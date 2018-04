Benevento-Verona 3-0: partita a senso unico. Le Streghe tornano a sperare nella salvezza

Il Benevento torna alla vittoria ancora in casa e questa volta contro una diretta concorrente per la difesa come il Verona. Gli scaligeli perdono 3-0 e per loro la salvezza si fa difficile, ma ancora aperta se il Crotone non dovesse vincere e una tra Chievo e Sassuolo anche. Partita a senso unico tutta per i campani che stendono un Verona passivo e in difficoltà. Le reti della disfatta contro gli scaligeli sono stati segnati da Letizia, Iemmello e Diabate. Le Streghe ora salgono a 13 punti a dodici punti dalla salvezza.

90’+2′- La sfida del Vigorito termina con il calcio di punizione battuto dal Verona che non va a buon fine.

89′- Ci saranno due minuti di recupero.

88′- Cross di D’Alessandro che non arriva in mezzo perchè la difesa del Verona lo respinge fuori dall’area di rigore.

86′- Conclusione di Volpicelli che viene deviata in corner.

83′- GOOOOLLLLL!!!! 3-0 Benevento con Diabate che devia il cross in area in rete.

81′- Souprayen crossa avanti per Fossati ma viene colto in fuorigioco.

79′- Esce Djuricic ed entra D’Alessandro.

76′– Atterrato Romulo in area di rigore ma l’arbitro lascia proseguire.

74′- Lancio di Viola che viene atterrato da Feliciotti.

71′- Entra Gulhelme al posto di Iemmello.

68′- Tiro di Iemmello murato e poi la difea del Veron sbazza.

67′- Entra Fossati al posto di Iemmello.

65′- GOOOLLLLLL!!! 2-0 Benevento con Iemmello che si fa trovare pronto per la deviazione in porta con la testa.

64′- Sinistro di Iemmello con Silvestri che compie l’ennesimo miracolo in corner.

63′- Tiro di Diabate che getta la palla fuori di poco.

62′- Brignola in area di rigore calcia male e poi il tiro viene deviato in angolo da Vukovic.

61′- Diabate fermato in fuorigioco.

59′- Brignola in area di rigore scaligela scivola e non riesce a tirare a rete.

57′- Cross di Letizia dove Vukovic spazza.

55′- Bella parata di Silvestri sul tiro di Diabate.

52′- Parata di Silvestri su tiro di Brignola.

48′- Tiro di Pektovic che termina fuori.

45′-Si riparte.

Valoti esce ed entra Pektovic.

SECONDO TEMPO

45’+1′- Terminata la prima frazione.

45′-Punizione per il Benvento che non va a buon fine.

43′-Ci sarà solo un minuto di recupero.

41′- Viola cerca il cross ma la difesa scaligera spazza fuori dall’area la sua palla messa in mezzo.

38′-Tiro di Buchel che Brignoli fa sua la palla con una parata in tuffo.

33′-Diabate tira fuori area e nessun compagno raccoglie la palla e la Hellas può ripartire.

30′-Felicioli crossa in area ma la palla termina fuori.

27′-Entra Felicioli per Calvano.

25′- GOOOOLLLL!!!!! 1-0 Benenvento con Letizia che con un destro da fuori area si insacca in rete alle spalle di Silvestri.

22′-Un tocco di Souprayen sta per servire Cerci, l’attaccante è ancora una volta in fuorigioco.

17′-Brignoli ferma con le mani un tentativo di testa periccoloso di Caracciolo.

14′-Cerci ancora in profondità, il cross basso incredibilmente non trova Valoti al centro dell’area.

10′-Passaggio in profondità di Cerci che non prende la palla e finisce fuori.

7′-Valoti tira ma la sua conclusione termina fuori area.

5′- Tiro di Brignola Silvestri gli para la conclusione.

3′-Tiro di Iemmello che esce di poco.

1′-Match iniziato.

16:35- FORMAZIONE UFFICIALE BENEVENTO (4-2-3-1): Brignoli; Venuti, Djimsiti, Tosca, Letizia; Brignola, Del Pinto, Viola, Djuricic; Iemmello, Diabate. All. De Zerbi

16:30- FORMAZIONE UFFICIALE VERONA (4-4-2): Silvestri; Ferrari, Vukovic, Caracciolo, Souprayen; Romulo, Buchel, Calvano, Valoti; Verde, Cerci. All. Pecchia

16:00- Amici di Supernews benvenuti alla diretta scritta di Benevento-Verona. Tra poco conosceremo le scelte dei due allenatori De Zerbi e Pecchia.

14:20- PROBABILE FORMAZIONE BENEVENTO (4-2-3-1): Brignoli-Venuti-Djimsiti-Tosca-Letizia-Cataldi-Sandro-Brignola-Guilhelme-Djuricic-Coda. All. De Zerbi

14:15- PROBìABILE FORMAZIONE VERONA (4-4-2): Silvestri-Ferrari-Caraccciolo-Vukovic-Souprayen-Romulo-Calvano-Valoti-Verde-Aarons-Petkovic. All. Pecchia

Partita fondamentale per i gialloblu quella del Vigorito tra Benevento e Verona. Spacciato ormai da tempo il Benvento proverà a portarsi con se in B anche il Verona, sfoggiando un’altra bella prestazione casalinga. Invece gli scaligeri hanno la possibilità di superare il Crotone in caso di vittoria del Torino. Partita dalle mille sfaccettature e ogni risultato può portare a varie conseguenze. De Zerbi recupera Sagna il quale dovrebbe comunque partire dalla panchina ma allo stesso tempo deve fare a meno di Puggioni e Costa per squalifica oltre agli acciaccati Antei, Memushaj e Parigini. In attacco fiducia dal 1′ a Coda.

Pecchia perde per squalifica Fares e Nicolas ma allo stesso tempo deve rinunciare agli infortunati Boldor, Heurtaux e Kean. Spazio all’ormai consolidato 4-4-2 con la coppia Aarons-Petkovic in attacco. La partita sarà diretta dal signor Daniele Doveri della sezione di Roma 1. Pecchia ripropone anche Souprayen che all’andata fece un grande incontro. In porta ci sarà Silvestri per la squalifica rimediata contro l’Inter di Nicolas. Non sarà facile espugnare il Vigorito perchè ultimamente è diventato campo inespungnabile come si nota dagli ultimi risultati. In difesa De Zerbi ripropone Tosca che ha esordito con il Benevento ottimamente, anche se il suo apporto in difesa non è che la squadra sa migliorata di troppo.