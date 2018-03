Viareggio Cup, Fiorentina-Inter 1-2 dts: Vergani decide ai supplementari l’ultimo atto. Coppa ai nerazzurri

Dopo la vittoria del campionato Primavera, l’Inter riesce a vincere anche la Viareggio Cup. Un trionfo ottenuto in rimonta dopo essere stata sotto all’inizio del secondo tempo con il gol di Sottil, l’Inter ha pareggiato poi alla mezz’ora con Belkheir che lì davanti ha portato vivacità insieme al grande giocoliere D’Amico. La vittoria però è arrivata solo ai supplementari con il gol di Vergani che sfrutta un errore del portiere viola Ghidoni e insacca in rete approfittando dell’azione fortuita. Secondo successo per Vecchi a Viareggio come allenatore dell’Inter.

120′- Termina il match.

119′- Tiro di Longo ma la palla termina fuori area.

118′- Belkheir viene atterrato e l’Inter batterà un calcio di punizione da centrocampo.

117′- Fuorigioco di Diakate.

115′- Rover ferma Diakate in area di rigore e poi spazza. La Viola non smette di cercare il pareggio anche in dieci.

114′- Fermato in fuorigioco Longo.

111′- Tiro di Gyorgyos da lontano ma la palla arriva nelle mani di Pisardo.

109′- Tiro di Pompetti che termina di poco fuori.

108′- Gavioli commette fallo e la Viola può partire con una punizione.

106′- Conclusione di Ranieri della Fiorentina che termina appena fuori area.

106′- Rimpallato tiro di Valencic, ma la sfera è sempre dell’Inter che può far ripartire l’azione.

105′- Si riparte.

Gavioli al posto di Brignoli nell’Inter.

SECONDO TEMPO

105′- Espulsione di Pinto per fallo su Balkheir. Doppia ammonizione.

104′-Tiro di Ranieri a pallonetto da fuori area, ma la palla termina di poco alta sopra la traversa.

103′-Vergani fermato in fuorigioco.

102′-Corrado manca lo stop e la Fiorentina ci prova ancora una volta ad andare avanti.

99′-Sala spazza dall’area di rigore un palla pericolosa viola.

97′-Ammonito D’Amico per irregolarità.

96′-GOOOLLLLL!!!!! 1-2 Inter con Vergani che approfitta della parata a limite di Ghidotti e calcia a rete senza problemi.

95′-Punizione di Rover con Ghidotti fa sua la sfera.

93′-Corrado solo davanti a Ghidotti con la palla che termina fuori.

92′-Cross di Corrado murato dai difensori della Fiorentina.

90′- Iniziati i supplementari.

Al posto di Ceccacci entra Vicentin. Gyorgios al posto di Lakti nella Fiorentina.



SUPPLEMENTARI

90’+3′- Spinta di Gori in attacco ma l’arbitro fischia e si va ai supplementari.

90’+1′-Traversone basso di Rover che viene spazzato fuori dall’area di rigore dalla difesa viola.

90′-Ci saranno tre minuti di recupero.

89′-Corrado mette in mezzo ma gli attaccanti nerazzurri si fanno anticipare dalla retroguardia viola.

87′-Entra Longo al posto di Sottil.

86′-Tiro di Sala da contropiede e fuori area ma Ghidotti si salva in angolo.

83′-Problemi per Sottil che sembra infortunato fuori dal campo.

81′-Tiro di Valencic che termina fuori.

78′-GOOOLLLLL!!!!! Inter 1-1 con Benkeir che approfitta dello spunto di Valencic per buttare dentro la palla e passarla a Belkheir che pareggia 1-1.

75′-Tiro di Valencic che termina fuori.

72′-Tiro di Rizzo che non va a buon fine.

67′-Valencic tira e la palla sbatte sulla barriera.

64′-Sullo spunto di un corner la palla arriva a Rizzo che viene deviata nuovamente in corner.

64′-D’Amico fermato in corner.

62′-Pinto sulla fascia crossa ma nessuno in area riesce a prendere la palla.

60′-Filtrante di Rizzo che non riesce a mettere a rete D’Amico.

57′-Ghidotti fa sua la palla tra le sue braccia anticipando Rizzo.

55′-Cross di Vialetti deviato in angolo.

53′-D’Amico contro Diakate sulla fascia. L’africano lo ferma.

51′-Merola riceve da Valetti ma Diakate lo stende e lui guadagna un calcio di punizione.

48′-Da corner Merola non riesce a gettare la palla in rete di testa. La sfera termina di poco a lato.

47′-Tiro di Pompetti ben parato da Ghidotti.

45′-GOOOLLLL!!!!! Fiorentina 1-0 con Sottil che ha fatto una rapida discesa facendosi trovare in area di rigore e siglare la rete del vantaggio.

45′-Si riparte.

SECONDO TEMPO

45′- La prima frazione termina con il triplice fischio dell’arbitro.

44′-La difesa della Fiorentina allontana il pericolo e riparta con l’azione ma l’arbitro sta per fischiare perchè non darà minuti di recupero.

42′-Colpo di testa di Adorante che termina di pochissimo fuori.

40′-Colpo di testa di Merola che termina di poco fuori.

39′-Punizione battuta da Pompetti che viene deviata in corner.

37′-Punizione a limite dell’Inter per atterramento di Sala.

35′-Valencic fermato dalla difesa della Fiorentina.

32′- Rizzo passa attraverso un filtrante a Gori che sbaglia e calcia fuori.

27′-Punizione di Pompetti che di poco termina fuori.

25′-Ranieri non riesce ad arrivare sulla palla che si perde sul fondo.

23′-Colpo di testa di Adorante che va di poco a lato.

21′-Punizione di Ceccacci ma la palla termina fuori.

18′-Sottil si toglie alcuni giocatori davanti poi passa a Maganjic ma non tira subito e la difesa nerazzurra lo ferma.

17′-Diakiate colpo di testa da punizione di Sottil. La palla termina fuori.

15′-Nolan prende con un braccio facendo muro al tiro di Maganjic.

14′- Schirò ferma Valencic a limite dell’area di rigore.

11′-Schirò per Merola che tira ma la palla termina di poco fuori.

7′-Tiro di Valencic che termina di poco fuori.

5′-Sottil viene fermato dalla retroguaardia viola.

2′-Profondità di Ceccacci con Nolan che ci crede e va verso il pallone, ma poi viene fermato.

1′- Iniziata la finale.

Minuto di silenzio per Pierluigi Casiraghi, grande osservatore dell’Inter.

Si comincia con l’inno nazionale.

14:50- FORMAZIONE UFFICIALE FIORENTINA (4-3-3): Ghidotti, Pinto, Ranieri, Mosti, Valencic, Sottil, Lakti, Gori, Maganjic, Ceccacci, Diakhate. All. Bigica

14:45- FORMAZIONE UFFICIALE INTER (3-5-2):Pissardo; Zappa, Nolan, Rizzo; Valietti, Brignoli, Pompetti, Schirò, Sala; Merola, Adorante. All. Vecchi

14:40- Amici di Supernews benvenuti alla diretta scritta di Fiorentina-Inter, finale della 70esima edizione del Torneo di Viareggio. Tra poco conosceremo le scelte dei due allenatori Bigica e Vecchi.

11:15. PROBABILE FORMAZIONE FIORENTINA (4-3-3): Ghidotti-Mosti-Ceccacci-Pinto-Ranieri-Lakti-Valencic-Diakhaté-Maganijic-Gori-Sottil. All. Bigica

11:00- PROBABILE FORMAZIONE INTER (3-5-2): Pissardo-Zappa-Nolan-Rizzo-Valietti-Gavioli-Schirò-Danso-Sala-Rover-Adorante. All. Vecchi

Ultimo atto della manifestazione di Viareggio se la disputeranno Fiorentina e Inter. L’incontro si giocherà al Torquato Bresciani di Viareggio e sarà la rivincita della finale del campionato Primavera dello scorso anno. La Fiorentina ha avuto la meglio della Juventus per 4-1; l’Inter si è imposta sul campo della Spezia per 2-0 contro il Parma, autentica rivelazione del Torneo visto che gli emiliani prendono parte al campionato Primavera 2. Fiorentina e Inter si sono già affrontate nella finalissima di due edizioni della Coppa Carnevale e in entrambi i casi il successo è andato alla formazione nerazzurra: nel 1982, 2-1 con doppietta di Petroni (prima il pareggio di Nuti), con in campo anche Sandro Mazzola e Roberta Boninsegna: nel 2011, a Livorno terminata 2-0 con doppietta di Dell’Agnello.

Per quanto riguarda le formazioni l’Inter scenderà in campo con il 3-5-2 con Pissardo in porta che avrà davanti a sé Zappa, Nolan e Rizzo. La diga di centrocampo sarà composta da Valietti-Gavioli e Schirò. In attacco confermati Rover e Adorante con Sala a supporto. La Fiorentina, invece, risponde con il 4-3-3, con Ghidotti in porta, Mosti-Ceccacci e Pinto in difesa con Maganijic a supporto di Gori e Sottil. Bigica vuole a ogni costo la Coppa. trofeo prestigiosissimo per le Primavera di ogni squadra di calcio.