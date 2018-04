Bayern Monaco-Siviglia 0-0: termina il match a reti inviolate. Tedeschi in semifinale

Non riesce stavolta al Siviglia di compiere un altro miracolo come quello dell’Old Trafford agli ottavi di finale di Champions. Termina con reti inviolate il match. I tedeschi lo hanno controllato fino all fine, anche se hanno rischiato di vincere con Robben che è stato il calciatore più pericoloso. Il Siviglia, però, ha giocato una grande partita e con Correa ha preso anhce alcuni pali. Azioni da una parte all’altra che purtroppo non sono decollate e il risultato è rimasto sullo 0-0. Lo score quindi fa passare il Bayern che arriva in semifinale e domani conoscerà il suo avversario.



90’+3′- Terminata la partita.

90’+1′- Tiro di Thiago Alcantera che termina di poco a lato.

90′- Ci saranno 3 minuti di recupero.

88′- Robben innesca Kimmich ma sul cross dal fondo del laterale tedesco Soria interviene e salva il risultato.

86′- Entra Sule ed esce Rafinha.

84′- Robben parte palla al piede dalla propria area di rigore e costringe Banega al fallo sulla trequarti opposta.

82′- Ammonizione per proteste di Banega.

80′- Entra Nolito ed esce Vasquez.

78′- Tiro di Vasquez che termina di poco a lato.

76′- Entra Wagner ed esce Lewandoswski.

74′- N’Zonzi rischia il secondo cartellino giallo per proteste. I compagni lo portano lontano dall’arbitro.

71′- Entra Thiago Alcantara ed esce Ribery.

69′- Sandro Ramirez entra al posto di Sanabria.

67′- Robben si accentra e calcia di sinistro: palla che si perde lontanissima dalla porta.

65′- Entra Muriel ed esce Ben Yedder.

62′- Azione insistita del Bayern al limite dell’area del Siviglia: alla fine é James Rodriguez a calciare di sinistro, ma Soria blocca senza problemi.

60′- Tiro forte e potente da fuori area di Banega che non centra la porta.

58′- Traversa di Correa.

56′- Cross di Kimmich nessuno stavolta prende la palla.

54′- Cross di Kimmich con Muller che tira fuori.

51′- Correa su Ulreich che aveva già bloccato il pallone. Non riesce l’attaccante andaluso a segnare.

49′- Lewandowski sfiora l’1-0! Dopo il passaggio di Ribery l’attaccante non centra la porta e la palla si perde sul fondo.

47′- Tiro di Javi Martinez che termina alta sopra la traversa.

45′- Iniziata la ripresa.

SECONDO TEMPO

45’+3′- Terminata la prima frazione.

45’+2′-L’arbitro concede un minuto in più per infortunio a Rafinha.

45’+1′-Tiro di N’Zonzi che termina di poco a lato.

44′-Ci saranno due minuti di recupero.

42′-Ci prova Muller ma viene murato dalla difesa andalusa.

40′-Ribery si libera in area ma non riesce a tirare in porta.

37′-Lewandowski ancora in fuorigioco.

34′-Hummels sfiora l’eurogol! Il suo sinistro termina fuori sfiorando l’incrocio dei pali.

32′-Rafinha mette in mezzo un buon pallone dalla trequarti sul quale Lewandowski, contenuto da Lenglet, non riesce ad arrivare.

30′-Il Bayern cerca di gestire il risultato, ma il Siviglia non molla.

28′-Fuorigioco di Lewandoswski.

24′-Banega verticalizza per Escudero che non arriva sulla palla e si perde sul fondo.

22′-Lewandowski trova lo spazio buono per servire James Rodriguez in verticale: il colombiano viene fermato per una dubbia posizione di fuorigioco.

19′-Tiro di Ribery con Jesus Navas lo devia in corner.

17′-Correa grande occasione ravvicinata. Boateng si oppone e mette la palla in fallo laterale dopo un intervento con la gamba.

14′-Tiro di Sanabria con Boateng che si oppone.

10′- Ammonizione per N’Zonzi per irregolarità.

8′-Contrasto due centrali del Siviglia con Lewandowski. Zigomo gonfio per l’attaccante polacco.

5′-Corner di Robben che non termina a buon fine.

3′-Tiro di Rafinha che termina di poco a lato.

1′-Iniziato il match.

20:35- FORMAZIONE UFFICIALE BAYERN MONACO (4-3-3): Ulreich; Kimmich, Boateng, Hummels, Rafinha; Javi Martinez; Robben, Müller, James Rodriguez, Ribéry; Lewandowski. All. Jupp Heynckes

20:30- FORMAZIONE UFFICIALE SIVIGLIA (4-2-3-1):Soria; Navas, Mercado, Lenglet, Escudero; N’Zonzi, Banega; Sarabia, Vazquez, Correa; Ben Yedder. All. Montella

20:25- Amici di Supernews benvenuti alla diretta scritta di Bayern Monaco-Siviglia. Tra poco conosceremo le scelte dei due allenatori Jupp Heynckes e Montella.

15:05- PROBABILE FORMAZIONE BAYERN MONACO (4-3-3): Ulreich-Kimmich-Boateng-Hummels-Bernat-Thiago Alcantara-Davi Martinez-Vidal-Muller-Lewandowski-Ribery- All. Jupp Heynckes

15:00- PROBABILE FORMAZIONE SIVIGLIA (4-2-3-1): Rico-Navas-Kjaer-Lenglet- Eacudero-Banega-N’Zonzi-Sanabria-Vaszquez-Correa-Ben Yadder. All. Montella

Partita ancora aperta quella tra Bayern Monaco e Siviglia. I tedeschi proveranno a chiudere subito i discorsi qualificazione stasera e a Monaco di Baviera. Gli uomini di Montella sognano un miracolo stile Old Trafford. Certo l’Allianza Arena non sarà una passeggiata come quella degli ottavi. Anche perchè non si parte da una situazione di parità, ma da uno svantaggio di due gol quindi bisogna segnare altrettanti due senza subire alcuni. I tedeschi, oltre ad aver già conquistata la Bundesliga,vogliono affermarsi anche in campo internazionale.

La Roma è da insegnamento: il due a uno dell’andata dà vigore al favore del pronostico per i tedeschi, ma la truppa di Montella ci crede, e sogna l’impresa. Quante assenze per Heynckes: fuori Alaba, Vidal e Coman insieme a Neuer che sta vivendo non una buona stagione. Con James Rodriguez, il tecnico tedesco sta pensando al tridente Muller- Ribery Lewandoski. Per quanto riguarsa il Siviglia rientra Banega e sono presenti Escudero, N’zonzi e Ben Yadder, eore della partita contro il Manchester United agli ottavi. Mancherà dell’incontro Kjaer che all’andata giocò e poi gli spagnoli avranno il giustiziere della squadra di Mourinho in attacco per riuscire in un’altra impresa: Ben Yadder.