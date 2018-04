Serie B: Avellino-Bari 1-2 decisivo Cissé

Avellino-Bari 1-2



FINALE! E’ DECISIVO CISSE’ NEL FINALE!

Giallo per Asensio

45 + 1 GOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLCissé rimpallo controllo destro e palla in rete dal limite 1-2

45 – Occasionissima per Improta pescato in fuorigioco che non c’è

45 – 4 di recupero

42 – Tiro di Floro Flores fuori

41 – Giallo per Basha. Nel Bari Cissé per Galano

35 – Improta a giro, fuori. Intanto Morosini per Cabezas

34 – Brutta giocata di Moretti a cercae D’Angelo

31 – Nené fuori per Floro Flores

30 – Punizione di Galano, Basha di testa vicinissimo al gol

27 – Telloal posto di Iocolano

26 – Tiro dal limite di Improta deviato. Azione nata da un corner per gli irpini

23 – Galano, impreciso

22 – L’Avellino si riporta in avanti

19 – GOOOLLLLLLLLLL Rete di Nené in torsione su assist di Iocolano

18 – Fra gli applausi fuori Vajushi dentro Laverone

17 – Angolo Bari batte Nené di testa Marrone alto

14 – Castaldo sul primo palo per Asensio che tocca contrastato da Marrone ma palla a Micai

13 – Castaldo per Ardemagni

11 – Punizione di Balkovec facile per Lezzerini

9 – Stop e tiro di Henderson, pericolosissimo

4 – Cross da destra e pericolosissimo Asensio in scivolata

2 – Botta di Henderson, Lezzerini devia

RIPRESA

45 + 1 FINE PRIMO TEMPO 1-0

45 – 1 di recupero

44 – Henerson serve Iocolano invece di Improta tutto solo

43 – Cross di Galano Nené salta e sfiora il pari

40 – Punizione di Moretti, alta

37 – Punizione Bari, scontro Lezzerini-Nené col portiere che si arrabbia

35 – Fase spezzettata del gioco

32 – GOOOLLLLLLLLLLL Vajushi 1 contro 1 con Sabelli calcia a girare d’interno eludendo sia difensore che portiere

27 – Cross di Henderson, facile per Lezzerini

24 – Mancato controllo di Ardemagni riparte il Bari Iocolano conclude vicino al palo destro

22 – Poco da segnalare in questi minuti

19 – Il Bari ha il pallino del gioco

17 – Balkovec da lontano, alto

16 – Cross di Iocolano, Nené ci mette il piede, ma debolmente

12 – Galano ci riprova, alto

10 – Galano pescato da Iocolano, Lezzerini respinge non benissimo

8 – Corner di Moretti battuto male

5 – Conclusione centrale di Basha

5 – Dall’altra parte Lezzerini si oppone ad Improta

4 – Errore di Iocolano che lascia via libera ad Ardemagni, deve uscire Micai

1 – Vajushi a cercare Cabezas ma non lo trova

PARTITI!

Avellino-Bari, le formazioni ufficiali

AVELLINO (4-4-2): Lezzerini, Pecorini, Marchizza, Ngawa, Kresic; Moretti, Cabezas, Vajushi, D’Angelo, Ardemagni, Asencio. Allenatore: Walter Novellino.

BARI (4-3-3): Micai, Sabelli, Marrone, Gyomber, Balkovec;Basha, Henderson, Iocolano; Improta, Galone, Nenè. Allenatore: Fabio Grosso.

Avellino-Bari, la presentazione del match

Buon pomeriggio e buona Pasquetta amici di SuperNews. Siamo qi per seguire Avellino-Bari, uno dei recuperi del campionato di Serie B che avranno luogo nelle giornate di oggi e domani. Irpini e galletti arrivano da un ultimo turno non esattamente positivo, in quanto entrambe le squadre arrivano da una sconfitta. Prima di Pasqua – nell’anticipo della 33^ giornata, il Bari di mister Fabio Grosso è uscito sconfitto dal Del Duca di Ascoli; l’Avellino di Walter Alfredo Novellino – tecnico ultimamente sempre in discussione – è uscito sconfitto nel match interno contro il Parma. I pugliesi hanno semplicemente sprecato un’occasione in ottica play-off,mentre il club avellinese si trova solamente ad un punto dalla zona play-out, e sono soltanto 3 le lunghezze di vantaggio sulla retrocessione diretta. Va inoltre aggiunto, che in piena zona calda ci sono anche Virtus Entella e Pro Vercelli con una gara da recuperare, esattamente come il Brescia, che attualmente se ne trova di poco fuori dopo l’affermazione ai danni del Pescara.

Avellino-Bari, i dubbi dei mister

Per quanto concerne le formazioni, il Bari è privo di Anderson, ma recupera Basha che sarà regolarmente in campo. Dubbio in attacco fra Galsno e Kozak. Novellino non potrà contare sullo squalificato Di Tacchio e sugli infortunati Bidaui, Gavazzi, Radu, Iuliano e Lasik. Castaldo ed Ardemagni si contendono una maglia davanti.