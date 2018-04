Bologna-Milan 1-2, Calhanoglu e Bonaventura stendono i felsinei (Video Gol)

Bologna-Milan 1-2. I rossoneri tornano al successo dopo sei giornate. Vittoria importante per gli uomini di Gattuso che si mantengono ad un punto di distanza dall’Atalanta che quest’oggi ha superato il Genoa con un secco 3-1. Il Bologna invece continua il suo momento di difficoltà facendo registrare la terza sconfitta nella ultime cinque giornate.

94′- Giacomelli fischia la fine del match: Bologna-Milan 1-2

93′- cross sbagliato di Orsolini, la palla è terminata sul fondo

92′- due minuti al termine ultime chance per il Bologna di riacciuffare il match

90′- saranno 4 i minuti di recupero

89’- ottimo cross di Verdi in area di rigore del Milan, ma la palla è sfilata sul fondo senza che nessuno la intercettasse

88′- fallo di Keita su Kessiè a centrocampo

86′- Bologna manovra alla ricerca del varco giusto per colpire il Milan

84′- cambio per il Milan: fuori Bonaventura, al suo posto Montolivo

83′- fallo di Pulgar su Calabria a centrocampo

82′- cambio per il Bologna: esce Masina, al suo posto Keita

80′- fallo su Orsolini nella metà campo del Bologna

79′- cambio per il Milan: esce Cutrone, al suo posto Kalinic

76′- cambio per il Milan: fuori Calhanoglu, dentro Borini

75′- OCCASIONE PER IL BOLOGNA!!! MBaye ha sfiorato il gol del pareggio, ma un attento Donnarumma ha respinto la palla

74′- GOOOOOOL!!! Il Bologna accorcia con un bel colpo di testa di De Maio che ha raccolto l’assist si Verdi

74′- palla spazzata via da Donnarumma con i pugni

73′- corner per il Bologna. La difesa respinge ancora in calcio d’angolo

72′- TRAVERSA COLPITA DAL MILAN!! Bonaventura solo al limite dell’area ha calciato, ma purtroppo per lui la palla si è fermata sulla traversa

71′- bel cross di Verdi per Palacio, ma la difesa del Milan ha allontanato il pericolo

70′- bella incursione di Masina nell’area di rigore del Milan, ma Zapata attento lo ferma senza concedere neanche il corner

69′- Bonucci è tornato regolarmente in campo tra i fischi del dall’Ara

66′- l’arbitro ha fermato il gioco perchè Bonucci è rimasto a terra dopo un contrasto con un giocatore del Bologna

65′- ancora calcio d’angolo per il Bologna. La difesa rossonera sventa il pericolo

63’- sugli sviluppi del corner salvataggio sulla linea di Calabria su tiro di Palacio. Donnarumma male in uscita

62′- corner per il Bologna

62′- OCCASIONE PER IL BOLOGNA!!! Palacio ha provato a beffare Donnarumma con un tiro da distanza

60’- OCCASIONE PER IL MILAN!!! Cutrone, servito da Suso, si è divorato un gol apparentemente semplice a tu per tu con Mirante

58’- cambio per il Bologna: esce Gonzalez, entra Romagnoli

55′- OCCASIONE PER IL MILAN!!! Suso, servito da Calhanoglu, da solo davanti a Mirante si è divorato il gol calciando alto sopra la traversa

54’- Palacio ha provato lo spunto ma Zapata lo ha prontamente portato sul fondo

53′- punizione calciata da Suso, la palla finisce tra le braccia di Mirante

52′- cambio per il Bologna: esce Nagy, entra Avenatti

52′- giallo per Masina per il fallo compiuto su Calabria

51′- PALO COLPITO DAL MILAN!! Cutrone ha provato a superare Mirante con un tiro dalla distanza, ma la palla è finita sul legno. Sulla respinta Mirante ha salvato con i piedi su Suso

50′- corner per il Milan. Sugli sviluppi, Bonucci non è riuscito a raggiungere la palla troppo alta

48′- cross insidioso di Kessiè. La palla è stata allontanata dalla difesa rossoblù

46′- Bologna subito in avanti alla ricerca del gol che riaprirebbe il match

45′- Si riparte! Primo possesso per il Bologna

I primi 45′ finiscono con il Milan in vantaggio per due reti a zero. Bologna sfortunato perchè era riuscito a trovare il gol del pareggio con Orsolini ma Giacomelli dopo il Check del Var lo ha annullato per un tocco di mano di Palacio

50′- finisce la prima frazione di gioco: Bologna-Milan 0-2

46′- GOOOL!! Il Milan raddoppia con un bel gol di Jack Bonaventura che servito da Calhanoglu ha spiazzato Mirante

45′- ci sarannoo 5 minuti di recupero

42′- corner per il Bologna. Donnarumma respinge con i pugni. Orsolini ha poi provato un tiro dalla distanza ma il tiro finisce abbondantemente sul fondo

40′- GOL ANNULLATO AL BOLOGNA! Fallo di mano di Palacio ravvisato dall’arbitro dopo il check del Var

39′- check del Var per un presunto colpo di mano

37′- GOOOOOL!!!! Bologna si porta in parità grazie al gol di Orsolini. L’attaccate del Bologna dopo un batti e ribatti ha ricevuto palla sul dischetto e ha subito calciato spiazzando Donnarumma

37′- MBaye ha provato a sfruttare un cross dalla sinistra colpendo la palla di testa, ma Donnarumma in qualche modo ha deviato in corner

34′- GOOOOOL!!! Milan in vantaggio grazie ad un bel tiro dal limite dell’area di Calhanoglu! Tutto è partito da una palla in profondità servita da Bonucci a Kessiè che ha poi lasciato la sfera a Cutrone che, visto libero al limite dell’area Hakan Calhanoglu, lo ha servito e il turco non ha lasciato scampo a Mirante piazzando la palla all’angolino basso di sinistra

33′- pochissime emozioni in questa prima mezz’ora

30’- Locatelli ha cercato Bonaventura in area, ma il passaggio è stato troppo lungo

29’-MBaye ha provato a servire un compagno in area, ma la palla deviata è terminata tra le braccia di Donnarumma

28’- punizione per il Milan nella trequarti del Bologna. La palla calciata nel mezzo da Calhanoglu è stata facilmente respinta dalla difesa avversaria

26′- Bonucci a terra dopo un contrasto con Palacio. Sembra nulla di grave per il difensore del Milan che è tornato in campo

25′- La palla calciata da Verdi è finita senza problemi tra le braccia di Donnarumma

23′- giallo per Locatelli. Fallo del giocatore del Milan su Palacio. Punizione per il Bologna dai 20-25 metri

21′- il Milan si è fatto vedere in avanti prima con cross insidioso di Calabria verso Cutrone, chiuso, e poi con tiro-cross di Kessiè dalla destra

20′- fallo di Orsolini su Calabria nella metà campo del Milan

19′- palo colpito da Verdi, ma il gioco era fermo per una posizione irregolare del giocatore gialloblù

18′- OCCASIONE PER IL BOLOGNA! Poli ha raccolto un cross dalla sinistra calciando di prima, ma la palla è terminata alta sopra la traversa

16’- Bonaventura ha provato a servire in profondità Cutrone che aveva fatto un buon movimento ma la palla è troppo lunga

14’- fiammata improvvisa di Palacio che dentro l’area di rigore ha cercato di calciare in porta, ma la palla è stata intercettata dalla difesa

12′- Zapata ha provato a servire con un buon pallone Cutrone in area di rigore, ma l’attaccante rossonero non è riuscito ad intercettare la sfera

11′- Kessiè ha cercato con un rimpallo sull’avversario un calcio d’angolo ma l’assistente dell’arbitro ha ritenuto che l’ultimo tocco fosse dell’ivoriano

8′- scontro tra De Maio e Cutrone entrambi i giocatori sono rimasti a terra. Nulla di grave. Dopo l’intervento dei medici, il gioco riprende

6’- fallo di MBaye su Calhanoglu a centrocampo

5′- buon pressing del Milan che blocca sul nascere la manovra del Bologna

3′- buona chiusura di Bonucci su Palacio servito in profondità da MBaye

2′- subito Milan in possesso palla. I rossoneri gestiscono senza troppa fretta la sfera

1′- Partiti! Giacomelli fischia il calcio d’inizio di Bologna-Milan. Il primo possesso sarà per i rossoneri

14:56- squadre nel tunnel!

14:51- manca davvero poco al calcio d’inizio di Bologna-Milan

14:28- squadre in campo per il riscaldamento!

14:22- L’arbitro del match sarà Piero Giacomelli. Gli assistenti: Tasso e Tolfo. Quarto uomo: Saia. Al Var agiranno Gavillucci, coadiuvato da Schenone

14:04- Formazione Ufficiale Bologna (4-3-3): Mirante; Mbaye, De Maio, Gonzalez, Masina; Poli, Pulgar, Nagy; Verdi, Palacio, Orsolini.

14:04- Formazione Ufficiale Milan (4-3-3): Donnarumma G.; Calabria, Bonucci, Zapata, Rodriguez; Kessié, Locatelli, Bonavetura; Suso, Cutrone, Calhanoglu.

13:08- Benvenuti amici di SuperNews alla diretta scritta di Bologna-Milan. Tra poco verranno comunicate le formazioni ufficiali dei due club.

Quest’oggi al dall’Ara andrà in scena Bologna-Milan. Il match vedrà di fronte due squadre che stanno attraversando un momento di forma non esaltante. I felsinei infatti nelle ultime 8 partite di campionato hanno raccolto solo 6 punti frutto di 4 sconfitte, 3 pareggi e 1 vittoria. I rossoneri invece mancano l’appuntamento con il successo dal 18 marzo quando vinsero a San Siro per 3-2 con il Chievo. Successivamente per gli uomini di Gattuso sono arrivati 4 pareggi e 2 sconfitte. Questo trend negativo è stato fatale per il Milan che la scorsa settimana si è visto scavalcare in classifica dall’Atalanta perdendo così, almeno per ora, il sesto posto -l’ultimo che garantirebbe l’accesso all’Europa League-. Nei 69 precedenti al dall’Ara i rossoneri hanno ottenuto un solo successo in meno dei felsinei – 24 contro i 25 dei rossobù-, mentre in ben 20 occasioni la partita è terminata in parità.

Bologna-Milan: le probabili formazioni

Donadoni dovrà rinunciare ai vari Helander, Donsah e Destro. Il tecnico dei rossoblù schiererà in campo un 4-3-3 con Mirante in porta. MBaye, De Maio, Gonzalez e Masina in difesa. Poli, Pulgar (in dubbio; in caso di forfait giocherebbe Nagy) e Dzemaili a centrocampo. In attacca il trio Verdi, Palacio e Di Francesco.

Gattuso invece è ancora alle prese con le assenze di Romagnoli, Conti e Biglia. Il mister del Milan giocherà con un 4-3-3 con Donnarumma tra i pali. Calabria, Bonucci, Zapata e Rodriguez in difesa. Kessiè. Bonaventura e Montolivo a centrocampo. Infine in attacco ci saranno Suso, Cutrone (preferito a Kalinic) e Calhanoglu.

BOLOGNA (4-3-3): Mirante; Mbaye, De Maio, Gonzalez, Masina; Poli, Pulgar, Dzemaili; Verdi, Palacio, Di Francesco. All.: Roberto Donadoni.

Panchina: Da Costa, Ravaglia, Krafth, Keita, Romagnoli, Torosidis, Crisetig, Falletti, Krejci, Nagy, Orsolini, Avenatti.

Indisponibili: Helander, Donsah e Destro

MILAN (4-3-3): Donnarumma G.; Calabria, Bonucci, Zapata, Rodriguez; Kessié, Montolivo, Bonavetura; Suso, Cutrone, Calhanoglu. All.: Gennaro Gattuso.

Panchina: Donnarumma A., Storari, Abate, Antonelli, Gomez, Musacchio, Locatelli, Mauri, Torrasi, André Silva, Borini, Kalinic.

Indisponibili: Romagnoli, Conti e Biglia

Arbitro: Piero Giacomelli. Gli assistenti: Tasso e Tolfo. Quarto uomo: Saia. Al Var ci sarà Gavillucci coadiuvato da Schenone.

A tra poco con il LIVE BOLOGNA-MILAN