ma viene chiuso

18′ Il Chievo usa il fioretto, l’Hellas usa la sciabola: sembra un pò questo il tema della gara

Se ne è andato dunque il primo quarto d’ora della gara, col punteggio ancora fermo sullo 0-0

16′ Punizione per il Verona dalla fascia sinistra, per atterramento di Matos da parte di Castro. Prova lo stesso Matos, murato

16′ Pressing molto alto dell’Hellas, che mette ansia ai portatori di palla del Chievo

15′ Particolarmente nervoso Radovanovic, che prima abbatte Matos e poi ha uno scontro verbale con Calvano

12′ Primo tiro anche per il Chievo, è Radovanovic che ci prova dal limite, ma sparacchia malamente a lato

12′ Brutta entrata di Hetemaj su Petkovic, per Damato è semplice punizione

11′ La scena si ripete: stavolta è Radovanovic a lanciare in profondità per Inglese, ma è ancora fuorigioco

10′ Sponda di Meggiorini per Inglese, ma si alza la bandierina dell’offside

9′ Buon momento dell’Hellas, ce prova a chiudere il Chievo nella propria trequarti

8′ Occasione Verona! Buchel fa partire il tiro dalla lunga distanza, Sorrentino respinge in modo non perfetto, calcio d’angolo

6′ Il Chievo costruisce con ordine a centrocampo, ma il Verona fa pressing e riparte

5′ Traversone troppo profondo di Birsa, nulla di fatto per il Chievo

4′ Da Ferrari per l’esordiente Felicioli, che però non arriva sul pallone e Sorrentino chiude tempestivamente

3′ Lancio di Vukovic per Calvano, troppo lungo e palla in fallo laterale

2′ Ora è il Chievo che prova a costruire da dietro

1′ Il Verona gestisce il pallone il centrocampo

20:49 Fischio d’inizio, batterà l’Hellas

20:47 Osservato il minuto di silenzio in memoria di Davide Astori

20:46 Nel Verona a fare coppia con Petkovic ci sarà Matos, con Fares che sale a centrocampo ed il giovane Felicioli a fare il terzino. Formazione confermata invece per il Chievo

20:43 Tutto è pronto per l’ingresso in campo delle squadre. Nell’Hellas si è fatto male nella rifinitura Kean, che dovrà dunque saltare questo derby

Tutta la città di Verona è pronta per Verona Chievo, ossia per quello che sarà il decimo derby in serie A tra L’Hellas Verona ed il Chievo Verona. Nei dieci confronti disputati finora nel massimo campionato è in leggero vantaggio la squadra clivense, con 4 successi a 3 sull’Hellas. Completano poi il quadro totale anche due pareggi. Nelle sfide giocate però in casa del Verona, la situazione finora è di 2 a 2, con l’ultima sfida fatta propria dall’Hellas, nel febbraio del 2016. Per quanto riguarda il Chievo, la stracittadina di stasera avrà inoltre un gusto particolare per Rolando Maran, che raggiunge il record di panchine in A con i gialloblù. C’è da dire tuttavia che la situazione attuale per le due squadre della città veneta è tutt’altro che rosea: l’Hellas al momento giace malinconicamente al penultimo posto della classifica di A, a quota 19 punti ed a -4 dalla salvezza, rappresentata dalla coppia Spal – Sassuolo; non è più allegra tuttavia neanche la situazione attuale del Chievo, visto che dal 1 dicembre la squadra di Maran ha collezionato meno punti di tutti (solo 5), segnando anche meno reti di tutti (solo 6 goal). Insomma, Verona Chievo, senza tanti giri di parole, rappresenta una specie di ultima spiaggia per entrambe le squadre veronesi, che cercano ovviamente un rilancio immediato proprio nel derby contro i ”cugini”.

PROBABILI FORMAZIONI:

Hellas Verona (4-4-2): Nicolas; Ferrari, Caracciolo, Vukovic, Fares; Matos, Calvano, Buchel, Verde; Petkovic, Kean. All: Fabio Pecchia

Chievo Verona (4-3-1-2): Sorrentino; Cacciatore, Tomovic, Bani, Gobbi; Castro, Radovanovic, Hetemaj; Birsa, Meggiorini, Inglese. All: Rolando Maran

L’arbitro dell’incontro sarà Antonio Damato di Barletta.

Calcio d’inizio alle ore 20:45, su SuperNews potrete seguire LIVE tutti gli aggiornamenti di Verona Chievo!