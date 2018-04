Atp Montecarlo 2018: Fognini batte in due set Ivashka

Fabio Fognini avanza al secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo. L’azzurro, n°13 del seeding, ha avuto la meglio sul qualificato bielorusso Ilya Ivashka, per 6-4 7-5 dopo un’ora e ventotto minuti. Dopo aver vinto il primo set, il taggiasco è stato sotto 4-1 nel secondo ma ha reagito bene, sfruttando anche gli errori dell’avversario. Il prossimo avversario sarà il tedesco Jan-Lennard Struff, contro il quale ha vinto l’unico precedente (Monaco di Baviera 2014, terra battuta).

(13) FABIO FOGNINI – (Q) ILYA IVASHKA 6-4 7-5

Primo turno Masters 1000 Montecarlo (terra battuta)

15.21 – GAME, SET AND MATCH FOGNINI! Chiusura con un altro dritto incrociato; 6-4 7-5 in 1h28′ (50′ la durata del secondo parziale)

15.20 – 40-15: due match point

15.19 – Passante col dritto incrociato stretto. 30-15

15.18 – Ricamo sotto rete in chiusura del punto. 15-0

15.16 – BREAK FOGNINI! Prima si difende bene e poi passa il bielorusso con un rovescio incrociato. 6-5 e chance di chiudere l’incontro

15.15 – Errore di rovescio di Ivashka e tre palle break. 0-40

15.14 – Ancora bene l’azzurro in risposta e chiude nuovamente a rete. 0-30

15.13 – Fognini tiene la battuta a 15. 5-5

15.11 – L’azzurro chiude lo scambio a rete. 30-0

15.08 – CONTRO-BREAK FOGNINI! Ancora un errore per il bielorusso. 4-5

15.08 – Chance di contro-break per il taggiasco

15.07 – Rovescio in rete di Ivashka. 15-30

15.05 – Buona prima per l’azzurro, che tiene la battuta a 30. 3-5 e ora il bielorusso può chiudere il secondo set

15.00 – Game Ivashka. 2-5

15.00 – Doppio fallo del bielorusso. 40-15

14.57 – Fognini tiene la battuta. 2-4

14.56 – Largo il rovescio dell’azzurro. 15-30

14.53 – Game Ivashka: lungo il rovescio di Fognini. 1-4

14.53 – L’azzurro perde lo scambio e getta la racchetta per terra, prendendosi anche dei fischi

14.52 – 30-40 e chance di contro-break

14.50 – Ivashka valuta male e subisce il passante dell’azzurro. 15-30

14.48 – Dritto incrociato e game Fognini. 1-3

14.47 – 30-30

14.43 – Il bielorusso conferma il break a 0, con anche un ace esterno. 0-3

14.41 – BREAK IVASHKA! Fognini affossa lo smash in rete. 0-2

14.41 – Ivashka attacca bene con il dritto: 15-40 e due palle break

14.38 – Ace e servizio vincente per il bielorusso, che tiene la battuta. 0-1

14.37 – Stop-volley dell’azzurro. 30-15

14.35 – Inizia il secondo set, serve ancora Ivashka

14.32 – GAME AND FIRST SET FOGNINI! Lo scambio termina con il rovescio del bielorusso in rete. 6-4 in 38′

14.31 – Ivashka si difende bene ma il taggiasco chiude a rete. Set point

14.30 – 30 pari da 30-0

14.28 – L’azzurro si arrampica e chiude con lo smash. 15-0

14.25 – BREAK FOGNINI! Ancora un dritto a sventaglio vincente e ora può servire per il primo set. 5-4

14.24 – Dritto a sventaglio e due palle break: 15-40

14.23 – Dritto inside-in del taggiasco. 15-30

14.21 – Game a 0 per l’azzurro, in cui realizza anche un ace. 4-4

14.18 – Il bielorusso tiene la battuta. 3-4

14.17 – Fognini forza il dritto. 30-30

14.14 – CONTRO-BREAK IVASHKA! L’azzurro subisce quattro punti di fila dal 30-0, l’ultimo un bel dritto inside-in: 3-3

14.13 – Scambio lungo e alla fine il taggiasco perde gli appoggi. 30-15

14.09 – BREAK FOGNINI! Lungo il recupero del bielorusso e nuovo vantaggio nel set. 3-2

14.08 – Prima una palla corta, poi un dritto potente da parte dell’azzurro. 0-30

14.06 – CONTRO-BREAK IVASHKA! Fognini stecca completamente il dritto. 2-2

14.06 – 30-40: la prima l’annulla con un bel dritto lungolinea

14.06 – Altri due errori di dritto e due chance di contro-break per il bielorusso

14.05 – Dritto in rete del taggiasco. 15-15

14.03 – Altro ace e 2-1

14.02 – Il bielorusso inizia il game con un ace, ora siamo sul 40-15

14.00 – L’azzurro conferma il break. 2-0

13.59 – Largo di poco il dritto. 40-30 da 40-0

13.57 – BREAK FOGNINI! Altro errore da parte di Ivashka. 1-0

13.56 – Scambio duro e l’azzurro si procura tre palle break: 0-40

13.56 – Doppio fallo e 0-30

13.54 – Inizia il match, serve il bielorusso

13.49 – Giocatori in campo per il riscaldamento

13.35 – Il derby transalpino se lo è aggiudicato Gilles Simon. A breve in campo Fabio Fognini e Ilya Ivashka

13.18 – Buon pomeriggio appassionati di SuperNews e benvenuti alla diretta scritta. Simon e Mannarino stanno disputando, in questo momento, il terzo set

Dove seguire il match

L’incontro sarà visibile in diretta esclusiva sui canali satellitari di Sky Sport.

Fabio Fognini torna in campo a Montecarlo dopo la delusione patita in Coppa Davis

L’azzurro, dopo una settimana di pausa dopo gli impegni di Coppa Davis (in cui l’Italia è stata sconfitta per 3-1 dalla Francia), riparte dal Masters 1000 monegasco e affronterà nel primo turno il qualificato bielorusso Ilya Ivashka, per la prima volta in carriera. Il tennista di Minsk ha iniziato il 2018 a Pune, raggiungendo il secondo turno; all’Australian Open viene eliminato al primo turno, per poi raggiungere la semifinale nel Challenger di Koblenz (cemento indoor). A febbraio arriva il grande exploit: a Marsiglia raggiunge per la prima volta una semifinale a livello Atp battendo il serbo Laslo Djere, lo svizzero Stan Wawrinka, il francese Nicolas Mahut e arrendendosi contro Lucas Pouille; a Dubai viene eliminato al primo turno e a marzo gioca tre Challenger in Cina: a Zhuhai raggiunge il secondo turno, a Shenzen vince il titolo e a Quijing arriva ai quarti. Infine la scorsa settimana entra nel main draw Marrakech come lucky loser ma perde contro il futuro vincitore del torneo, lo spagnolo Pablo Andujar.