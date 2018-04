Atp Montecarlo 2018: Djokovic torna a vincere, battuto in due set Lajovic (Video Highlights)

Novak Djokovic avanza al secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo. Il serbo, n°9 del seeding, ha sconfitto nettamente il connazionale Dusan Lajovic, con il punteggio di 6-0 6-1 in appena cinquantotto minuti di gioco, interrompendo il digiuno che durava dal terzo turno dell’Australian Open, quando batté lo spagnolo Albert Ramos Viñolas. Gran primo set di “Nole”, in cui Lajovic però sbaglia di tutto; nel secondo inizia a concedere chance al connazionale sul proprio servizio ma il 12 volte campione Slam riesce ad annullarle quasi tutte molto bene. Il prossimo avversario sarà il croato Borna Coric, contro il quale vinse l’unico precedente nel 2016 a Madrid.

(9) NOVAK DJOKOVIC – (Q) DUSAN LAJOVIC 6-0 6-1

Primo turno Masters 1000 Montecarlo (terra battuta)

16.08 – GAME, SET AND MATCH DJOKOVIC! Servizio vincente e prima partita vinta dal 12 volte campione Slam dall’Australian Open. 6-0 6-1 in appena 58′ e nel secondo turno troverà il croato Borna Coric





16.08 – Match point

16.07 – Dritto vincente e seconda parità

16.06 – Doppio fallo e seconda chance di break

16.05 – 40-40

16.05 – Lungo di poco il dritto di Djokovic. Palla break

16.05 – 30 pari

16.03 – Gran rovescio incrociato di Lajovic. 0-15

16.03 – DOPPIO BREAK DJOKOVIC! Game pieno di errori per Lajovic, che cede la battuta a 0. 5-1

16.02 – Risposta vincente di rovescio. 0-30





15.59 – Djokovic conferma il break. 4-1

15.58 – Palla break annullata bene a rete. Parità

15.56 – Doppio fallo di “Nole”. 15-30

15.54 – BREAK DJOKOVIC! Largo il dritto del connazionale e vantaggio anche in questo set. 3-1

15.53 – Lajovic attacca e salva le tre chance, concedendone però una quarta ai vantaggi

15.51 – 0-40, tre palle break

15.51 – Due ottime risposte di “Nole” col rovescio e 0-30

15.48 – Game Djokovic. 2-1

15.47 – Ace al centro. Vantaggio interno

15.47 – Con un gran dritto annulla la palla break. 0-0

15.46 – Serve and volley sulla seconda di servizio. 30-30

15.44 – “Nole” rimedia col dritto all’errore precedente. 15-15

15.42 – Con lo smash riesce a portare a casa il primo game di questo incontro. 1-1

15.42 – Lungo il rovescio di Lajovic. 40-30

15.39 – Il nastro aiuta Djokovic, che tiene la battuta a 0. 1-0

15.37 – Inizia il secondo set, serve nuovamente “Nole”

15.34 – GAME AND FIRST SET DJOKOVIC! Bagel per il 12 volte campione Slam, chiudendo il primo parziale in appena 23′

15.33 – “Nole” attacca col rovescio e chiude col dritto. Due set point

15.32 – Gran bello scambio, ma il dritto di Lajovic è fuori di pochissimo. 0-15

15.29 – “Nole” conferma il doppio vantaggio a 15, con una stop-volley sul punto del 30-15. 5-0

15.26 – DOPPIO BREAK! Col rovescio lungolinea si procura la chance del doppio break, che Lajovic concede con un dritto in rete. 4-0

15.25 – Ancora bene con il dritto Djokovic e costringe il connazionale ai vantaggi

15.25 – 30 pari

15.23 – Doppio fallo di Lajovic. 0-15

15.21 – Break confermato. 3-0

15.20 – Angola bene con il dritto. 15-15

15.18 – BREAK DJOKOVIC! Il connazionale si salva sulla prima palla break, sulla seconda manda lungo il rovescio. 2-0

15.16 – 0-40 sul servizio di Lajovic, subito tre palle break per “Nole”

15.15 – Lajovic sparacchia a lato il dritto e Djokovic tiene la battuta a 15. 1-0

15.13 – Servizio e palla corta vincente. 30-0

15.12 – Inizia il match, serve il 12 volte campione Slam

15.08 – Giocatori in campo per il riscaldamento

14.54 – Buon pomeriggio appassionati di SuperNews e benvenuti alla diretta scritta. Nishikori ha sconfitto in rimonta Berdych, quindi a breve scenderanno in campo Djokovic e Lajovic, derby serbo di questo primo turno a Montecarlo

Dove seguire il match

L’incontro sarà visibile in diretta esclusiva sui canali satellitari di Sky Sport.

Novak Djokovic-Dusan Lajovic, i precedenti

Doha 2015 – Cemento – R32 – DJOKOVIC b. Lajovic 6-2 6-1

Novak Djokovic si presenta a Montecarlo assieme al suo storico allenatore, Marian Vajda

Il campione serbo, dopo le due magre figure patite nei Masters 1000 di Indian Wells e Miami (e il persistere dei problemi al gomito, dopo la sconfitta patita al quarto turno dell’Australian Open contro il coreano Hyeon Chung), ha licenziato sia André Agassi che Radek Stepanek e ha richiamato lo slovacco Marian Vajda, suo coach storico dal 2006 al 2017. Nel primo turno del torneo monegasco, dove tra l’altro vive e si allena, affronterà il connazionale Dusan Lajovic (partito dalle qualificazioni), contro il quale ha vinto l’unico precedente. Inizio non brillantissimo per l’attuale n°90 Atp, che è stato eliminato al primo turno nel primo Slam stagionale, a Rio de Janeiro e a San Paolo, mentre è riuscito a vincere un incontro a Buenos Aires, Indian Wells e Miami. Ad inizio aprile, infine, è riuscito ad imporsi nel Challenger di Le Gosier (cemento) contro lo statunitense Denis Kudla.