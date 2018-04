Barcellona-Roma LIVE: finisce il primo tempo al Camp Nou. Il video dell’autogol di De Rossi

45′ Senza recupero finisce il primo tempo di Barcellona-Roma, per ora decide l’autogol di De Rossi

42′ AMMONITO KOLAROV, gioco falloso su Messi

40′ Fallo al limite dell’area su Pellegrini, il giovane giallorosso calcia la punizione ma la palla è sulla barriera

38′ GOL DEL BARCELLONA, 1-0 AUTOGOL DI DE ROSSI. Triangolo a velocità supersonica tra Suarez e Messi, De Rossi nel tentativo di anticipare la Pulce mette alle spalle di Alisson

37′ Imbucata di Iniesta per Suarez ma Alisson esce a valanga a salva

31′ Gran tiro di Iniesta dai 25 metri, palla alta sulla traversa

27′ Gran diagonale di Suarez, Alisson devia in angolo con maestria

21′ Messi fa impazzire i giallorossi e libera Rakitic al tiro, palla deviata in angolo

18′ PALO DI RAKITIC, su angolo la difesa libera male e il croato tira secco e basso e coglie il montante

15′ Dopo i primi 15 di gioco il Barcellona guadagna terreno

10′ Tiro di Messi, Alisson si salva in due tempi

9′ Strootman serve in area Dzeko, Semedo lo tocca il bosniaco cade in area. Poteva starci il rigore

5′ Suarez irrompe nell’area giallorossa ma viene fischiato un fuorigioco.

1′ Perotti crossa in area ma i difensori del Barcellona non si fanno sorprendere e liberano.

Ore 20.45 inizia Barcellona-Roma

Ecco le formazioni ufficiali che Valverde e Di Francesco schiereranno al Camp Nou per il match valido per i quarti di finale della Champions League Barcellona-Roma

Barcellona-Roma 1-0, il tabellino

Barcellona (4-4-2): Ter Stegen; Semedo, Piqué, Umtiti, Jordi Alba; Sergi Roberto, Rakitic, Busquets, Iniesta; Messi, Suarez. Allenatore: Valverde. A disposizione: Cillessen, Denis Suarez, Dembelè, Paulinho, Paco Alcacer, Andrè Gomes, Vermaelen

Roma (4-2-3-1): Alisson; Bruno Peres, Manolas, Fazio, Kolarov; Pellegrini, De Rossi, Strootman; Florenzi, Dzeko, Perotti. Allenatore: Di Francesco. A disposizione: Skorupski; Juan Jesus; Schick; Gonalons; Defrel; Gerson; El Shaarawy

Reti: 38′ (autogol) De Rossi

Ammoniti: Kolarov

Espulsi: –

Angoli: 7-1

Arbitro: Danny Makkelie

Assistenti:Diks Mario, Steegstra Hessel

Barcellona-Roma, l’arbitro

A dirigere l’incontro Barcellona-Roma è stato designato il signor Danny Makkelie: esordio in assoluto per i blaugrana, che non hanno mai incontrato il fischietto olandese; unico precedente per i giallorossi con il direttore di gara in questione, nella gara di Europa League della passata stagione contro il Villareal, nella quale si imposero con il risultato di 0-4 in virtù della rete di Emerson Palmieri e della tripletta di Dzeko.

Barcellona-Roma, come vederla

L’incontro valido per l’andata dei quarti di finale di Champions League tra Barcellona-Roma sarà visibile in chiaro su Canale 5, con diretta a partire dalle ore 20.40: il canale in questione è raggiungibile su piattaforma digitale terrestre al numero 5, disponibile anche in HD al canale 505.

La gara Barcellona-Roma sarà visibile anche su piattaforma satellitare Tivusat: in questo caso è necessario un decoder abilitato a ricevere il segnale trasmesso da quest’ultima. In questo caso la partita potrà essere vista in alta definizione sincronizzando il televisore con decoder al canale 105.

Infine la sfida Barcellona-Roma potrà essere seguita anche in modalità mobilità attraverso la pratica applicazione Mediaset Fan, facilmente scaricabile ed installabile su dispositivi portatili quali smartphone e tablet. Attraverso questo strumento, è possibile visualizzare in streaming gratis la gara senza alcun costo aggiuntivo. Sarà necessario registrarsi gratuitamente utilizzando anche quale username il profilo personale Facebook.

Le reti Mediaset possono essere visualizzate anche attraverso il sito web ufficiale, nell’apposita sezione live streaming: l’indirizzo potrà essere raggiunto soprattutto dai possessori di pc, sui quali potrebbe risultare difficoltosa l’installazione dell’applicazione ideata per dispositivi portatili.

Per il momento Barcellona-Roma non sarà possibile visualizzarla in tecnologia Ultra HD, in quanto l’emittente in questione non prevede ancora una simile trasmissione dell’evento.