–24 km: si rompe definitivamente l’accordo davanti. Julen Ezquerra, della Burgos, lascia sul posto i tre compagni di avventura e prova la fuga solitaria.

–25 km: il gruppo ormai vede i 4 superstiti della fuga, che hanno solamente 10” di vantaggio.

–27 km: si arrende anche Tom Bohli della BMC, davanti restano in 4.

–28 km: uno degli attaccanti di giornata si è rialzato ed è stato riassorbito dal gruppo. Si tratta dell’ucraino Andrey Grivko dell’Astana, gli altri proseguono ma ormai il loro vantaggio è ridotto a 25”.

–30 km: i 6 uomini in fuga hanno ormai solo 45” sul gruppo.

–32 km: al gruppo di testa è rimasto meno di un minuto di vantaggio, ormai il destino degli attaccanti di giornata appare segnato.

–35 km: il gruppo ha guadagnato altri 10 secondi, ora i fuggitivi hanno solo 1’05” di vantaggio. Deciso cambio di passo del plotone che ha guadagnato 1′ in poco più di 10 km.

–37 km: distacco ridotto a 1’15”.

–40 km : altri 15” guadagnati dal gruppo, ora i 6 al comando hanno un vantaggio di 1’30”.

–42 km: il gruppo ha aumentato l’andatura e ha recuperato subito 30” sulla fuga, ritardo ridotto a 1’45”.

–45 km: i 6 al comando sono riusciti a guadagnare sul gruppo ancora qualche secondo, ora il distacco è di 2’15”.

–48 km: il vantaggio del gruppo di testa è di 2’08”.

–50 km: l gruppo procede in formazione allungatissima, ma al momento non guadagna terreno sulla fuga.

–53 km: non è comunque facile per il gruppo ricucire sulla fuga. I 6 al comando procedono al momento di comune accordo e con una buona andatura, il loro vantaggio rimane costante attorno ai 2 minuti.

–58 km: gruppo in recupero, il ritardo dai fuggitivi è ridotto a 1’50”.

15:50 – Nuovo aggiornamento sul vantaggio degli uomini in fuga: 2’10”.

15:40 – Il vantaggio dei 6 al comando sul gruppo è sceso a 2′.

15:35 – Amici di SuperNews, benvenuti alla diretta scritta delle fasi conclusive della prima tappa della Volta a Catalunya 2018, la Calella-Calella di 152,300 km. Al momento, a 80 km dal traguardo, ci sono 6 uomini in fuga: Tom Bohli della BMC, Andrey Grivko dell’Astana, Jesus Ezquerra della Burgos, Markel Irizar della Trek-Segafredo, Daniel Turek della Israel Cycling Academy e Antonio Molina della Caja Rural. Il loro vantagggio sul gruppo è’ di 2’30”.

PRESENTAZIONE – Si svolge da oggi al 25 marzo l’edizione 2018 della Volta a Catalunya. La corsa a tappe spagnola, inserita nel calendario World Tour, presenta come sempre un percorso molto duro, che lascia ben poco spazio ai velocisti. Sono previsti due arrivi in salita consecutivi, a Vallter 2000 (tappa 3) e a La Molina (tappa 4), mentre le altre frazioni, pur non chiudendosi in altura, presentano comunque tracciati molto nervosi, con pochissimi metri di pianura, che metteranno a dura prova i corridori.

175 gli iscritti, in rappresentanza di 25 formazioni: presenti tutte le 18 squadre World Tour, alle quali vanno ad aggiungersi le 7 Professional invitate (Burgos BH, Caja Rural-Seguros RGA, Euskadi Basque Country-Murias, Cofidis, Fortuneo-Samsic, Israel Cycling Academy e Manzana Postobon). Tra i pretendenti alla vittoria finale, molti grandi nomi del panorama internazionale. La Movistar presenta una formazione a tre punte (Alejandro Valverde, Nairo Quintana e il vincitore dell’ultima Parigi-Nizza Marc Soler), lo stesso può dirsi della Mitchelton-Scott, che schiera Esteban Chaves e i fratelli Adam e Simon Yates. Presenti per la UAE Daniel Martin e il nostro Fabio Aru, che dopo aver brillato nella tappa con arrivo in salita a Sassotetto nella recente Tirreno-Adriatico, sarà sicuramente desideroso di verificare il suo grado di preparazione in vista del Giro d’Italia anche sulle strade catalane. Il Team Sky ripone le sue speranze su Sergio Henao, chiamato a riscattare una Parigi-Nizza non propriamente esaltante.

La prima tappa ha nella città di Calella la sede di partenza e arrivo. La distanza da percorrere è di 152,300 km e sulla carta si presenta come una delle due frazioni riservate ai velocisti. Attenzione però al finale: a 18 km dall’arrivo è posto il GPM di terza categoria di Port de Collsacreu, salita di 8,5 km con una pendenza media del 2,5%. Dopo di esso è prevista una picchiata in discesa fino all’arrivo, quindi, qualora qualcuno tentasse l’attacco durante la scalata, resterebbe poco margine al gruppo per ricucire il divario e permettere alle ruote veloci di giocarsi il successo di tappa. Sprinter che a loro volta dovranno dimostrarsi capaci sulla salita di tenere il ritmo del gruppo senza perdere contatto.