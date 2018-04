Benevento-Juventus 2-4: triplo Dybala e un gollasso di Douglas Costa stendono le Streghe. Bianconeri sempre più primi (Video e Gol)

La Juventus batte il Benevento 4-2 e rimane in testa con quattro punti in più sul Napoli. Non è stato facile uscire dal Vigorito con tre punti perchè il Benevento ha dato filo da torcere con il suo attaccante Diabete che è riuscito a realizzare una doppietta e a far rimanere fino al 65esimo il risultato di parità. Ma la Juve grazie a due rigore è riuscita ad avere la meglio sui beneventani. Poi Douglas Costa ha chiuso il match con il suo gran gollasso a giro in stile Del Piero. Per le Streghe ora si fa veramente difficile salvarsi.

90’+4′- Terminata la partita.

90’+3′- Tiro di Viola con Szczesny che para la conclusione.

90’+1′- Corner per il Benevento con Rugani che allontana la palla.

89′- Ci saranno 4 minuti di recupero.

88′- Cross di Dybala con Lichtensteiner che non la prende e la palla termina in fallo laterale.

86′- Higuain passa a Matuidi ma l’africano è in fuorigioco.

84′- Cross di Matuidi che manda la palla in area con Higuain che viene fermato da Puggioni.

83′- Tiro di Del Pinto che termina di poco a lato.

82′- GOOOLLLLL!!! 2-4 Juventus con Douglas Costa che in area di rigore tiro a giro che beffa Puggioni.

79′- Esce Sandro ed entra Del Pinto.

77′- Esce Mandzukic ed entra Khedira.

75′- Iemmelo manca la zampata finale sul portiere della Juventus e poi la difesa salva.

73′- GOOOOLLLLL!!!! 2-3 Juventus con Dybala che segna su rigore. Tripletta per la Joya.

72′- Cross di Cuadrado con Higuain in area di rigore viene atterrato. Calcio di rigore.

68′- Cross di Lichtensteiner con Higuain che manca la zampata.

66′- Tiro di Viola in area ma manca la porta.

63′- Punizione di Pjanic che termina di poco a lato.

61′- Esce Marchisio ed entra Higuain.

59′- Cross di Marchisio che termina in area di rigore con Puggioni che fa sua la sfera.

56′- Tiro di Diabate che termina di poco a lato.

54′- Esce Cuadrado ed entra Douglas Costa.

52′- Tiro di Cuadrado che non riesce a centrare la porta.

50′- Corner battuto da Viola che pesce Diabatè in area di rigore che prende di testa e getta la palla in rete.

49′- Tiro di Guilhelme che viene deviato in corner.

46′- Dybala all’indietro prende in controtempo Marchisio e regala palla agli avversari.

45′- Iniziata la ripresa.

SECONDO TEMPO

45’+5′- Corner per il Benevento ma tutti vanno a vuoto. L’arbitro fischia la fine della prima frazione.

45’+3′-Doveva essere un minuto di recupero e invece l’arbitro concede altri quattro.

45’+1′-GOOOLLLLL!!!!!! 1-2 Juventus con Dybala che su rigore spiazza Puggioni.

44′- Il VAR assegna calcio di rigore alla Juventus.

43′-Pjanic atterra in area di rigore ma Puggioni lo ferma. L’arbitro lascia continuare. Poi chiede il silent check.

41′-Tiro di Matuidi che termina di poco a lato.

37′-Il VAR dice che non è gol quello di Mandzukic. L’attaccante croato viene ammonito per fallo di mano.

35′-Annullato gol di Mandzukic per fallo di mano da terra. L’arbitro però chiede parere del VAR.

34′-Diabate tra due difensori della Juve viene marcato benissimo.

33′-Cuadrado da solo vicino Puggioni e manda la palla di poco fuori.

30′-Tiro di Diabaate smorzato che termina fuori.

28′-Sandro mette a terra Dybala e la Juve riparte con un calcio di punizione.

26′-Fallo di Guilhelme su Cuadrado. La Juve riparte con un calcio di punizione.

23′-GOOOOLLLL!!!! 1-1 Benevento. Cross di Djuricic per Diabatè che lascia spiazzato Szczesny mettendo la palla in rete.

21′-Conclusione di Sandro ma Szczesny fa sua la palla con una parata a tuffo.

19′-Marchisio cerca un filtrante per Cuadrado, ma Puggioni capisce l’intenzione e fa sua la palla anticipando l’avversario.

18′- Cross di Pjanic ma la palla non viene aggangiata in area da Mandzukic anticipato da Sandro.

15′-GOOOLLLLLLL!!! 0-1 Dybala che tira da fuori una pennellata che lascia di stucco Puggioni e si infilza in corner.

13′-Guilhelme non arriva in tempo a prendere una palla che l’avrebbe mandato in area da Diabate. Palla finita in corner.

10′-Controllo di Dybala che manca il tiro in area. Poi crossa e lo stesso fanno i suoi compagni, poi la difesa beneventana spazza.

8′-Viola progressione verso l’area juventina appogia per Djuricic che manda a diagonale Diabate ma Szczesny lo anticipa.

7′-Corner battuto che non va a buon fine.

6′- Cross di Cuadrado con Djimsiti che getta la palla in corner.

4′-Mandzukic prende di testa dal cross di Dybala.

3′-Punizione di Pjanic che però fa sua la sfera Puggioni e fa ripartire l’azione alla Juventus.

1′-Iniziato il match.

14:50-FORMAZIONE UFFICIALE BENEVENTO (4-2-3-1): Puggioni; Sagna, Djimsiti, Tosca, Venuti; Viola, Sandro; Guilherme, Brignola, Djuricic; Diabaté. All. De Zerbi

14:45- FORMAZIONE UFFICIALE JUVENTUS (4-2-3-1):Szczesny; Lichtsteiner, Rugani, Benatia, Alex Sandro; Marchisio, Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Dybala; Mandzukic. All. Allegri

14:30- Amici di Supernews benvenuti alla diretta scritta di Benevento-Juventus. Tra poco conosceremo le scelte dei due allenatori De Zerbi e Allegri.

13:20- PROBABILE FORMAZIONE BENEVENTO (4-2-3-1): Puggioni-Sagna-Djimsiti-Tosca-Venuti-Cataldi-Sandro-Guilhelme-Djuricic-Brignola-Diabaté. All. De Zerbi

13:15- PROBABILE FORMAZIONE JUVENTUS (4-2-3-1): Szczesny-Lichtensteiner-Benatia-Rugani-Alex Sandro-Pjanic-Matuidi-Cuadrado-Dybala-Mandzukic-Higuain. All. Allegri

La capolista attesa in Campania, non a Napoli, squadra diretta concorrente per lo Scudetto, ma a Benevento. Gli unidici di De Zerbi cercano la salvezza o almeno terminare il campionato lasciando la serie A in ottimo modo e facendo bella figura. Le Streghe all’andata misero in difficoltà alla Vecchia Signora. La Juve, infatti, vinse 2-1 in recupero dopo il gol di Ciciretti (andato al Parma nell’ultima sessione di mercato). I bianconeri ripartono dopo il tracollo subito per 3-0 dal Real Madrid dopo i fantastici gol, tra cui quello di Ronaldo, subiti martedì.

Tra i pali si rivede Szczesny, davanti a lui Lichtsteiner a destra e Alex Sandro a sinistra, con Rugani e Benatia candidati a giocare da centrali. A centrocampo possibile turnover: scalpita Marchisio anche se in pole restano i “titolarissimi” Pjanic e Matuidi. Riposo invece per Khedira. Torna in attacco Mandzukic assieme a Dybala e Higuain. De Zerbi potrebbe mettersi a specchio nei confronti di Allegri ed adottare il 4-2-3-1. Tra i pali riecco Puggioni, davanti a lui Sagna torna ad occupare la fascia destra in difesa, con Venuti dirottato sul lato opposto. Al centro Djimsiti e Tosca. La coppia in mediana è composta da Cataldi e Sandro, a fare da raccordo tra loro e l’attacco, centralmente, Djuricic.