Coppa Davis 2018: Fognini sconfitto in quattro set da Pouille, la Francia è in semifinale (Video Highlights)

La Francia supera l’Italia per 3-1 ed accede alle semifinali della Coppa Davis 2018. Nel terzo singolare Fabio Fognini è stato sconfitto da Lucas Pouille, il quale si è imposto con il punteggio di 2-6 6-1 7-6(3) 6-3 dopo tre ore e tre minuti di gioco; per il nativo di Grande Synthe è la seconda vittoria in carriera contro il taggiasco, in un match dall’andamento molto ondivago e caratterizzato da numerosi errori da ambo le parti.

FABIO FOGNINI – LUCAS POUILLE 6-2 1-6 6-7(3) 3-6

Terzo singolare di Italia-Francia, quarti di finale Coppa Davis (Genova, terra battuta)

14.38 – GAME, SET AND MATCH POUILLE! Dritto lungolinea vincente e il nativo di Grande-Synthe regala il punto decisivo alla Francia (dopo 3h03′), che si qualifica alle semifinali della Coppa Davis 2018. Non ci sarà il quinto match



La Francia di Yannick Noah si assicura un posto in semifinale: @la_pouille conquista il punto decisivo battendo Fognini per 2-6 6-1 7-6 6-3! 🇮🇹 1-3 🇫🇷 #tennis #DavisCup #ITAFRA pic.twitter.com/45qZYZkPNi — SuperTennis TV (@SuperTennisTv) April 8, 2018



14.37 – Servizio e rovescio. 40-15 e due match point

14.36 – Il nastro aiuta Fognini ma poi sbaglia il rovescio. 30-15

14.35 – NUOVO BREAK PER POUILLE. L’azzurro stecca di dritto e possibilità di qualificare la Francia alle semifinali di Coppa Davis

14.35 – Dritto vincente. 30-40

14.34 – Due chance di break per il francese

14.34 – Rovescio lungolinea di Pouille. 15-30

14.30 – CONTRO-BREAK FOGNINI! Rovescio lungolinea vincente 3-4





14.29 – Doppio fallo. Terza palla break

14.29 – Scambio durissimo ma il dritto di Fognini è fuori di poco. Seconda parità

14.28 – Altra chance di contro-break conquistata col dritto

14.27 – Ace esterno a 215 km/h! Game ai vantaggi

14.27 – Palla del contro-break

14.26 – 30-30

14.24 – Servizio e smorzata: il taggiasco tiene la battuta. 2-4

14.23 – Questa volta il dritto lungolinea è vincente. 30 pari

14.22 – Largo e lungo il dritto di Fognini. 0-30

14.20 – Game a 0 per Pouille, con l’ace di seconda alla fine. 1-4

14.18 – Quattro punti di fila per l’azzurro. 1-3

14.16 – Doppio fallo di Fognini. 0-15

14.13 – Il transalpino conferma il break a 0. 0-3

14.11 – BREAK POUILLE! Recupero vincente col rovescio. 0-2





14.11 – Terza palla break

14.10 – Regalo col rovescio di Pouille. Game ai vantaggi

14.09 – Due palle break per il francese ma l’azzurro annulla la prima. 30-40

14.06 – Game Pouille. 0-1

14.05 – Largo il rovescio di Fognini. Ancora parità e game fiume

14.04 – Palla break per il taggiasco

14.03 – Altro doppio fallo sulla palla game. Terza parità

14.02 – Gran passante incrociato di rovescio per l’azzurro. Seconda parità

14.00 – Tre punti di fila di Pouille ma poi commette un doppio fallo sulla palla game: 40-40

13.59 – Bene Fognini in risposta. 15-30

13.57 – Inizia il quarto set dopo la pausa, ora tocca al francese servire

13.52 – THIRD SET POUILLE! Servizio e dritto, tie-break vinto per 7-3 dopo un’ora e otto minuti di parziale





13.52 – Scappa la risposta di rovescio al transalpino. 6-3

13.51 – Fognini sbaglia il dritto a sventaglio: 6-2 e 4 set point

13.51 – Doppio fallo di Pouille. 5-2

13.49 – Si gira sul 5-1

13.49 – Due errori dell’azzurro e 4-1 per il francese

13.47 – Doppio fallo di Fognini. Mini-break per Pouille ma lo restituisce subito: 1-1

13.46 – Demivolée stupenda. TIE-BREAK

13.45 – Brutto errore per il transalpino col dritto. 40-30

13.41 – Game Fognini, che si garantisce almeno il tie-break. 6-5

13.40 – Buona prima: parità

13.40 – Gran rovescio del francese: palla break

13.39 – 30-30

13.38 – Due brutti errori del taggiasco. 0-30

13.36 – Game Pouille e l’azzurro spacca la racchetta. 5-5

13.35 – Largo il dritto di Fognini, che butta a terra la racchetta. Quarta parità

13.34 – Terzo set point

13.33 – Altro ace. Terza parità

13.33 – Secondo set point col rovescio lungolinea

13.32 – Ace. Seconda parità

13.32 – Set point

13.31 – Lob di un niente sulla riga per l’azzurro. Game ai vantaggi

13.30 – Gran risposta di rovescio. 30 pari

13.29 – Recupero del taggiasco ma il transalpino lo passa. 15-15

13.25 – CONTRO-BREAK. Brutto errore di dritto per Fognini: 5-4





12.25 – Buona prima dell’azzurro. 30-40

13.24 – Ottima difesa: 15-40 e altre chance di contro-break

13.24 – Due grandi risposte di Pouille. 15-30

13.21 – BREAK FOGNINI! Chirurgico col dritto ed esulta invocando il pubblico di Genova. Chance di chiudere il set: 5-3





13.20 – Dal 30-15 due errori di fila per il francese: break point

13.16 – Il taggiasco vince il game a 15. 4-3

13.15 – Servizio e dritto per Fognini. 30-0

13.13 – Pouille tiene la battuta con un ace esterno. 3-3

13.12 – L’azzurro chiama a rete l’avversario e vince il punto: vantaggi

13.11 – Errore del transalpino col drop shot: 40-30 da 40-0

13.07 – CONTRO-BREAK POUILLE! Game disastroso di Fognini. 3-2





13.07 – 0-40 e altre tre chance di contro-break

13.06 – Doppio errore del taggiasco: 0-30

13.05 – Game Pouille. 3-1

13.04 – Volée di rovescio in contropiede per il francese. 40-15

13.01 – Servizio e dritto: break confermato e 3-0

13.00 – Annullata e poi subito un ace: vantaggio interno

12.59 – Un paio di errori di troppo e l’azzurro concede subito una chance di contro-break: 30-40

12.57 – BREAK FOGNINI! Doppio fallo del transalpino. 2-0

12.56 – 15-40, doppia palla break per il taggiasco

12.55 – Doppio fallo ed errore col dritto di Pouille . 0-30

12.54 – Il taggiasco tiene la battuta. 1-0

12.52 – Palla corta errata dall’azzurro e il francese lo passa di rovescio: 40-40

12.51 – Subito un game combattuto: 30-30

12.49 – Inizia il terzo set, serve Fognini

12.45 – GAME AND SECOND SET POUILLE! L’azzurro tenta la palla corta, Pouille arriva all’ultimo ma il nastro lo aiuta: 6-1 in 31′





12.44 – Contropiede di dritto: 40-0 e tre set point

12.42 – DOPPIO BREAK POUILLE! Fognini non può nulla sul dritto dell’avversario. 1-5

12.42 – Dritto sul nastro e ancora una chance di doppio break

12.41 – Terza parità

12.41 – Palla break concessa ma il servizio aiuta l’azzurro

12.40 – 40-40

12.39 – Buona parata a rete di Pouille: 40-30 da 40-0

12.34 – Si ripete con la palla corta: break confermato. 1-4

12.34 – Ottima palla corta: vantaggio interno

12.33 – Fatica Pouille in difesa, ma alla fine chiude con lo smash. Game ai vantaggi





12.32 – Dritto fortunato per l’azzurro e alla fine chiude, ottenendo una chance di contro-break immediato

12.31 – Brutto errore del francese. 30-30

12.29 – BREAK POUILLE! Altro errore dell’azzurro col dritto. 1-3

12.29 – Smash sbagliato da Fognini, che concede un break point

12.28 – La volée dell’azzurro “annulla” il tweener del transalpino. 30 pari





12.25 – Una buona prima esterna e poi una chiusura a rete: game Pouille. 1-2

12.24 – Molto largo un altro dritto. Parità

12.23 – Anche l’azzurro manda il dritto in rete. 30-40

12.23 – Dritto in rete del transalpino, doppia chance di break

12.22 – Anche il taggiasco tiene la battuta a 0 e ora è sul 15-30 sul servizio dell’avversario

12.17 – Pouille tiene la battuta a 0 in questo primo game. 0-1

12.16 – Inizia il secondo set, serve ancora il francese

12.13 – GAME AND FIRST SET FOGNINI! Il secondo è quello buono, grazie ad un’ottima prima. 6-2 in 37′ di gioco





12.12 – Ottima risposta del transalpino. 40-30

12.12 – 40-15, due set point

12.11 – Contropiede di dritto per il taggiasco. 15-15

12.08 – Game Pouille. 5-2

12.08 – Altro recupero e volée dell’azzurro. 40-30

12.06 – Doppio break confermato. 5-1

12.04 – Ancora un game ai vantaggi

11.59 – DOPPIO BREAK! Prodezza in recupero del taggiasco, è partito davvero alla grande. 4-1





11.59 – Palla del doppio break

11.58 – Sbaglia ancora di dritto il francese. 40-40

11.57 – Risposta vincente di rovescio per Fognini. 40-30

11.54 – L’azzurro conferma il break a 30, chiudendo anche lui con una volée. 3-1

11.53 – Pouille chiude a rete. 40-15

11.49 – BREAK FOGNINI! Doppio fallo del transalpino. 2-1





11.49 – Nuova palla break per l’azzurro

11.48 – Altro game combattuto: 30 pari

11.45 – CONTRO-BREAK POUILLE! Risposta vincente. 1-1

11.45 – Palla del contro-break

11.44 – Gran lob di Pouille: game ai vantaggi

11.43 – Brutto errore col dritto dell’azzurro. 30-30

11.40 – BREAK FOGNINI! Questa volta il dritto del transalpino è lungo. 1-0

11.39 – Due dritti e Pouille annulla le prime due. 30-40

11.38 – Dritto vincente dell’azzurro, tre palle break per lui

11.37 – Sbagliato lo smash. 0-30

11.36 – Inizia il match, serve il francese

11.34 – Buongiorno appassionati di SuperNews e benvenuti alla diretta scritta. Giocatori in campo per il riscaldamento

Dove seguire il match

L’incontro sarà visibile in diretta esclusiva su Supertennis, canale 64 del digitale terrestre e 224 del bouquet di Sky.

Fabio Fognini – Lucas Pouille: i precedenti

Shangai 2017 – Cemento – R32 – FOGNINI b. Pouille 7-6(7) 6-3

Amburgo 2015 – Terra battuta – SF – FOGNINI b. Pouille 6-2 7-6(2)

Parigi-Bercy 2014 – Cemento indoor – R32 – POUILLE b. Fognini 7-6(5) 7-6(7)

Fognini-Pouille: il terzo singolare che già può essere decisivo per la Francia, avanti 2-1

Dopo le prime due giornate (6 e 7 aprile), il quarto di finale della Coppa Davis 2018 tra Italia e Francia vede quest’ultima in vantaggio per 2-1, con i punti guadagnati da Lucas Pouille contro Andreas Seppi e dal doppio formato da Pierre-Hugues Herbert e Nicolas Mahut contro Simone Bolelli e Fabio Fognini (che ha conquistato il punto per l’Italia contro Jeremy Chardy). Il terzo singolare vedrà quindi di fronte i due n°1, con il taggiasco che è avanti per 2-1 nei precedenti contro il nativo di Grande-Synthe ed entrambi hanno avuto un ottimo inizio di stagione: semifinale a Sydney, quarto turno all’Australian Open, semifinale a Rio de Janeiro e vittoria a San Paolo per l’azzurro mentre il transalpino ha vinto a Montpellier e ha raggiunto la finale anche a Marsiglia e a Dubai.